Cô nàng công sở khoe hộp cơm mang đi làm trong một tuần không trùng món

Cô nàng 9x cũng chia sẻ thêm: "So với việc đi ăn ngoài cho nhanh và không tốn công thì việc mang cơm đi làm cũng đem lại nhiều lợi ích. Cơm mình nấu thì an tâm hơn rất nhiều về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm kinh tế, đặc biệt vào mùa hè không phải ra ngoài vào buổi trưa nắng nóng.

Sở thích nấu ăn đến bây giờ vẫn chưa tắt. Mong là vài năm sau khi có gia đình thì vẫn giữ được đam mê bếp núc như bây giờ và có nhiều thời gian sáng tạo hơn".