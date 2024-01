Bức Tường - Sự lan tỏa vượt thời gian đến thế hệ Gen Z

Một đêm diễn đầy cảm xúc

Vào một đêm diễn gần cuối năm 2023 vừa qua, hàng trăm khán giả cháy hết mình với những ca khúc nhạc rock đầy sôi động mà ban nhạc Bức Tường thể hiện.

Trong minishow Bức Tường X'mashow kéo dài 3 giờ đồng hồ, nhóm thể hiện những ca khúc bất hủ như: Rock xuyên màn đêm, Những chuyến đi dài, Tháng 12...

Ngoài ra, Bức Tường cùng các nghệ sĩ khách mời đã mang đến những sáng tác trong hai album mới nhất Con đường không tên (2020) và Cân bằng (2023) như: Tháng 10, Hoa mặt trời, Mùa đông ở lại, Mùa hè đi qua...

Những ca khúc mới ra mắt vẫn nhận được sự yêu quý và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Ban nhạc Bức Tường và các nghệ sĩ khách mời tại "Bức Tường X'mashow" (Ảnh: Quang Khải).

Âm nhạc của Bức Tường là "những chuyến đi dài", là những bản hòa âm của giai điệu và những câu chuyện. Đôi lúc, nhóm hát về những chặng đường sôi nổi, nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.

Cũng có lúc, ban nhạc trở về với những tình cảm nhẹ nhàng và dịu dàng, đôi khi phảng phất nhiều trăn trở.

Cùng với nhau, cùng với khán giả, họ bồi hồi cất lên tiếng hát tựa như những người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp.

Trong đêm nhạc, các thế hệ đều chung tình yêu nồng cháy với nhạc rock. Họ gặp nhau tại giao lộ cảm xúc và cùng tận hưởng, chiêm nghiệm câu chuyện gần 30 năm được viết lên bởi những "chàng trai" ngày nào.

Bức Tường và các nghệ sĩ chung vui cùng khán giả trong không khí rộn ràng của những ngày hội dịp cuối năm (Ảnh: Quang Khải).

Sự chuyển biến phù hợp với thời đại

Bức Tường xuất phát điểm là ban nhạc sinh viên, sinh hoạt trong khuôn khổ đội văn nghệ của Đại học Xây dựng Hà Nội. Đến nay, trải qua gần 30 năm thăng trầm, nhóm vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người yêu nhạc rock khắp cả nước.

Bức Tường không cố gắng chứng minh nhạc rock phải thật lập dị, gai góc và dữ dằn.

Thay vào đó, âm nhạc của họ giống như một cỗ máy thời gian, cùng khán giả chiêm nghiệm lại những câu chuyện, trải nghiệm trên hành trình đó. Từ sự nhiệt huyết mãnh liệt và trong trẻo của tuổi trẻ đến sự cân bằng, bình yên và dạt dào tình cảm khi trưởng thành.

Ca khúc "Hoàng hôn" do ca sĩ Phạm Anh Khoa và Guitarist Trần Tuấn Hùng thể hiện (Ảnh: Nhật Minh MarcusVu).

Không dừng lại, Bức Tường luôn hướng tới sự mới mẻ và không ngần ngại thay đổi, mang đến sự kết hợp độc đáo với nhạc giao hưởng, nhạc rap, hay "đọc thơ" trong ca khúc Cân bằng.

Những cô cậu học trò lớn lên với Đường đến ngày vinh quang, Rung chuông vàng… ngày nào, nay lại được lắng nghe nhạc rock trong những hình hài vừa mới lạ vừa thân thuộc.

Tại lễ ra mắt album Cân bằng đầu năm 2023, Thủ lĩnh ban nhạc - Guitarist Trần Tuấn Hùng từng nói: "Âm nhạc bây giờ phải khác âm nhạc 10-20 năm trước. Chúng tôi làm âm nhạc cũng có sự ảnh hưởng của thời đại, nhất là khán giả của Bức Tường bây giờ có rất nhiều các bạn Gen Z".

Sự thay đổi này chắc chắn mang lại những thành công lớn, khi âm nhạc của Bức Tường vẫn luôn vang lên trong những câu lạc bộ âm nhạc học sinh, sinh viên, trong ngọn lửa và tình yêu với nhạc rock của khán giả Gen Z nói riêng và các thế hệ sau này.

Sự kết hợp giữa nhạc rock của Bức Tường và nhạc hip-hop của rapper KraziNoyze (Ảnh: Du Nguyễn).

Bức Tường tiếp tục hành trình lan tỏa

Những bản nhạc của Bức Tường chạm tới nhiều tầng xúc cảm của nhiều thế hệ. Từ những chàng trai đầy sức sống, Bức Tường đã trở thành những người đàn ông phong trần hát về tình yêu, gia đình, khát khao và niềm đam mê bùng cháy, về cách sống ở đời, đối nhân xử thế.

Từng bài hát đều kể những câu chuyện cụ thể, gần gũi và lắng đọng trong đó sự trưởng thành, thấu hiểu mà chính các thành viên của ban nhạc đã sống, đã trải qua.

Bức Tường là minh chứng của âm nhạc không tuổi tác, theo đuổi tôn chỉ mà họ đã cùng nhau lựa chọn trong ca khúc đầu tiên: "We are The Wall band - We can make the life better".

Bức Tường vẫn sẽ mãi là Bức Tường với di sản âm nhạc đồ sộ. Những đôi bàn tay sẽ tiếp tục thắp lửa và lan tỏa tình yêu rock tới các thế hệ tương lai.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa tưởng nhớ thủ lĩnh Trần Lập (Ảnh: Quang Khải).

Bức Tường hướng đến tương lai

Sau sự ra đi của nhạc sĩ Trần Lập, nhiều người đã nghĩ Bức Tường sẽ tan rã. Nhưng sau cùng, họ đều quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Chính đam mê âm nhạc đã giữ Bức Tường đứng vững và đi tiếp.

Họ liên tục sáng tạo những giá trị mới song song duy trì những giá trị cũ. Hai album Con đường không tên và Cân bằng với màu sắc đa dạng, độc đáo chính là minh chứng cho những quyết tâm và sự đầu tư nghiêm túc cho tương lai của ban nhạc.

Bức Tường - Sợi dây liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai (Ảnh: Hồ Minh).

Về những định hướng trong năm 2024 của Bức Tường, thủ lĩnh Trần Tuấn Hùng chia sẻ: "Bức Tường luôn đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu và lên kế hoạch để thực hiện. Sau khi liên tục ra mắt hai album trong ba năm qua, 2024 sẽ là năm của những hoạt động biểu diễn đặc biệt như Live Concert 29+ Hoa Mặt Trời vào tháng ba, tour diễn truyền cảm hứng HNT vòng quanh các trường đại học và tour diễn nước ngoài…

Đây là những dự án lớn và không dễ để thực hiện, nhưng nếu không đặt ra mục tiêu, không ước mơ thì sẽ không bao giờ trở thành hiện thực".

Bức Tường và những nỗ lực để chinh phục đỉnh cao (Ảnh: Nguyễn Văn Hiếu).

Sau cùng, giữa dòng thời gian đầy biến động, Bức Tường vẫn sừng sững và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến nhiều thế hệ khán giả.

Đối với những người hâm mộ thuộc thế hệ Gen Z, Bức Tường chính là biểu tượng của ước mơ và khát vọng.

Mang trong mình sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và sức mạnh của công nghệ, điều mà Gen Z cần làm cũng chính là điều mà Bức Tường đang thực hiện: Hãy ước mơ, hãy đặt ra mục tiêu và hãy nỗ lực để thực hiện.

Bởi lẽ, ước mơ chỉ có thể trở thành hiện thực khi nó tồn tại và được đặt trong sự trân trọng, cố gắng để hướng tới.