Ca sĩ Phạm Thu Hà gây "sát thương" giữa dàn nam nhạc công

Đêm nhạc mang tên Be My Love của nữ ca sĩ Phạm Thu Hà sẽ diễn ra vào 19h ngày 11/2 tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia, Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở đầu cho chuỗi liveshow của nàng họa mi của dòng nhạc cổ điển tại Việt Nam trong năm 2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Be My Love là chương trình nghệ thuật nhằm đưa các ca khúc trong dự án Live Studio Session lên sân khấu. Đây là dự án lớn nhất của Phạm Thu Hà trong năm 2023 - với việc lần đầu tiên thực hiện album với công nghệ thu âm đĩa than trực tiếp hoàn toàn tại Việt Nam (trước đây các ca sĩ Việt thưởng phải qua Mỹ để thực hiện đĩa than hoặc hoàn thành một số công đoạn thì nay Phạm Thu Hà tiên phong thực hiện đĩa than tại Việt Nam với ê-kíp toàn người Việt).

Đêm nhạc của Phạm Thu Hà quy tụ những nghệ sĩ, nhạc công hàng đầu của dòng nhạc cổ điển. Tại buổi tập, họ thể hiện trình độ chuyên môn điêu luyện cũng như phong thái làm việc nghiêm túc, sự tập trung và đòi hỏi cao độ. Phạm Thu Hà chia sẻ, họ không chỉ là những người đồng nghiệp mà hầu hết đều đã quen biết và gắn bó từ khi học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, có sự thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau khi làm nghệ thuật.

Nữ ca sĩ tích cực tập luyện cho đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thay vì những gương mặt gạo cội, tại đêm nhạc lần này, Phạm Thu Hà chọn hai nam ca sĩ trẻ là Nguyễn Đình Tuấn Dũng và Phạm Anh Duy, với mong muốn chắp cánh cho những tài năng triển vọng. Tuy là lần đầu tiên hợp tác, họ nhanh chóng kết hợp ăn ý trong các ca khúc cũng như thân thiết ngoài đời.

Nam ca sĩ 9X Phạm Anh Duy chia sẻ: "Tôi rất trân trọng, kính nể chị Hà. Ngoài đời chị gần gũi, quan tâm tới ca sĩ trẻ, còn trong nghệ thuật, chị chuyên nghiệp và đầy sức sáng tạo".

"Họa mi" của dòng nhạc cổ điển biểu diễn thăng hoa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đêm nhạc Be My Lone bao gồm các ca khúc trữ tình, lãng mạn quen thuộc: Phố mùa đông (Bảo Chấn), Biết mãi là bao lâu (Đỗ Bảo), Đời có bao nhiêu ngày vui (Châu Đăng Khoa), Xin lỗi (Hồ Tiến Đạt), Như chưa bắt đầu (Đức Trí), Không còn mùa Thu (Việt Anh), Ru tình, Hoa vàng mấy độ, Tiến thoái lưỡng nan (Trịnh Công Sơn)...

"Đó là những ca khúc mà tôi yêu thích từ lâu, đã dùng nó để chiêm nghiệm về đời sống tình cảm của mình, với đủ thăng trầm, hạnh phúc và buồn tủi... Tôi dùng âm nhạc để kể câu chuyện của mình, hay nói cách khác là mang những tâm sự của mình "cư trú" trong âm nhạc", Phạm Thu Hà thổ lộ.

Dù có chất lượng nghệ thuật cao và đầu tư lớn, Phạm đêm nhạc "Be My Love" được tổ chức không bán vé và khách mời sẽ tùy tâm đóng góp. Phạm Thu Hà chia sẻ, cô muốn dành tình yêu thương tới công chúng của mình nhân dịp Valentine. Toàn bộ số tiền thu được sau đêm nhạc, Phạm Thu Hà sẽ quyên góp để xây dựng chùa tại TPHCM.