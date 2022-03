Ca sĩ Hoa Trần ra mắt MV mới, đóng cặp cùng bạn diễn kém 18 tuổi

Hoa Trần là một trong những ca sĩ đam mê sáng tác của làng nhạc Việt. Lời các ca khúc mà Hoa Trần viết đều rất nhiều suy tư, khắc khoải.

Trong ca khúc mới "Tâm sự vầng trăng" cũng vậy, Hoa Trần đã mang những tiếc nuối của con người muôn đời nay vào từng nốt nhạc, thả vào đó sự day dứt về hai chữ duyên - phận.

Để rồi chỉ có thể gửi gắm những "vấn vương thương nhớ, yêu, hận trong đời", về "niềm riêng quá khứ" vào "cánh hoa phai rơi rụng bên hiên", vào "ánh trăng nhuộm vàng, tím biếc trời mây"...

Tâm sự vầng trăng - Hoa Trần.

"Tâm sự vầng trăng" là một ca khúc được cô cover từ bài hát cùng tên do nam ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc, Châu Thâm thể hiện. Hoa Trần tự viết lời Việt cho ca khúc này.

Phần hình ảnh MV được thực hiện theo phong cách cổ trang. Đây cũng là câu chuyện tiếp theo về duyên phận, tiền kiếp mà Hoa Trần theo đuổi trong các MV cô thực hiện suốt hai năm trở lại đây.

Hoa Trần chia sẻ: "Chúng ta nghe nhiều đến duyên phận nhưng có khi nào ta hiểu hết được nhân duyên là gì mà khiến con người có một chấp niệm mãnh liệt đến thế. Gặp nhau là duyên, xa nhau cũng do duyên. Mối quan hệ giữa thiên - địa - nhân đều có liên quan đến sinh mệnh mỗi người. Đó là duyên số".

Hoa Trần và người mẫu kém tuổi Duy Nguyễn (Ảnh: NVCC).

"Một tấm duyên trời do ông tơ, bà nguyệt đã se, dù trải qua bao chia ly cách biệt, dù tận chân trời góc bể cũng sẽ gặp lại nhau… Duyên do trời định khiến ta có cơ hội gặp gỡ nhau, còn ở lại bên nhau được hay không là do lòng người", Hoa Trần bày tỏ.

Ở MV "Tâm sự vầng trăng", Hoa Trần tiếp tục kể về duyên phận giữa người con trai và người con gái từ kiếp trước. Kiếp trước họ là một đôi tình nhân mặn nồng, tha thiết, và đến kiếp này họ lại gặp nhau như định mệnh, giữa mơ hồ những thân thuộc từ kiếp trước.

Với MV này, Hoa Trần muốn nói rằng: "Duyên phận thật mỏng, cũng thật dày. Dẫu sau này chữ duyên chưa đủ sâu, chẳng thể bên nhau thì cũng sẽ lưu lại những điều đẹp nhất. Mỗi người đến và đi trong đời ta đều có nguyên do của nó. Chỉ cần không thẹn với lòng thì để duyên số sắp đặt đi, không phải nuối tiếc về một thời đã qua".

Trong MV, Hoa Trần kết hợp cùng nam người mẫu điển trai Duy Nguyễn. Duy Nguyễn sinh năm 2002, kém Hoa Trần đến…18 tuổi.

Hoa Trần trẻ trung, xinh đẹp. Chính điều này giúp cô rút ngắn khoảng cách tuổi tác với bạn diễn (Ảnh: NVCC).

Từ khi bước chân vào sự nghiệp ca hát, Hoa Trần đã từng đóng cặp với nhiều nam diễn viên trong các sản phẩm âm nhạc của mình. Hầu hết bạn diễn đều kém Hoa Trần khá nhiều tuổi, tuy nhiên, Duy Nguyễn là người kém nhiều tuổi nhất.

Với sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp, Hoa Trần khiến người xem cảm thấy cô không chênh lệnh về tuổi so với nam diễn viên trong MV.

Trong "Tâm sự vầng trăng", Hoa Trần và Duy Nguyễn thể hiện một cặp đôi yêu nhau qua nhiều kiếp. Cả hai có những hình ảnh tình cảm, thân mật ngọt ngào giữa thiên nhiên thơ mộng, tươi đẹp.

Hoa Trần và Duy Nguyễn thể hiện một cặp đôi yêu nhau qua nhiều kiếp (Ảnh: NVCC).

Khung cảnh nên thơ, đẹp như mộng của MV được quay tại những địa điểm nổi tiếng như Thiên Sơn Suối Ngà (Hà Nội), Thạch Thất (Hà Nội), Ninh Bình… giúp câu chuyện tình cảm của đôi trẻ càng thêm trữ tình.

Giọng hát nhẹ nhàng như gió thoảng, dìu dặt bên tai của Hoa Trần giống như lời tâm tình, thủ thỉ cho người nghe về một câu chuyện tình yêu từ xưa, rất xưa…