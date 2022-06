Cảnh sát điều tra việc nam diễn viên 18 tuổi qua đời đột ngột

Tyler Sanders trong đăng tải cuối cùng trên mạng xã hội (Ảnh: New York Post).

Tyler Sanders là một diễn viên nhí từng được biết tới ở Hollywood qua một số bộ phim. Sanders đã qua đời trong ngày thứ 5 tuần này tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Khi ra đi, Tyler Sanders đang ở tuổi 18.

Đại diện cho đơn vị quản lý công việc của Sanders cho hay: "Nguyên nhân của sự ra đi vẫn chưa được thông báo chính thức, hiện cảnh sát đang vào cuộc điều tra. Chúng tôi không thể bình luận gì hơn vào lúc này. Tyler là một diễn viên tài năng với tương lai xán lạn. Cậu ấy có một gia đình tuyệt vời, vào lúc này, chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình cậu ấy".

Tyler Sanders bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm lên 10 và đã xuất hiện trong một số dự án phim như "9-1-1: Lone Star", "The Rookie", "Fear the Walking Dead" và "Just Add Magic: Mystery City".

Trên tài khoản mạng xã hội của mình, Sanders tích cực đăng tải các bức ảnh (Ảnh: New York Post).

Lúc sinh thời, Sanders đã theo học về kịch ngẫu hứng và hài độc thoại, với những dự định về việc theo đuổi nghiêm túc sự nghiệp diễn xuất và các hoạt động trong showbiz. Nam diễn viên trẻ tuổi từng nhận được một số đề cử dành cho diễn xuất. Hiện tại, có một số bộ phim độc lập mà Sanders từng tham gia diễn xuất lúc sinh thời đang trong giai đoạn xử lý hậu kỳ.

Trên tài khoản mạng xã hội của mình, Sanders tích cực đăng tải các bức ảnh chụp bên bạn bè, đồng nghiệp và các hoạt động vui chơi, giải trí của bản thân.

Đăng tải cuối cùng của Sanders được thực hiện vào ngày 12/6, cậu xuất hiện trong một bộ suit lịch lãm, đeo kính. Bối cảnh chụp hình là tại thành phố Vail, bang Colorado, Mỹ. Đăng tải này chỉ đơn giản đề lời bình: "Phong cách".