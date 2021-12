Bom "sex" Kelly LeBrock sống ẩn dật 25 năm, không hề xem tivi

Dân trí Hiện tại, đối với công chúng, Kelly LeBrock là một cái tên xa lạ, nhưng bà từng là một biểu tượng "sex", một trong những nữ diễn viên gợi cảm nhất ở Hollywood hồi thập niên 1980.

Nữ diễn viên người Mỹ Kelly LeBrock (hiện 61 tuổi) vừa tái xuất ở Hollywood với một dự án phim mới. Hiện tại, đối với công chúng, Kelly LeBrock là một cái tên xa lạ, nhưng bà từng được xem là một biểu tượng "sex", một trong những nữ diễn viên gợi cảm nhất ở Hollywood hồi thập niên 1980.

Thuở ban đầu, bà LeBrock thường được giao những vai thuộc túyp "người phụ nữ hoàn hảo lý tưởng" trong những bộ phim như "The Woman in Red" (1984) và "Weird Science" (1985). Sau đó, bà nhanh chóng được xem như một biểu tượng gợi cảm ở Hollywood, nhưng rồi bà tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất sau khi chia tay người chồng đầu - nhà sản xuất phim Victor Drai hồi năm 1986.

Bà quay trở lại diễn xuất vào năm 1990 với phim "Hard to Kill", diễn xuất bên người chồng thứ hai - nam diễn viên Steven Seagal. Sau đó, bà LeBrock còn xuất hiện trong một số bộ phim như "Betrayal of the Dove" (1993), "Tracks of a Killer" (1995), và "Hard Bounty" (1995). Nhưng sau khi ly hôn người chồng thứ hai vào năm 1996, bà lại biến mất khỏi Hollywood.

Tính đến nay, bà LeBrock đã có 25 năm sống lặng lẽ và gần như đã bị lãng quên tại Hollywood. Dù vậy, ở tuổi 61, bà lựa chọn tái xuất, dấn thân trở lại sự nghiệp diễn xuất và sẵn sàng cho một giai đoạn mới. Hiện tại, bà đã nhận được một vài lời mời diễn xuất ở Hollywood, sắp tới đây, bà sẽ tham gia bộ phim hài xoay quanh thế giới gangster có tên "Tomorrow's Today".

Kelly LeBrock trong phim "Weird Science" (1985) (Ảnh: New York Post).

Chia sẻ về cuộc sống của mình trong 25 năm qua kể từ sau khi chia tay nam diễn viên Steven Seagal hồi năm 1996, bà LeBrock cho biết rằng bà lựa chọn rời khỏi Hollywood để có một cuộc sống đơn giản hơn. Hiện tại, bà LeBrock cho biết bà cảm thấy "ngứa ngáy" tới không thể ngồi thể ngồi yên được nữa và muốn được diễn xuất trở lại.

Chia sẻ về việc tại sao lại rời xa Hollywood hồi thập niên 1990, bà LeBrock nói: "Hollywood không phải là nơi mà tôi muốn nuôi các con khôn lớn. Cuộc ly hôn của tôi đã bị khai thác nhiều và tôi không phải một phụ nữ ưa chuộng phong cách sống kiểu Hollywood. Tôi không bao giờ thích nhận được quá nhiều sự chú ý. Tôi thích được sống tự do thoải mái và có thể đi ra ngoài thật nhiều".

Bà LeBrock cho biết bà đã bước vào hôn nhân khi sự nghiệp đang khởi sắc, nhưng bà không thể đương đầu nổi với những sự quan tâm chú ý dành cho cuộc sống riêng tư của mình: "Vì vậy, tôi lựa chọn dừng sự nghiệp diễn xuất của mình lại và chuyển tới sống ở một vùng đất biệt lập, tôi đã sống 25 năm qua mà không có tivi trong nhà.

Tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể với tư cách một người mẹ đơn thân. Tôi có 3 người con tuyệt vời. Tôi luôn có cơ hội quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Nhưng tôi không bao giờ có cơ hội quay trở lại với tuổi thơ và hành trình trưởng thành của các con. Có những người làm được cả hai việc một lúc, nhưng tôi đã nếm mùi danh tiếng trước đó rồi và không còn bị hấp dẫn nữa".

Steven Seagal và Kelly LeBrock trong "Hard To Kill" (1990) (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Kelly LeBrock có 3 người con từ cuộc hôn nhân thứ 2 với nam diễn viên Steven Seagal (hiện 69 tuổi). Trong những năm tháng qua, bà sống trên một trang trại nằm trong thung lũng Santa Ynez ở bang California, Mỹ.

Từ những trải nghiệm từng có, bà LeBrock chia sẻ cảm nhận về danh tiếng rằng: "Tôi trở nên nổi tiếng khi còn trẻ và nó không đưa lại cho tôi một chút lợi ích nào. Danh tiếng chỉ khiến tôi khủng hoảng. Nổi tiếng không phải là điều tốt đối với tất cả mọi người".

Nói về mạng xã hội, bà LeBrock đánh giá: "Mạng xã hội rất khó kiểm soát, tôi không muốn tham gia vào mạng xã hội, tôi không có tivi hay máy tính trong nhà. Tôi có đường truyền internet tới trang trại nhưng mạng cũng "phập phù" lắm nhưng tôi lại thích như thế, tôi của hiện tại khá vui vẻ".

Lý giải việc tại sao bà muốn quay trở lại diễn xuất sau hơn hai thập kỷ sống lặng lẽ, bà Kelly LeBrock nói: "Mỗi khi tôi say, tôi đều cảm thấy rõ ràng sự "ngứa ngáy" khó chịu đòi hỏi tôi phải quay trở lại với diễn xuất, nhưng mỗi khi tôi ngồi nghiêm túc và tỉnh táo để suy nghĩ về điều này, mong muốn đó lại biến mất. Thế rồi tôi nhận được một kịch bản phim khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Bây giờ tôi không còn quan tâm nhiều điều nữa, tôi chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình. Tôi hiện đã là bà của 3 người cháu đáng yêu, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản. Tôi không quá quan trọng việc đóng phim. Điều cần thiết là phải có nét gì đặc biệt trong kịch bản khiến tôi cảm thấy hứng thú. Hiện tại, tôi đã tìm được một kịch bản như thế".

Kelly LeBrock trong phim "Betrayal of the Dove" (1993) (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Kelly LeBrock hiện tại (Ảnh: New York Post).

Trong "Tomorrow's Today", bà LeBrock vào vai vợ cũ của một "cựu" gangster, bà giúp ông này tái hòa nhập cuộc sống như một con người bình thường. Theo bà LeBrock, bộ phim có nhiều nét hài hước và ở giai đoạn này, bà cũng thích những bộ phim hài.

Bích Ngọc

Theo New York Post