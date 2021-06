Chuyên cơ tình yêu của Trịnh Khải và Trần Kiều Ân gặp bão lớn ở Chí khí bay cao

Dân trí Cuộc tình cặp đôi phi công của "Chí khí bay cao" sẽ đi về đâu trước những thử thách của số phận?

Chí khí bay cao là bộ phim Hoa ngữ duy nhất về đề tài hàng không trong thời điểm hiện tại, hiện đang bước vào những tập cao điểm với chuyện tình ngược sủng đan xen giữa Tiêu Mặc (Trịnh Khải) và Ngô Địch (Trần Kiều Ân). Chuyên cơ tình yêu của cặp đôi phi công này đã bắt đầu "bay" vào vùng nhiễu động với nhiều khó khăn thử thách khó lường.

Gặp khó ở ải phụ huynh

Phụ huynh là một trong những ải khó nhất mà bất kỳ cặp đôi nào cũng phải vượt qua nếu muốn bên nhau. Ngô Định và Tiêu Mặc trải qua bao sóng gió mới chính thức nói lời yêu. Nhưng mối quan hệ này sớm đã gặp khó khăn lớn từ sự phản đối từ mẹ của Ngô Địch, bà Lăng Lập (Lưu Khiết).

Một phần do ác cảm cá nhân giữa "mẹ vợ" và "con rể", một phần do giữa hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, bà Lăng nhất định xúi con gái chia tay với chàng nghèo Tiêu Mặc, thay vào đó đẩy thuyền nhiệt liệt cho thái tử gia Hạ Vũ (Chu Tử Kiêu). Mối ác cảm này đã sớm hình thành trên chuyến bay từ Ma Cao về Thẩm Quyến, bà Lập đã "lơ đẹp" lời nhắc nhở của tiếp viên, nhất quyết tháo dây an toàn đi tìm bông tai đánh rơi khi máy bay hạ cánh. Đã thế, mẹ của Ngô Địch còn ngang ngược đổ trách nhiệm cho đội bay, bỏ ngoài tai lời giải thích của Tiêu Mặc lúc này là cơ phó. Bà Lập cho rằng bạn trai của con gái mình đã làm bà mất mặt giữa chốn đông người.

Hơn nữa, bà Lập còn cho rằng gia cảnh của Tiêu Mặc quá tầm thường, không tương xứng với hào môn nhà Lăng Thị. Hết lòng yêu thương con nhưng có lẽ Lăng Lập đã can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con mình. Dẫu biết rằng bố mẹ luôn lo lắng và mong những điều tốt đẹp nhất nhưng bất chấp áp đặt quan điểm như mẹ Ngô Địch liệu có mang lại kết quả tốt đẹp hay không còn phải xem lại.

Nội bộ lục đục: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Xử lý chưa xong chuyện phụ huynh, nội bộ cặp đôi này đã gặp ngay chuyện lục đục. Sự cục mịch chân thành của đàng trai đã từng là một yếu tố quyết định để chiếm lấy thành công trái tim của đàng gái. Thế nhưng khi đã bước chân vào giai đoạn yêu đương, tính cách này lại bộc lộ khuyết điểm khiến nàng thất vọng. Ngô Địch cũng như bao cô gái khác, luôn hy vọng người yêu là một chàng trai chu đáo, biết cách bày tỏ tình cảm qua những món quà lãng mạn. Chàng khờ Tiêu Mặc dường như lại quá ít kinh nghiệm tình trường để hiểu được đạo lý này. Với cương vị sư phụ kiêm người yêu, "món quà" mà anh chàng nghĩ là giá trị nhất chính là... thành tích học tập của cô.

Chuyên cơ tình yêu của Trịnh Khải và Trần Kiều Ân gặp bão lớn ở Chí Khí Bay Cao

Lúc cả hai ở Paris, Ngô Địch đã rất trông mong bạn trai sẽ trao nhẫn đính hôn cho mình giữa khung cảnh lãng mạn đáng mơ ước này. Nào ai mà ngờ, món quà anh trao lại là chiếc USB chứa đầy đủ tài liệu ôn tập. Sự thấu hiểu là gia vị không thể thiếu trong một mối quan hệ, chính vì thế thiếu đi "lắng nghe" cảm xúc và bất đồng quan điểm khi yêu chính là "ngòi nổ" cho biến cố ập đến trong tình yêu của cặp đôi thầy trò này.

Người thứ ba xuất hiện

Trong lúc đi viện trợ ở Nelm, Tiêu Mặc đã tình cờ gặp cô nhiếp ảnh gia Nghiên Băng. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng họ lại hiểu nhau một cách lạ lùng. Trong buổi chụp hình các phi công do Nghiên Băng làm nhiếp ảnh chính, Tiêu Mặc căng thẳng và mãi chẳng thể hoàn thành phần việc. Chỉ cần nhìn qua cũng hiểu được vấn đề của Tiêu Mặc, cô yêu cầu Ngô Địch ra ngoài để thoải mái hơn. Và đúng như suy đoán, khi không có bạn gái ở bên, anh chàng Tiêu Mặc có thể tự tin để chụp hình.

Cô nàng Nghiên Băng không những hiểu ý cơ phó Tiêu mà sau đó cô bạn này còn thẳng thắn thừa nhận với Ngô Địch việc mình có ý với anh ta. Tình yêu giữa Ngô Địch và Tiêu Mặc vốn đã thiếu đi sự chia sẻ và thấu hiểu. Chính vì thế mối tình này càng trắc trở hơn khi có sự xuất hiện của người thứ ba.

Trải qua nhiều thử thách và biến cố, cả hai sẽ lựa chọn cách giải quyết ra sao để cứu vãn mối quan hệ? Liệu mối tình của Ngô Địch và Tiêu Mặc có kết thúc viên mãn hay cả hai sẽ lựa chọn hướng đi mới?

Trường Thịnh