Cặp tình nhân "chú - cháu" bị ghét nhất làng giải trí xứ Hàn

Theo truyền thông Hàn Quốc, đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee sẽ xuất hiện cùng nhau ở Liên hoan phim Quốc tế Berlin, Đức vào ngày 10/2 tới. Đây là sự kiện đánh dấu sự trở lại của cặp tình nhân thị phi của showbiz Hàn Quốc sau hai năm vắng bóng.

Được biết, tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 72, Hong Sang Soo sẽ tranh giải Gấu Vàng và Gấu Bạc với tác phẩm The Novelist's Film. Phim tái hiện những cuộc gặp gỡ tình cờ. Kim Min Hee là một trong ba diễn viên chính của phim bên cạnh Lee Hye Young và Seo Young Hwa.

Đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee là cặp bài trùng của màn ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Lần gần nhất Hong Sang Soo và Kim Min Hee sánh đôi là tại thảm đỏ năm 2020. Năm 2021, họ từ chối tham gia nhiều sự kiện quốc tế vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Thông tin Hong Sang Soo và Kim Min Hee tái xuất trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Cặp tình nhân bị ném đá dữ dội tại Hàn Quốc

Họ vốn được xem là cặp bài trùng và là cặp diễn viên - đạo diễn tài năng của Hàn Quốc khi tạo nên nhiều tác phẩm đặc sắc của xứ kim chi, tham dự các liên hoan phim quốc tế như Right Now, Wrong Then, On The Beach At Night Alone, The Day After.

Tuy nhiên, họ cũng là cặp tình nhân bị "ném đá" dữ dội nhất showbiz Hàn Quốc. Chuyện tình sai trái của họ bị truyền thông phát hiện vào năm 2016. Tình cảm của họ được "thai nghén" từ lần hợp tác chung trong một bộ phim vào năm 2015.

Chuyện tình thị phi, sai trái của cặp đôi khiến họ bị khán giả tại Hàn Quốc quay lưng (Ảnh: Sina).

Tới tháng 6/2016, họ xuất hiện hạnh phúc bên nhau trong nhiều sự kiện, bất chấp việc đạo diễn Hong đã có vợ và Kim Min Hee chỉ đáng tuổi con gái của ông. Vì muốn công khai mối quan hệ với Kim Min Hee, đạo diễn Hong yêu cầu người vợ gắn bó với ông từ thời "tay trắng", trải qua nhiều sóng gió, khó khăn lập nghiệp, ký vào đơn ly dị.

Mối tình sai trái giữa Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo không nhận được sự ủng hộ hay lời chúc phúc của người hâm mộ sau khi vợ cũ của đạo diễn Hong lên tiếng "vạch trần" mối quan hệ này vào tháng 6/2016. Mẹ của Kim Min Hee cũng lên tiếng phản đối con gái và tuyên bố từ mặt con gái vì chuyện tình tay ba sai lầm này.

Bất chấp sự ném đá của công chúng, sự phản đối của người thân, đạo diễn Hong Sang Soo và Kim Min Hee vẫn ở bên nhau từ năm 2016 đến nay. Họ xuất hiện bên nhau tại nhiều sự kiện, tiếp tục cộng tác trong các dự án. Hong Sang Soo xem Kim Min Hee là "nàng thơ" còn nữ diễn viên Kim Min Hee khẳng định, đạo diễn U60 là người trong mộng, thấu hiểu tâm tư và những đam mê nghệ thuật trong cô.

Cặp đôi công khai tình cảm từ năm 2016 bất chấp việc đạo diễn Hong đã có vợ con và Kim Min Hee kém ông 21 tuổi (Ảnh: Dispatch).

Đạo diễn Hong Sang Soo từng nói về chuyện tình của hai người: "Chúng tôi yêu nhau, thực sự yêu nhau. Chúng tôi là hai con người đang sống trong tình yêu. Tình yêu của chúng tôi xuất phát từ tình cảm chân thành". Trong khi đó, Kim Min Hee tuyên bố: "Chúng tôi đang hẹn hò với cảm xúc chân thành của tình yêu".

Hai người còn đeo nhẫn đôi và không ngại khoe chúng để chứng minh tình yêu của họ là thật. Mối tình sai trái của Hong Sang Soo và Kim Min Hee khiến họ bị khán giả tại Hàn Quốc "tẩy chay". Kim Min Hee mất khá nhiều hợp đồng quảng cáo và bị dư luận lên án là "kẻ thứ ba" trơ trẽn khi lao vào mối tình với một người đàn ông có vợ đáng tuổi cha mình. Còn đạo diễn Hong Sang Soo bị chỉ trích là "người đàn ông bạc tình", thiếu chung thủy...

Sự nghiệp của Kim Min Hee nở rộ dù bị khán giả Hàn Quốc phản đối

Dù bị tẩy chay tại quê nhà nhưng tại nước ngoài, Kim Min Hee trở nên nổi tiếng qua những tác phẩm điện ảnh do bạn trai làm đạo diễn. Đạo diễn Hong Sang Soo được xem là đạo diễn tài năng với những góc nhìn nghệ thuật đặc sắc. Ông thường xuyên được mời tham dự các liên hoan phim quốc tế.

Bộ phim On the Beach at the Night Alone mà Kim Min Hee đảm nhiệm vai nữ chính và do đạo diễn Hong Sang Soo đã mang về cho cặp đôi nhiều giải thưởng quốc tế.

Nhờ sự hậu thuẫn và các tác phẩm điện ảnh của bạn trai, Kim Min Hee liên tục tỏa sáng trên màn ảnh và được công nhận là diễn viên tài năng (Ảnh: Getty).

Kim Min Hee xuất phát điểm là một người mẫu và dần chứng minh năng lực diễn xuất các dự án điện ảnh. Năm 2015, cô chính thức bước chân vào hàng ngũ diễn viên hạng A của Hàn Quốc với bộ phim The Handmaiden (Cô hầu gái).

Vai diễn tiểu thư Nhật Bản Hideko cá tính, nội tâm nhiều biến động, và chuyện tình ngang trái với nữ hầu gái đã giúp Kim Min Hee khẳng định năng lực diễn xuất. Phim được ví là 50 Sắc thái phiên bản Hàn. Tác phẩm được đánh giá mang đậm chất châu Á và có phong cách hình ảnh bậc thầy.

Cô hầu gái được 175 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát hành, trở thành phim điện ảnh Hàn được xuất khẩu rộng rãi nhất lịch sử. Tác phẩm giúp Kim Minh Hee đoạt Ảnh hậu Rồng Xanh. Đạo diễn Park Chan Wook của phim đã gọi Kim Min Hee là nữ diễn viên đáng giá nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Kim Min Hee trở thành diễn viên hạng A của Hàn Quốc nhờ những vai diễn khó, có nội tâm phức tạp (Ảnh: Getty).

Năm 2017, Kim Min Hee trở thành mỹ nhân Hàn đầu tiên đoạt giải Gấu Bạc dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin năm 2017 nhờ vai nữ chính trong bộ phim On the Beach at the Night Alone do bạn trai của cô - Hong Sang Soo làm đạo diễn. Trong phim, cô thủ vai Young Hee - một cô gái tốt bụng, ngọt ngào nhưng có nhiều ẩn ức dồn nén và nỗi đau không biết tỏ cùng ai.

Năm 2019, Kim Min Hee tiếp tục đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim The Day After do bạn trai - Hong Sang Soo nhào nặn. Dự án giúp cô giành nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Asian Film Awards.

Từ năm 2000 tới nay, Kim Min Hee thường xuyên có mặt trong danh sách những ngôi sao xinh đẹp và quyến rũ nhất Hàn Quốc. Vẻ đẹp mỏng manh và gương mặt gợi cảm của cô luôn khiến đối phương không thể rời mắt. Trước bê bối tình cảm, cô là gương mặt thường xuyên trên các tạp chí danh tiếng của Hàn Quốc.

Trước mối tình tai tiếng với đạo diễn Hong Sang Soo, Kim Min Hee từng hò hẹn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc như nam diễn viên Lee Jung Jae (2003 - 2006), người mẫu kém tuổi Lee Soo Hyuk (2008 - 2010) và Jo In Sung (2013 - 2014).