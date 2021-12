Brad Pitt đóng phim đua xe khiến các hãng phim "tranh nhau" hợp tác

Dân trí Hiện tại, tài tử Brad Pitt đang có kế hoạch hợp tác làm phim về đề tài đua xe với đạo diễn Joseph Kosinski - người dàn dựng bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm - "Top Gun: Maverick".

Hiện tại, tài tử Brad Pitt đang có kế hoạch hợp tác làm phim về đề tài đua xe với đạo diễn Joseph Kosinski - người dàn dựng bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm - "Top Gun: Maverick" (Ảnh: Daily Mail).

Trước dự án mới này, hàng loạt các hãng phim ở Hollywood đang cạnh tranh nhau trong "cuộc chiến thương lượng" để nhận được quyền hợp tác với dự án phim vẫn còn đang trong thời kỳ lên ý tưởng này. Ngay cả các nền tảng cung cấp nội dung giải trí trực tuyến cũng đang "chạy đua" để nhận được quyền phát hành phim sau khi phim hoàn tất.

Dự án phim này hiện vẫn chưa có tên gọi chính thức nhưng thông tin về nó đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý tại kinh đô điện ảnh.

Theo tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter (Mỹ), dự án này đang khiến các hãng phim lớn như MGM, Paramount, Sony, và Universal rất quan tâm, các bên đều mong muốn có được cơ hội hợp tác với đạo diễn Joseph Kosinski và tài tử Brad Pitt. Những nền tảng trực tuyến như Apple, Amazon và Netflix cũng không muốn bỏ qua cơ hội.

Brad Pitt là tài tử nổi tiếng hàng đầu ở Hollywood, đạo diễn Joseph Kosinski vốn cũng đã được nhắc tới nhiều với dự án phim "Top Gun: Maverick" dự kiến ra mắt trong năm 2022. Như vậy, những nhân vật quan trọng trong dự án phim đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp và tạo nên một dự án rất tiềm năng.

Hiện tại, bộ phim mới đang trong giai đoạn thành hình, nhưng những người gia nhập dự án đều là những tên tuổi nổi danh trong lĩnh vực của họ ở Hollywood (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, bộ phim mới đang trong giai đoạn thành hình, nhưng những người gia nhập dự án đều là những tên tuổi nổi danh trong lĩnh vực của họ ở Hollywood. Hiện tại, phim đã tìm được nhà sản xuất - ông Jerry Bruckheimer và biên kịch - ông Ehren Kruger.

Biên kịch Ehren Kruger đã tham gia thực hiện kịch bản cho phim kinh dị "The Ring", sê-ri phim "Transformers", phim "Dumbo" của đạo diễn Tim Burton, và phim "Top Gun: Maverick" của đạo diễn Joseph Kosinski.

Hiện tại, vẫn còn rất ít thông tin xung quanh bộ phim này. Từ lâu, tài tử Brad Pitt đã được cho là rất hứng thú với việc tham gia thực hiện một dự án phim xoay quanh đề tài đua xe cùng với đạo diễn Kosinski, hai người đã từng nhiều lần gặp gỡ trò chuyện để bàn luận ý tưởng.

Trong những năm gần đây, Brad Pitt gây chú ý với vai diễn trong bộ phim "Once Upon A Time In Hollywood" (2019) của đạo diễn Quentin Tarantino.

Phim đưa về cho Brad Pitt tượng vàng Oscar dành cho Nam phụ xuất sắc nhất. Sau đó, Brad Pitt xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng nhận được nhiều lợi khen ngợi của giới phê bình - "Ad Astra" (2019), nhưng phim không thành công về mặt doanh thu.

Sau đó là hai năm trầm lắng của nam tài tử, dù vậy, trong năm 2022, khán giả sẽ được gặp lại Brad Pitt trong 3 bộ phim gồm "The Lost City" diễn xuất bên Sandra Bullock, phim hành động "Bullet Train" và phim "Babylon".

Trong sự nghiệp trải dài hơn 3 thập kỷ, tài tử Brad Pitt đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá (Ảnh: Daily Mail).

Trong sự nghiệp trải dài hơn 3 thập kỷ, tài tử Brad Pitt đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 7 đề cử tại giải Oscar ở các hạng mục diễn xuất và sản xuất phim.

Nam diễn viên từng giành về tượng vàng Oscar cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) và tượng vàng dành cho nhà sản xuất phim khi "12 Years a Slave" (2013) đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất.

Brad Pitt bắt đầu thu hút sự chú ý kể từ vai diễn trong "Thelma & Louise" (1991). Tài tử bắt đầu đảm nhận vai diễn chính trong các phim kinh phí lớn kể từ "A River Runs Through It" (1992), "Legends of the Fall" (1994) và "Interview with the Vampire" (1994).

Những phim thành công về mặt doanh thu trong sự nghiệp của nam diễn viên có thể kể tới "Ocean's Eleven" (2001), "Troy" (2004), "Mr. & Mrs. Smith" (2005), "World War Z" (2013), và "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Brad Pitt luôn được đánh giá là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong nền công nghiệp giải trí Mỹ. Trong nhiều năm, nam diễn viên cũng được xem là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới theo đánh giá của nhiều tờ tin tức và tạp chí. Cuộc sống cá nhân của anh cũng luôn là đề tài quan tâm của truyền thông - công chúng.

Trong cuộc đời mình, Brad Pitt từng đi qua hai cuộc hôn nhân với hai nữ diễn viên nổi tiếng là Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Brad Pitt có 6 người con với nữ diễn viên Angelina Jolie, trong đó có 3 người con nuôi.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail