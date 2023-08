Chèo cổ Quan Âm Thị Kính "cháy vé" trước giờ diễn

Nhà hát chèo Hà Nội vừa trình làng vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính với phiên bản mới do nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện.

NSƯT Thu Huyền - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - hào hứng chia sẻ, cả buổi chiều trước đêm diễn, điện thoại nhà hát và điện thoại cá nhân của chị liên tục reo vang do khán giả gọi đến đặt vé. Tuy nhiên, nhiều người đã phải ngậm ngùi... ở nhà vì hết vé. Điều này cho thấy, chèo cổ vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Hồng Thắm vào vai Thị Kính, Hồng Vân vào vai Thị Màu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vở chèo Quan Âm Thị Kính bản diễn của Nhà hát chèo Hà Nội có sức hấp dẫn riêng với sự biên soạn, chỉnh lý, dàn dựng của tác giả, đạo diễn, nhà thơ nổi tiếng Trần Huyền Trân - Trưởng Đoàn ca kịch cổ điển Kim Lan (tiền thân của Nhà hát chèo Hà Nội). Trong nhiều năm qua, với nhiều phiên bản nghệ sĩ biểu diễn khác nhau nhưng vở Quan Âm Thị Kính của Nhà hát chèo Hà Nội vẫn luôn hút khách, tạo nên bản sắc và dấu ấn riêng không trộn lẫn.

Bản phục dựng lần này do bàn tay NSND Quốc Chiêm - nguyên Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội đảm nhiệm, âm nhạc do NSƯT Bùi Đức Hạnh đảm nhiệm, thiết kế mỹ thuật do NSND Nguyễn Đình Hàm đảm nhiệm.

Tuy đã về hưu và làm công tác Hội, nhưng NSND Quốc Chiêm vẫn đau đáu, đắm đuối với chèo. "Chàng Pơ Liêm" tài hoa của chèo Hà Nội hơn 30 năm trước vẫn luôn tâm huyết trong việc phục dựng các vở chèo cổ - bản sắc và niềm tự hào của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Thế nên lần này, ông rất tâm huyết, bỏ ra tâm sức để tinh chỉnh, trau chuốt cho các nghệ sĩ trẻ vào vai, đảm bảo đúng tinh thần và các lề lối của chèo cổ nhưng lồng vào đó là hơi thở của ngày hôm nay.

Một cảnh trong vở chèo cổ "Quan Âm Thị Kính" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vở diễn kinh điển nên các vai trong vở cũng đa số là các "vai mẫu" trong chèo như Thị Màu, Xã trưởng, Mẹ Đốp,… Với lực lượng nghệ sĩ hùng hậu, không khó để Nhà hát chọn ra những gương mặt xuất sắc vào các vai mẫu, đó là nghệ sĩ Hồng Thắm (vai Thị Kính), Hồng Vân (vai Thị Màu), Trúc Mai (mẹ Đốp), nghệ sĩ trẻ Quang Trưởng (Thiện Sỹ), Lê Đạt (Mãng Ông)…

Bên cạnh các nghệ sĩ kỳ cựu như NSƯT Thanh Loan (Sùng Bà), NSƯT Quốc Phong (Xã trưởng), những nghệ sĩ trẻ cũng được khán giả liên tục vỗ tay tán thưởng như: Hồng Thắm, Hồng Vân, Lê Đạt, Quang Trưởng… Đây đều là những tài năng của Nhà hát chèo Hà Nội, vừa hát hay vừa diễn giỏi, là thế hệ tiếp nối thế hệ các nghệ sĩ đi trước như: Quốc Chiêm, Thúy Mùi, Minh Nhan, Thu Huyền,…

Trước đêm diễn, Hà Nội đổ trận mưa rào nhưng không ngăn được bước chân của những khán giả yêu chèo. Đêm diễn vẫn chật kín khán giả, người yêu chèo như được trở lại những tháng năm thanh xuân với tiếng trống chèo rộn ràng, thúc giục.

Năm 2008, Nhà hát chèo Hà Nội cũng từng "gây bão" với vở Quan Âm Thị Kính với phiên bản toàn các nghệ sĩ gạo cội như: Vua hài Xuân Hinh (Thầy mù), NSND Quốc Chiêm (Phú Ông), NSND Thúy Mùi (Mẹ Đốp), NSND Quốc Anh (Xã trưởng), NSƯT Thu Huyền (Thị Màu), NSƯT Thanh Loan (Sùng Bà), NSƯT Đình Thuận (Mãng Ông), NSƯT Hồng Nam (Thiện Sỹ)...

Khán giả đến xem vở "Quan Âm Thị Kính" tại Nhà hát chèo Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSƯT Thu Huyền - Phó giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội - chia sẻ thêm rằng, việc phục dựng các vở chèo cổ như Quan Âm Thị Kính không chỉ là hoạt động bảo tồn vốn cổ, mà còn tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ nâng cao tay nghề khi thử sức mình với các "vai mẫu" trong chèo.

Thông qua các vai diễn này, bản thân các em sẽ tự xác định được khả năng của mình để phát huy những ưu điểm, chỉnh sửa những cái chưa chuẩn và bồi dưỡng thêm những "ngón nghề" mà các nghệ sĩ thế hệ trước truyền lại để các em ngày càng trưởng thành. Nhà hát chèo Hà Nội sẽ tiếp tục phục dựng các vở chèo cổ khác, để mang lại những phút giây thăng hoa cho khán giả như đêm diễn Quan Âm Thị Kính vừa qua.