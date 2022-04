Ca sĩ Châu Á Jackson Wang gây sốt tại Mỹ với màn biểu diễn "nóng bỏng mắt"

Jackson Wang trên sân khấu chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2022 đang diễn ra ở Indio, bang California, Mỹ (Ảnh: Sohu).

Lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2022 đang diễn ra ở Indio, bang California, Mỹ, Jackson Wang (tên tiếng Trung: Vương Gia Nhĩ, 28 tuổi) đã gây bão với màn biểu diễn cháy hết mình. Đặc biệt, màn cởi áo khoe cơ bắp "đốt mắt" khán giả đã khiến Jackson Wang ngay lập tức trở thành "nam thần Châu Á" gây sốt tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Jackson Wang bắt đầu màn biểu diễn của mình với ca khúc mà anh biểu diễn lần đầu hồi năm 2020 - ca khúc "100 Ways", sau đó, anh tiếp tục biểu diễn ca khúc mới có tên "Blow" nằm trong album sắp ra mắt. Jackson Wang đã có một màn biểu diễn hoàn hảo, gây ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu tiên xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Thực tế, Jackson Wang chính là nghệ sĩ solo đầu tiên đến từ hai nền công nghiệp âm nhạc là Trung Quốc và Hàn Quốc biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella (Ảnh: Sohu).

Thực tế, Jackson Wang chính là nghệ sĩ solo đầu tiên đến từ hai nền công nghiệp âm nhạc là Trung Quốc và Hàn Quốc biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Jackson Wang hoạt động cả ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

Màn vũ đạo của Jackson Wang tại Coachella lấy cảm hứng từ phong cách của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson. Xuyên suốt màn biểu diễn kéo dài 10 phút, Jackson Wang đã đốt cháy sân khấu bằng màn vũ đạo cực đỉnh, khiến khán giả hò reo cuồng nhiệt. Cái tên Jackson Wang ngay lập tức trở thành một hiện tượng được các tờ tin tức showbiz Mỹ đề cập tới.

Jackson Wang đã thực hiện một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với tờ tin tức showbiz Variety (Mỹ). Trong cuộc phỏng vấn này, Jackson Wang đã chia sẻ nhiều điều về sức khỏe tinh thần, về tiết mục biểu diễn của anh tại lễ hội Coachella, và về niềm tin của anh rằng K-pop sẽ tồn tại mãi mãi.

Jackson Wang bị suy sụp nặng hồi năm ngoái, anh đã nghĩ tới cái chết

Ngay sau khi đặt chân tới Mỹ, Jackson Wang đã tích cực chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình tại lễ hội Coachella, anh ngay lập tức luyện tập thể thao để đảm bảo vóc dáng thực sự ấn tượng trước khi bước lên sân khấu. Phóng viên của Variety gặp anh sau khi Jackson Wang vừa hoàn tất bài tập boxing.

Jackson Wang cho biết trước ngày biểu diễn, anh cũng liên tục thực hiện các công tác chuẩn bị và tập dượt lại cùng với ê-kíp để đảm bảo tiết mục diễn ra hoàn hảo nhất có thể.

Ngay sau khi đặt chân tới Mỹ, Jackson Wang đã tích cực chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình tại lễ hội Coachella, anh ngay lập tức luyện tập thể thao để đảm bảo vóc dáng thực sự ấn tượng (Ảnh: Sohu).

Trên tài khoản mạng xã hội, Jackson Wang có hàng chục triệu lượt theo dõi. Những ngày này, nam ca sĩ 28 tuổi chia sẻ thẳng thắn về thời điểm đen tối nhất trong cuộc sống của mình, đó là khi anh trở nên suy sụp tâm lý, mắc chứng rối loạn lo âu.

Những vấn đề sức khỏe tinh thần này sau cùng lại trở thành nguồn cảm hứng để Jackson Wang thực hiện album mới có tên "Magic Man", album sắp ra mắt của anh.

Wang cho biết anh rơi vào những vấn đề sức khỏe tinh thần sau khi không ngừng cảm thấy áp lực trong công việc, luôn tự thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ nỗ lực, dù trong suốt 8 năm kể từ khi bắt đầu ra mắt công chúng, anh chưa từng có một kỳ nghỉ nào.

Sau khi biết mình mắc phải những vấn đề sức khỏe tinh thần, Jackson Wang mới hiểu được rằng: "Sức khỏe tinh thần rất quan trọng và càng đặc biệt quan trọng đối với các nghệ sĩ. Mới năm ngoái thôi, tôi còn đang trong một cơn suy sụp, tôi bị trầm cảm và rất dễ hoảng loạn, mọi thứ xung quanh tôi khi đó như thể một vòng luẩn quẩn.

Trong suốt 8 - 9 năm hoạt động, tôi chỉ liên tục di chuyển, tham gia hết show này tới show khác, ghi hình cho các chương trình, quay các quảng cáo, đi tour... Đó là một vòng tròn lặp lại và tôi dần cảm thấy mình bị lạc lối trong vòng lặp của chính mình. Tôi không biết mình còn có thể làm gì hơn nữa.

Jackson Wang tiết lộ rằng đã có lúc anh nghĩ tới... cái chết trong cơn khủng hoảng tâm lý (Ảnh: Sohu).

Có lúc tôi còn không biết mình là ai, tôi bắt đầu say xỉn mỗi ngày nhưng vẫn làm việc. Gia đình tôi toàn là các vận động viên thể thao, cha mẹ tôi đều là vận động viên từng được gọi vào đội tuyển quốc gia, bản thân các anh em trong gia đình tôi và cả chính tôi đều từng có giai đoạn là vận động viên.

Cách tôi đương đầu với các vấn đề gặp phải trong cuộc sống luôn là đối diện và vượt qua nó. Tôi luôn tìm ra giải pháp hoặc tự nhủ cần nỗ lực nhiều hơn, có thể do mình chưa đủ giỏi, chưa đủ cố gắng. Lý do khiến tôi từng bị suy sụp là do tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Tôi cảm thấy bản thân bị bế tắc".

Jackson Wang tiết lộ rằng đã có lúc anh nghĩ tới... cái chết. Nam ca sĩ không đặt niềm tin vào việc tâm sự, chuyện trò với những người xung quanh, anh luôn muốn tự mình giải quyết các vấn đề cá nhân, bởi anh tin rằng "vấn đề của mình là của mình, đừng làm phiền tới những người khác".

Nhưng khi những dấu hiệu suy sụp của Jackson Wang bộc lộ rõ, các cộng sự của anh trong công ty giải trí tại Hàn Quốc đã yêu cầu anh phải dừng lại, nghỉ ngơi, bởi anh đã làm việc nỗ lực trong suốt một quãng thời gian dài, mà không cho phép mình nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, làm mới bản thân.

Jackson Wang từng nghĩ rằng, nếu như mình nghỉ ngơi, mình sẽ trở nên chây lười, mãi mãi không thể lấy lại được phong độ và sẽ không thể trở lại với guồng quay.

Khi những dấu hiệu suy sụp của Jackson Wang bộc lộ rõ, các cộng sự của anh trong công ty giải trí tại Hàn Quốc đã yêu cầu anh phải dừng lại, nghỉ ngơi (Ảnh: Sohu).

Nhưng chính khi các cộng sự chủ động đối thoại với anh, Jackson Wang mới cảm thấy điều kỳ diệu của sự sẻ chia, của những cuộc đối thoại sâu sắc, và anh thấy rằng quả thực mình cần phải dừng lại trong một khoảng thời gian, bỏ lại tất cả để cho mình một quãng nghỉ. Sau quãng nghỉ đó, anh trở lại và thực hiện album mới có tên "Magic Man" sắp cho ra mắt.

"K-pop là thứ âm nhạc đẳng cấp, chất lượng và sẽ tồn tại mãi mãi"

Nam ca sĩ Jackson Wang (Ảnh: Sohu).

Nói về lần đầu tiên biểu diễn tại lễ hội Coachella, Jackson Wang cho hay: "Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi tại lễ hội Coachella, là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi rất vinh dự và cùng lúc cũng rất lo lắng, nhưng không phải một thứ lo lắng tiêu cực, mà là sự lo lắng đầy phấn khích".

Variety cũng hỏi Jackson Wang về việc anh có đang luyện tập để ca hát bằng tiếng Anh không, đáp lại, nam ca sĩ khẳng định anh không có ý định làm vậy: "Nghệ thuật là nghệ thuật. Âm nhạc là âm nhạc. Có rất nhiều yếu tố trong đó, chứ không chỉ có riêng ngôn ngữ".

Nhận xét về cách giới trẻ tại Mỹ đón nhận âm nhạc K-pop hiện nay, Jackson Wang cho hay: "Âm nhạc K-pop chất lượng và đẳng cấp. Điều quan trọng trong âm nhạc là nó có thể khiến bao nhiêu người cảm thấy hứng thú và hưởng ứng? Điều này nói lên rất nhiều thông điệp.

Hiện tại, có rất nhiều khán giả ở tại nhiều quốc gia khác nhau cảm thấy hứng thú với K-pop, đây chính là câu trả lời thuyết phục về chất lượng và đẳng cấp của K-pop. K-pop sẽ tồn tại mãi mãi, cũng như việc dòng nhạc pop của các quốc gia khác sẽ tồn tại mãi mãi. Đó là thứ âm nhạc của đại chúng và sẽ không ngừng đổi thay qua thời gian.

Âm nhạc là để giải trí, tôi cho rằng âm nhạc có sứ mệnh khiến con người ta vui vẻ. Khi chứng kiến những nghệ sĩ khác chinh phục được số đông khán giả, như BTS hay Blackpink, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi theo dõi họ với tư cách khán giả và tôi cảm thấy tự hào về hướng đi của họ".

Đối với Jackson Wang, nghệ thuật mang tính cách cá nhân, thời trang cũng thế và thực ra, thời trang cũng là nghệ thuật (Ảnh: Sohu).

Nói về phong cách thời trang của bản thân, như cách phối đồ cho tiết mục biểu diễn tại lễ hội Coachella, Jackson Wang cho hay: "Tôi thích trang phục thoải mái. Tôi biểu diễn nghệ thuật, là nghệ sĩ giải trí, nên tôi cần phải cảm thấy vui thích, thoải mái với những gì mình mặc.

Nghệ thuật mang tính cách cá nhân, thời trang cũng thế và thực ra, thời trang cũng là nghệ thuật. Tôi không quá nặng nề chuyện mặc gì và luôn muốn cảm thấy vui vẻ, thoải mái với những gì mình mặc".

Sau cùng, nói về cơn suy sụp tâm lý mà mình đã trải qua, Jackson Wang tâm sự: "Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng tôi sẽ không thể giảng giải điều gì cho ai được. Tôi chỉ có thể nói rằng nghiêm túc với việc mình làm là rất tốt, nhưng đừng để mất niềm vui trong cuộc sống. Khi bạn giữ được niềm vui, bạn mới cảm thấy hạnh phúc được.

Điều quan trọng thứ hai trong cuộc sống là phải có được những người tích cực ở bên. Không cần biết bạn xuất sắc như thế nào, nếu xung quanh bạn chỉ toàn người tiêu cực, bạn sẽ bị suy sụp theo".