Brad Pitt trong những hình ảnh đầu tiên trên phim sau hai năm im ắng

Đây là bộ phim đầu tiên mà Brad Pitt tham gia diễn xuất kể từ sau "Ad Astra" (2019). Đã gần hai năm trôi qua và công chúng chưa được gặp lại Brad Pitt trên màn ảnh. Trailer vừa ra mắt của "The Lost City" đã đưa lại cho công chúng những hình ảnh đầu tiên về tài tử Brad Pitt sau quãng thời gian im ắng.

Trong phim, Brad Pitt vào vai một người đàn ông nam tính, lực lưỡng, có mái tóc dài màu vàng và làn da rám nắng. Nhân vật của Brad Pitt xuất hiện với nhiệm vụ giải cứu nữ nhà văn bị bắt cóc (nhân vật do Sandra Bullock thủ vai). Trong phim, Brad Pitt có những pha hành động ấn tượng.

Brad Pitt đã dành nhiều năm trở lại đây cho hoạt động sản xuất phim, anh hứng thú với công việc phía sau máy quay, dù vậy, Brad Pitt cũng bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho hoạt động diễn xuất.

Năm 2019, nam tài tử xuất hiện trong hai bộ phim là "Once Upon a Time in Hollywood" và "Ad Astra", cả hai phim đều được giới phê bình đánh giá tích cực, thậm chí vai diễn trong "Once Upon a Time in Hollywood" còn giúp Brad Pitt nhận về tượng vàng Oscar dành cho Nam phụ xuất sắc.

Sau đó, Brad Pitt có hai năm im ắng chỉ tham gia các hoạt động sản xuất phim. Đến năm 2022, anh sẽ tái ngộ khán giả trong ba bộ phim điện ảnh, gồm "The Lost City", "Bullet Train" và "Babylon". Cả ba bộ phim hiện đều đang trong giai đoạn hậu kỳ để chuẩn bị cho việc ra rạp trong năm tới.

Brad Pitt quay hết các cảnh phim trong "The Lost City" chỉ trong vòng bốn ngày. Trước đó, anh đã nhờ chuyên gia làm tóc Janine Thompson - người chuyên cộng tác với cả Brad Pitt và Sandra Bullock - "đánh tiếng" giúp.

Chuyên gia làm tóc Janine Thompson đã trở thành người truyền tin qua lại, Sandra Bullock được mời tham gia vào dự án phim "Bullet Train" mà Brad Pitt đóng chính, đổi lại, Brad Pitt hứa nếu Bullock nhận lời, anh sẵn sàng xuất hiện trong phim "The Lost City" mà cô đóng chính. Lời đề nghị được chấp thuận và hai diễn viên ngôi sao sẽ xuất hiện trong dự án phim của nhau. Cả hai bộ phim đều ra mắt trong năm 2022 này.

