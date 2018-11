Chiêm ngưỡng căn hộ của “người đàn ông ngăn nắp nhất nước Mỹ”

Tác giả Andrew J. Mellen - người viết cuốn sách bán chạy “Unstuff Your Life” (tạm dịch: Dọn dẹp cuộc sống) - đã vừa mở cửa căn hộ của mình ở thành phố New York (Mỹ) để tiết lộ những bí quyết giữ cho ngôi nhà luôn gọn gàng, đẹp đẽ như trong những tạp chí kiến trúc - nội thất.

Trong cuốn “Unstuff Your Life”, tác giả Mellen cổ vũ cho phong cách sống “More Love, Less Stuff” (Nhiều yêu thương hơn, bớt đồ đạc đi). Mới đây, tác giả này đã mời phóng viên tới thăm căn hộ của mình ở Manhattan, New York, Mỹ để chia sẻ về những điều anh áp dụng cho cuộc sống riêng của mình.

“Nếu các bạn thực hiện theo những lời khuyên của tôi, các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi hơn mình nghĩ. Bạn sẽ làm việc ít hơn, nhưng đạt được nhiều thành tựu hơn”, Mellen khẳng định. Ngoài công việc viết sách, tác giả này còn tư vấn cho các cá nhân và đơn vị trong việc đơn giản hóa cuộc sống, cũng như môi trường sống.

Trong căn hộ một phòng ngủ với diện tích 65 mét vuông nằm trên tầng 9 của một tòa chung cư, Mellen giữ cho không gian sống của mình thực sự gọn gàng, mọi thứ trong nhà đều có vị trí của nó. Đơn giản nhưng hiệu quả chính là logic đằng sau mọi sắp xếp của anh.

Nếu bạn luôn để chìa khóa của mình ở cùng một chỗ, bạn sẽ không phải tốn nhiều thời gian cho việc đi tìm. Thực hiện tương tự với sạc điện thoại, ví tiền... Thời gian bạn dành cho việc đi tìm đồ vật, theo Mellen, có thể được sử dụng tốt hơn để làm những việc mà bạn thực sự yêu thích.

Với cùng một lý thuyết tương tự, Mellen khẳng định rằng: “Nếu bạn giữ cho gian bếp của mình gọn gàng, bạn sẽ có thể tổ chức tốt mọi mặt khác trong cuộc sống”.

Theo Mellen, gian bếp rất quan trọng trong đời sống gia đình và để có được gian bếp mơ ước, Mellen khuyên độc giả nên “ngồi xuống một phút, hít thở và nghĩ về gian bếp trong mơ của mình, về bữa ăn bạn muốn nấu cho người yêu thương, về việc bạn thức dậy vào buổi sáng, thư thái bước vào bếp, tự pha cho mình một tách cà phê”.

Gian bếp phải là nơi của sự bình yên, nơi mọi mệt nhọc tạm rời xa và người ta thư giãn, chậm lại. Đó cũng là nơi để bạn và các thành viên cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau thư giãn, tận hưởng thú vui ăn uống. Tại đây, dao bếp phải sắc, bát đĩa phải sạch.

Trong khi các loại đồ dùng làm bếp bằng nhựa xuất hiện rất nhiều, Mellen khuyên chúng ta nên chọn đồ gốm sứ, thủy tinh thay cho đồ nhựa, không chỉ vì chất liệu thân thiện với môi trường, mà còn bởi chất liệu gốm sứ, thủy tinh… tạo cảm nhận tốt hơn về cuộc sống. Mellen chia sẻ rằng anh rất thường xuyên mài sắc dao bởi dao sắc trong phòng bếp chính là “phong thủy tốt”, đưa lại cảm giác hiệu quả cho chủ nhân trong công việc bếp núc.

“Hãy tự hỏi mình và trả lời chân thật, rõ ràng về việc bạn muốn sống như thế nào. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc cứ mãi sống trong những hình dung về một cuộc sống lý tưởng “ở một thời điểm nào đó trong tương lai”, thì hãy thôi mơ tưởng, hãy thực sự sống trong điều kiện hiện tại, hãy tìm ra những điều còn khiến bạn chưa hài lòng và tìm cách thay đổi cho vừa ý hơn.

Cách để dọn dẹp không gian sống là tự hỏi mình những câu sau đây: Món đồ này tôi có thường dùng không? Món đồ có đẹp không? Tôi có thích nhìn thấy nó nữa không? Nó có phục vụ cho mục đích thực tế nào trong căn nhà của tôi không? Nếu câu trả lời là không, hãy loại bỏ món đồ đó.

Thực tế, những gì mà Mellen đưa ra trong lý thuyết sắp đặt nội thất của mình không phải là một thứ logic khoa học mới mẻ hay tiên phong. Chúng ta đều biết một ngôi nhà gọn gàng trông như thế nào và chúng ta đều biết mình nên làm gì với ngôi nhà của mình để cải thiện thẩm mỹ nội thất.

Điều mà Mellen nhấn mạnh chỉ là giá trị của việc để tâm vào nội thất căn nhà, bởi nếu bạn có được một logic bài trí, sắp đặt hợp lý, bạn sẽ có thêm nhiều thời gian, không gian trong đời sống, và nhịp sống cũng sẽ bình ổn, hiệu quả hơn.

Theo đó, sự khác biệt nằm ở việc - hoặc bạn xắn tay áo vào dọn dẹp nhà cửa thật “hoành tráng” rồi sau đó lại để nó từ từ rơi vào tình trạng bừa bộn vì thiếu khoa học; hoặc bạn luôn duy trì căn nhà của mình ở tình trạng lý tưởng nhất có thể, luôn gọn gàng, sạch sẽ vì nắm giữ bí quyết logic sắp đặt.

Bất cứ sắp đặt nào trong ngôi nhà, tác giả Mellen đều đề cao sự ngăn nắp, khoa học; theo đó, mỗi khi bạn mở một ngăn tủ ra, ngay lập tức “nội dung chính” của ngăn tủ phải được toát lên. Tình trạng bừa bộn, nhồi nhét cẩu thả các món đồ là điều “tối kỵ” của một nếp nhà ngăn nắp.

Theo Mellen, cuộc sống bình thản và dễ dàng hơn khi mọi thứ ở vào đúng chỗ của nó.

Andrew J. Mellen là một tác giả có tiếng tại Mỹ chuyên về kỹ thuật giữ gìn nội thất nhà cửa gọn gàng, góp phần làm tăng hiệu suất công việc và thành quả trong cuộc sống.

Tác giả Andrew J. Mellen

Mellen khẳng định anh không phải một người theo phong cách sống tối giản, anh chỉ là một người theo đuổi sự cần thiết và hữu hiệu trong cuộc sống, tránh những sự dư thừa, gây lãng phí, thiếu hiệu quả. Tác giả này cũng cho rằng nhiều người thường quá hay luyến tiếc những món đồ xưa cũ chỉ bởi đó từng là món quà từng được dành tặng cho họ.

Đối với bất cứ món đồ nào khiến Mellen cảm thấy đau buồn, nuối tiếc, hối hận, xấu hổ, thất vọng... đều sẽ bị anh cho “giải tán” nhanh bằng cách đem cho tặng lại người khác.

Mellen tin rằng việc tích trữ quá nhiều món đồ trong nhà đưa lại năng lượng tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng mọi chuyện đều tùy thuộc vào phong cách và sự lựa chọn riêng của mỗi cá nhân. Như Mellen, anh rất yêu thích những cuốn sách, việc nhìn thấy những chồng sách được sắp xếp gọn gàng quanh nhà đem lại cho anh niềm vui, và vì thế, đó không phải làs sự tích trữ tiêu cực.

Chiêm ngưỡng căn hộ của “người đàn ông ngăn nắp nhất nước Mỹ”

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Arch Daily