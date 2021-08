CEO 46 tuổi qua đời vì cú nhào lộn trong đêm nhạc

Dân trí CEO của một công ty đồ uống tại Mỹ - anh Ian Matthew Crystal (46 tuổi) đã vừa qua đời sau khi thực hiện một cú nhào lộn nguy hiểm tại một đêm nhạc tổ chức trong sân vận động.

CEO của một công ty đồ uống tại Mỹ - anh Ian Matthew Crystal (46 tuổi) đã vừa qua đời sau khi thực hiện một cú nhào lộn nguy hiểm tại một đêm nhạc tổ chức trong sân vận động.

Anh Ian Matthew Crystal đã có mặt tại đêm nhạc của nhóm rock Dead & Company, tổ chức tại sân vận động Citi Field nằm ở Queens, New York, Mỹ.

Chỗ ngồi của anh Ian nằm ở khán đài tầng 5, trong lúc phấn khích, anh Ian đã thực hiện một cú nhào lộn và rơi khỏi ban công khán đài xuống sàn bê tông từ độ cao ước tính vào khoảng 10 - 15 mét. Sân vận động Citi Field vốn dành để phục vụ các trận đấu bóng chày.

Khi xảy ra sự cố, buổi biểu diễn đang trong thời điểm nghỉ giải lao. Lúc đó vào khoảng 9h tối ngày thứ 6 (20/8). Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát và lực lượng y tế đã có mặt, nhưng không thể cứu anh Ian khỏi kết cục bi kịch nhất. Anh Ian được đưa tới bệnh viện gần nhất, tại đây, các bác sĩ kết luận anh đã qua đời vì những chấn thương quá nặng sau cú ngã.

Một nhân viên an ninh phụ trách khu vực nơi anh Ian ngồi xem biểu diễn đã chia sẻ thông tin với tờ New York Post (Mỹ) rằng anh Ian đã nhào lộn trước khi gặp phải cú ngã chí mạng, người nhân viên an ninh cũng tin rằng trước đó anh Ian đã dùng đồ uống và chất kích thích, nên đã không còn giữ được sự tỉnh táo.

Cùng đi với anh Ian tới đêm nhạc còn có một người anh em trai. Người này đã ở bên anh Ian trong những giờ phút cuối cùng. Sau khi sự việc xảy ra, một số khán giả đã trở nên hoảng loạn, tình trạng nhốn nháo diễn ra trong sân vận động một lúc.

Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, bởi khi ấy, chưa có thông tin chính thức về tình trạng của anh Ian, dù vậy, nhiều khán giả chia sẻ với báo chí rằng ngay sau sự việc, họ bị ám ảnh bởi những gì vừa xảy ra và không còn tâm trạng để thưởng thức âm nhạc.

Bích Ngọc

Theo New York Post