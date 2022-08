Cách tài tử "Phẩm chất quý ông" hồi sinh sau bê bối bị tẩy chay

Nam thần vạn người mê và tài năng của làng giải trí xứ Hàn

Jang Dong Gun được mệnh danh là nam thần của làng giải trí xứ Hàn với vẻ ngoài đẹp như tượng tạc. Tài tử sinh năm 1972 vẫn duy trì được phong độ dù đã bước vào tuổi 50 hay đã là ông bố hai con. Anh có mọi yếu tố mà phái nữ ao ước như vẻ ngoài điển trai, tài năng trong sự nghiệp và sự giàu có.

Jang Dong Gun với vẻ ngoài điển trai, cuốn hút thời trẻ (Ảnh: Naver).

Jang Dong Gun không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng anh bắt đầu với công việc diễn xuất khá sớm. Năm 1997, danh tiếng của anh phủ sóng toàn châu Á với bộ phim kinh điển phim Anh em nhà bác sĩ.

Vai diễn chàng bác sĩ ngoại khoa Kim Soo Hyung tài giỏi nhưng lạnh lùng mang về cho Jang Dong Gun giải Diễn viên nổi tiếng nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang (Hàn Quốc) lần thứ 33 và Nam chính xuất sắc trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền hình MBC (Hàn Quốc) năm 1997.

Jang Dong Gun thành công trong cả hai lĩnh vực phim truyền hình và phim điện ảnh (Ảnh: Star News).

Từ năm 2001, Jang Dong Gun dồn toàn lực để phát triển mảng điện ảnh và gây ấn tượng mạnh trong loạt phim ăn khách của Hàn Quốc như Friend, The Coast Guard, Taegukgi: The Brotherhood Of War, Typhoon…

Jang Dong Gun xuất sắc vươn lên hàng diễn viên hạng A của Hàn Quốc và được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á.

Năm 2012, sau 12 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, Jang Dong Gun bất ngờ đóng chính trong phim truyền hình Phẩm chất quý ông. Bộ phim đánh dấu sự kết đôi hoàn hảo giữa anh cùng bạn diễn Kim Ha Neul và tạo cơn sốt tại châu Á. Anh chính thức trở thành quý ông đáng khao khát tại Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân của Jang Dong Gun và người bạn diễn lâu năm - Go So Young cũng được ngưỡng mộ, góp phần tạo nên danh tiếng của anh trong mắt công chúng. Sau khi lập gia đình, Jang Dong Gun xây dựng hình ảnh một quý ông chuẩn mực, một nghệ sĩ tài năng và một người chồng chung thủy.

Từ quý ông hoàn hảo tới… gã chồng tồi bị khán giả quay lưng

Jang Dong Gun và Go So Young làm đám cưới hoành tráng vào tháng 5/2010 trước sự chứng kiến của đồng nghiệp trong làng giải trí. Trước khi tiến tới hôn nhân, họ từng là bạn thân hơn 10 năm.

Jang Dong Gun và vợ, nữ diễn viên Go So Young, là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Newsen).

Sau khi kết hôn, chỉ còn Jang Dong Gun hoạt động trong làng giải trí trong khi vợ anh, nữ diễn viên Go So Young lui về chăm sóc gia đình và kinh doanh bất động sản. Họ được xem là cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí Hàn trong nhiều năm khi cả hai đều sở hữu khối tài sản đáng nể, khả năng kinh doanh nhạy bén và có cuộc sống gia đình viên mãn.

Năm 2020, gia đình Go So Young và Jang Dong Gun đối mặt với sóng gió hôn nhân đầu tiên. Những tin nhắn giữa Jang Dong Gun và người đồng nghiệp Jo Ji Moo bị hacker phát tán tiết lộ một cuộc sống khác của các tài tử xứ Hàn. Theo đó, Jang Dong Gun bị tố tìm gái gọi trong thời gian vợ mang thai đứa con thứ hai.

Jang Dong Gun nhiều năm là hình mẫu trong mơ của phụ nữ châu Á (Ảnh: Naver).

Hình ảnh "ông chồng quốc dân" yêu vợ, thương con của Jang Dong Gun hoàn toàn sụp đổ trong lòng công chúng. Go So Young không lên tiếng bình luận về vụ việc, lặng lẽ khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân vì sự "tấn công" ồ ạt của cư dân mạng.

Trong gần hai năm, Go So Young không đăng tải hình ảnh về gia đình cô trên trang cá nhân. Nữ diễn viên giàu có và xinh đẹp của Hàn Quốc chỉ cập nhật một phần cuộc sống của riêng mình. Sự vắng bóng của Jang Dong Gun trên trang cá nhân của Go So Young khiến fan lo lắng cho tình trạng hôn nhân của cặp đôi.

Cuộc hồi sinh của cặp đôi kiểu mẫu showbiz xứ Hàn

Vụ ồn ào tin nhắn tìm gái trẻ đã hủy hoại sự nghiệp của Jang Dong Gun sau gần 30 năm vất vả gây dựng. Trước làn sóng tẩy chay của công chúng, Jang Dong Gun rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, lui về ở ẩn. Vài năm qua, anh vắng mặt khỏi làng giải trí và không nhận lời tham gia bất kỳ dự án nào.

Go So Young đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc lên trang cá nhân vào cuối năm 2021 (Ảnh: Instagram).

Tài tử 50 tuổi cũng biến mất khỏi mạng xã hội. Truyền thông Hàn Quốc cho hay, vì scandal mối quan hệ giữa Jang Dong Gun và vợ từng có giai đoạn khá căng thẳng nhưng cặp đôi vẫn chung sống và nỗ lực gìn giữ hôn nhân. Để bù đắp cho vợ con, những năm qua, Jang Dong Gun dừng làm việc để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Cuối năm 2021, Go So Young chia sẻ hình ảnh đầu tiên của cả gia đình trên trang cá nhân như một lời khẳng định hôn nhân của vợ chồng cô vẫn bền vững sau sóng gió.

Tháng 2/2021, cặp đôi bỏ 16,32 tỷ won (khoảng 333 tỷ đồng) để tậu một căn penthouse tại khu căn hộ đắt giá Penthouse Cheongdam (PH129) ở Seoul, Hàn Quốc. Nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của Jang Dong Gun và Go So Young sau sóng gió hôn nhân. Họ cũng hy vọng, sau tất cả, Jang Dong Gun sẽ trân trọng hạnh phúc gia đình.

Bạn bè của Jang Dong Gun và Go So Young cho biết, hai nghệ sĩ vốn là những người trưởng thành và kinh nghiệm đối mặt với nhiều sóng gió. Ngay sau vụ việc, hai vợ chồng đã cùng ngồi lại và quyết định gìn giữ hôn nhân. Họ cũng thống nhất lựa chọn giải pháp im lặng trước những tin đồn thất thiệt.

Jang Dong Gun tham dự sự kiện vào ngày 19/8 (Ảnh: Naver).

Sau gần 3 năm nghỉ ngơi, tháng 4/2022, Jang Dong Gun bất ngờ tái xuất với vị trí dẫn chương trình cho show truyền hình Jang Dong Gun's Back to the Book mùa thứ 2. Đây là show truyền hình thực tế ghi lại hành trình Jang Dong Gun ghé thăm các hiệu sách uy tín ở châu Âu.

Cuối tháng 3 vừa rồi, anh tham gia lễ cưới của cặp tình nhân nổi tiếng xứ Hàn - Hyun Bin và Son Ye Jin và đảm nhận vai trò chủ hôn. Tháng 5 vừa rồi, anh và vợ tham gia một sự kiện gặp gỡ cùng tài tử Kwon Sang Woo. Hai tháng sau đó, Jang Dong Gun làm khách mời cho giải thưởng điện ảnh Blue Dragon mùa đầu tiên.

Jang Dong Gun (giữa) rục rịch trở lại với làng giải trí từ tháng 4/2022 (Ảnh: News).

Vợ chồng Jang Dong Gun góp mặt trong bữa tiệc cùng Kwon Sang Woo (Ảnh: Instagram).

Ngày 19/8 vừa rồi, Jang Dong Gun bất ngờ sánh đôi cùng bà xã Go So Young tham dự sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên tài tử Phẩm chất quý ông lộ diện công khai kể từ khi vướng scandal lộ tin nhắn nhạy cảm vào năm 2020.

Sau gần 3 năm "ở ẩn", Jang Dong Gun có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Anh được nhận xét giảm cân và để tóc dài. Phản ứng ngọt ngào của hai vợ chồng tài tử xứ Hàn cũng gây chú ý.

Dù thời gian qua hạn chế hoạt động nhưng tên tuổi của Jang Dong Gun vẫn có sức nóng nhất định. Sự xuất hiện của anh được nhiều người quan tâm và truyền thông đua nhau đăng tải hình ảnh.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Jang Dong Gun đang dần lấy lại phong độ và tích cực với các hoạt động nghệ thuật. Sắp tới, nam nghệ sĩ 50 tuổi sẽ tham gia ghi hình cho phần 2 của bộ phim ăn khách Biên niên sử Arthdal.

Vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young đã vượt qua sóng gió hôn nhân (Ảnh: Naver).

Jang Dong Gun biết ơn vợ đã đồng hành cùng anh trong những giai đoạn khó khăn (Ảnh: Instagram).