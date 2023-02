Cảnh vệ CAND qua triển lãm ảnh và các tác phẩm văn học nghệ thuật

Ngày 31/1/20023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật và cuộc thi viết về đề tài hình tượng người chiến sỹ Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND), đồng thời khai mạc triển lãm "Cảnh vệ Công an nhân dân - 70 mùa hoa chiến công".

Sau hơn 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 700 bài thi viết và 232 tác phẩm văn học nghệ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Cương phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự cuộc thi tập trung phản ánh chân thực, tái hiện sinh động cuộc sống, với những câu chuyện đời thường và những chiến công, thành tích nổi bật của người chiến sĩ Cảnh vệ CAND.

Thông qua các tác phẩm, công chúng cảm nhận được những phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành của người lính Cảnh vệ, sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn thử thách, khắc phục khó khăn để luyện tập, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu của Trung ương, Chính phủ và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao bằng khen của Bộ Công an và chứng nhận của Ban Tổ chức cho các tác giả giành giải Nhất (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ban Tổ chức đã trao 70 giải thưởng gồm: 04 giải A, 11 giải B, 19 giải C, 36 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm tham gia cuộc thi "Sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND".

Đối với cuộc thi viết "Tìm hiểu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam", Ban Tổ chức nhận được 700 bài viết có chất lượng. Ban Tổ chức đã trao 47 giải thưởng tặng các tác giả và nhóm tác giả gồm: 55 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 17 giải Khuyến khích; 11 giải thưởng được trao cho các tập thể gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức Triển lãm "Cảnh vệ CAND - 70 mùa hoa chiến công".

Triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh, hiện vật, trong đó có nhiều hình ảnh lần đầu tiên được đưa ra trưng bày, triển lãm nhằm giới thiệu khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam, với 4 nội dung chính: Bác Hồ với chiến sĩ Cảnh vệ; Những mùa hoa chiến công; Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Vinh dự, tự hào lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam.

Triển lãm "Cảnh vệ CAND - 70 mùa hoa chiến công" thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đến tham quan (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm tranh cổ động, ảnh nghệ thuật và các sáng tác âm nhạc, văn học về hình tượng "Người chiến sĩ Cảnh vệ CAND" của các tác giả trong và ngoài lực lượng CAND; các tác phẩm đạt thành tích cao trong cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam".