Clip về cuộc phiêu lưu điện ảnh của Kong lọt chung khảo "Tôi yêu Việt Nam"

Ngày 7/4/2024 tại TPHCM, trong khuôn khổ kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới, Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - đã thay mặt Ban Tổ chức công bố kết quả vào vòng chung khảo cuộc thi clip trực tuyến Tôi yêu Việt Nam.

Cuộc thi do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ, BHD, K+, TikTok và một số đối tác khác tổ chức, nhằm lan tỏa tình yêu đất nước Việt Nam, đồng thời giới thiệu quảng bá với bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam là điểm đến du lịch và là địa điểm lý tưởng để quay những bộ phim lớn.

Những tác phẩm lọt top 10 cuộc thi "Tôi yêu Việt Nam" (Ảnh: VPDA).

Trong đêm Khai mạc Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I) diễn ra tối 9/5/2023, ông Edward Neubronner - Phó Chủ tịch cấp cao của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ Quốc tế - khu vực châu Á Thái Bình Dương và bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam - đã phát động cuộc thi clip trực tuyến Tôi yêu Việt Nam (I love Viet Nam).

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo các nhà làm phim, các bạn trẻ yêu điện ảnh và du lịch trên khắp mọi miền tổ quốc.

Kết thúc thời hạn nhận clip dự thi, Ban Tổ chức đã nhận được 289 clip dự thi hợp lệ. Các bài dự thi đã mô tả được vẻ đẹp của 60/63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

Ban Tổ chức cuộc thi đã thành lập Ban Giám khảo gồm có: Nhà biên kịch Lý Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch; Ông Stephen P. Jenner - Phó Chủ tịch Truyền thông khu vực châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA); Nhà quay phim Nguyễn Trinh Hoan - Giám đốc HK Film; Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc; Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

TS Ngô Phương Lan (mặc áo dài) chụp ảnh cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) tại sự kiện công bố kết quả vào vòng chung khảo cuộc thi clip trực tuyến "Tôi yêu Việt Nam" tối 7/4 tại TPHCM (Ảnh: VPDA).

Tiêu chí lựa chọn là các clip có nội dung khám phá những điểm đến mới lạ, ghi lại hiệu quả vẻ đẹp của những cảnh quan ở Việt Nam, ưu tiên các cảnh quan chưa được khám phá, cụ thể: Địa điểm/bối cảnh mới mẻ, phù hợp để quay những bộ phim lớn, không phải những điểm du lịch quen thuộc; địa điểm/bối cảnh có những yếu tố độc đáo, tạo cảm xúc cho người xem.

Ban Giám khảo đã chấm điểm và lựa chọn ra 10 clip xuất sắc nhất vào vòng chung khảo bao gồm: Cinematic Adventure Kong, Bước chân Tây Nguyên, An Giang - Way back home, Khám phá hang Hổ, Rừng lá phong Quảng Trị, LOST IN VIETNAM, Việt Nam mãi đỉnh, Pieces of Vietnam, Why you should visit Vietnam, Cắm trại trên đồi thông La An.

Kết quả của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố trên website và fanpage chính thức của VFDA. Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 (DANAFF II) diễn ra từ 2-6/7/2024 tại Đà Nẵng.