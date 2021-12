Cha ruột của tài tử Leonardo DiCaprio lần đầu đóng phim

Dân trí Cha ruột của tài tử Leonardo DiCaprio - ông George DiCaprio (78 tuổi) - vừa lần đầu đóng phim điện ảnh.

Cha ruột của nam tài tử Leonardo DiCaprio (47 tuổi) vừa xuất hiện trong bộ phim điện ảnh "Licorice Pizza" ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua. Xuất hiện trong bộ phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson, ông George đóng một vai phụ - vai người bán đệm nước.

"Licorice Pizza" là một phim hài, đạo diễn Anderson chia sẻ về vai diễn của ông George rằng: "Tôi tạo nên một nhân vật - một người đàn ông sở hữu một cửa hàng chuyên bán tóc giả, nhưng trong tiệm lại bán rất nhiều đệm nước, đó là một người đàn ông kỳ quặc và hài hước, tôi cố nghĩ xem ai là người phù hợp với vai diễn này, và rồi tôi chợt nhớ tới cha của Leo.

Ông ấy sở hữu một diện mạo rất phù hợp với vai diễn. Tôi bắt đầu tìm cách liên lạc với ông ấy, rất nhanh chóng, ông George nhận lời tham gia bộ phim. Khi tôi giới thiệu về vai diễn, ông ấy nhanh chóng trở nên hào hứng".

Chuyện phim "Licorice Pizza" xoay quanh hai nhân vật chính - một nam, một nữ, họ cùng nhau lớn lên, trải qua những đổi thay trong cuộc sống và cùng nhau đi tìm định nghĩa về tình yêu, về giá trị cuộc sống. Bộ phim lấy bối cảnh một thành phố nhỏ ở Los Angeles, Mỹ, hồi thập niên 1970 với màu sắc hoài cổ trong từng cảnh phim.

Về ông George Paul DiCaprio, ông vốn là một nhà văn, biên tập, ông cũng tham gia vào hoạt động xuất bản sách, phân phối phim... (Ảnh: New York Post).

Trong phim còn có sự xuất hiện của những diễn viên như Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits và Bradley Cooper. Phim sẽ ra rạp rộng rãi tại Mỹ vào ngày Giáng sinh.

Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Paul Thomas Anderson (51 tuổi) được biết tới với bộ phim "There Will Be Blood" (Máu sẽ phải đổ - 2007). Đạo diễn Anderson chưa từng chính thức hợp tác với tài tử Leonardo DiCaprio trong các dự án điện ảnh, dù vậy, họ có quen biết nhau.

Khi đạo diễn Anderson chuẩn bị thực hiện phim "Boogie Nights" (Đêm ăn chơi - 1997), ông đã mời tài tử Leonardo DiCaprio đảm nhận vai một diễn viên phim "nóng", nhưng về sau, Leo từ chối vai diễn này để đóng phim "Titanic" của đạo diễn James Cameron.

Về ông George Paul DiCaprio, ông vốn là một nhà văn, biên tập, ông cũng tham gia vào hoạt động xuất bản sách, phân phối phim, từng là một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, ông đặc biệt hứng thú với thể loại hài kịch và thường biểu diễn trong giới "underground".

Ông George hài lòng với sự nghiệp khiêm tốn và không nỗ lực để được biết tới rộng rãi. Việc ông nhận vai diễn lần này cũng vì ông cảm thấy hứng thú với vai diễn hài hước trong phim.

Bích Ngọc

Theo New York Post