Ca sĩ Bruno Mars bất ngờ bị đồn nợ 50 triệu USD vì cờ bạc

Nam ca sĩ Bruno Mars đã bước vào năm thứ 9 duy trì lịch biểu diễn đều đặn tại khách sạn Park MGM, Las Vegas, Mỹ. Theo lý giải của một số tờ tin tức showbiz Mỹ như NME hay News Nation, Bruno Mars đang nợ casino MGM Grand số tiền vào khoảng 50 triệu USD.

Đó chính là lý do khiến Bruno Mars phải duy trì hoạt động biểu diễn tại Park MGM trong suốt những năm qua, bởi anh cần phải biểu diễn như một cách để trả khoản nợ với casino MGM Grand. Hiện tại, trước loạt tin đồn dấy lên, phía Bruno Mars giữ im lặng, từ chối đưa ra câu trả lời đối với các tờ tin tức đặt câu hỏi xung quanh vấn đề này.

Trước đây, Bruno Mars từng công khai chia sẻ về việc anh rất thích chơi bài. Từ một số nguồn ẩn danh, các tờ tin tức showbiz Mỹ cho rằng công chúng không cần quá lo lắng cho nam ca sĩ, bởi với hợp đồng thỏa thuận cùng MGM, hoạt động biểu diễn của nam ca sĩ tại Park MGM sẽ đưa về cho anh khoản thù lao lên tới 90 triệu USD. Khoản tiền này đủ để anh trả nợ và đóng thuế thu nhập.

Thực tế, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ hồi năm 2013, Bruno Mars từng chia sẻ rằng anh từng kiếm sống bằng cách chơi bài trong các sòng bài, trước khi sự nghiệp ca hát khởi sắc. Sau khi trở thành nam ca sĩ nổi tiếng, Bruno Mars quyết định dồn tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc. Dù vậy, có thể Bruno Mars vẫn không từ bỏ thói quen chơi bài.

Mars còn chia sẻ về việc mình đã bị mất nhiều tiền trong quá trình chơi bài tại các casino: "Không phải lúc nào tôi cũng thắng, cũng có những khi tôi bị thua đậm. Nhưng tôi nghĩ rằng nhìn chung trong cuộc sống, chúng ta phải thua rồi mới thắng, phải thất bại rồi mới có những bài học quan trọng để thành công".

Bruno Mars được xem là một biểu tượng nhạc pop (Ảnh: Daily Mail).

Nam ca sĩ người Mỹ Bruno Mars (SN 1985) có tên thật là Peter Gene Hernandez. Bruno Mars được yêu thích bởi phong cách âm nhạc mang màu sắc cổ điển "retro". Anh biểu diễn đa dạng các thể loại âm nhạc như pop, R&B, funk, soul, reggae, disco, rock. Mars sinh ra và lớn lên ở Honolulu, Hawaii. Anh chuyển tới Los Angeles hồi năm 2003 để theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Thoạt tiên, Bruno Mars được biết tới trong vai trò một nhạc sĩ. Năm 2010, Mars cho ra mắt album đầu tay Doo-Wops & Hooligans pha trộn pop, reggae, R&B. Album này tạo nên các bản hit đình đám như Just the Way You Are, Grenade, The Lazy Song.

Lấy cảm hứng từ disco, funk, rock, reggae, soul, Mars thực hiện album thứ hai có tên Unorthodox Jukebox (2012). Album này tạo nên những bản hit như Locked Out of Heaven và When I Was Your Man.

Năm 2014, Mars xuất hiện trong ca khúc Uptown Funk của Mark Ronson. Ca khúc thành công lớn, có nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia.

Album thứ 3 trong sự nghiệp của Mars mang phong cách R&B - album 24K Magic (2016) - nhận được 7 giải Grammy, trong đó có những giải quan trọng như Album của năm, Thu âm của năm, Ca khúc của năm. Album này tạo nên những đĩa đơn thành công như 24K Magic, That's What I Like, Finesse.

Năm 2021, Mars hợp tác với Anderson .Paak để cho ra mắt album An Evening with Silk Sonic đậm chất R&B và soul. Album này tạo nên đĩa đơn Leave the Door Open dẫn dầu một số bảng xếp hạng âm nhạc. Đĩa đơn này nhận được 4 giải Grammy, trong đó có giải Thu âm của năm và Ca khúc của năm.

Mars đã bán được hơn 130 triệu đĩa hát trên toàn cầu, trở thành một trong những ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại. Các tour lưu diễn của anh cũng nằm trong danh sách những tour ăn khách nhất trong lịch sử âm nhạc. Mars đã nhận được 15 giải Grammy (trong đó có 3 giải Thu âm của năm).

Mars từng xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại do tạp chí Billboard đưa ra hồi năm 2019. Trong showbiz Mỹ, Bruno Mars được xem là một biểu tượng nhạc pop vì sự nghiệp có tầm ảnh hưởng của anh.