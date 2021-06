Bồi hồi với boyband Đan Mạch Michael Learns to Rock

Dân trí Nhớ tới Michael Learns to Rock, nhiều người sẽ nhớ lại cả một miền ký ức bởi thời kỳ thành công nhất của nhóm là hồi giữa và cuối thập niên 1990.

Michael Learns to Rock vẫn đang tiếp tục hoạt động với 3 thành viên gồm Jascha Richter, Mikkel Lentz và Kåre Wanscher.

Michael Learns to Rock là một nhóm "soft rock" (rock nhẹ) đến từ Đan Mạch, họ pha trộn chất pop - rock trong các ca khúc, lại lựa chọn biểu diễn bằng tiếng Anh, nên nhóm đã đến được với công chúng yêu nhạc quốc tế và cho tới giờ vẫn là nhóm nhạc Đan Mạch thành công hàng đầu trong việc chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế.

Nhớ tới Michael Learns to Rock, nhiều người sẽ nhớ lại cả một miền ký ức bởi thời kỳ thành công nhất của nhóm là hồi giữa và cuối thập niên 1990, cho tới hôm nay, nhóm thế hệ khán giả biết đến và yêu thích các ca khúc của Michael Learns to Rock hẳn đều đã ở lứa tuổi trung niên.

Nhóm thành lập năm 1998, hiện tại, Michael Learns to Rock vẫn đang tiếp tục hoạt động với 3 thành viên gồm Jascha Richter, Mikkel Lentz và Kåre Wanscher.

Đối tượng công chúng yêu mến Michael Learns to Rock nồng nhiệt nhất là tại khu vực Bán đảo Scandinavia và Châu Á.

Michael Learns To Rock - Take Me To Your Heart

Michael Learns to Rock đặc biệt trân trọng nhóm khán giả Châu Á bởi cho tới hôm nay người dân ở khu vực này vẫn tiếp tục chào đón nhóm đi lưu diễn. Michael Learns to Rock từng nhận định rằng họ được khán giả châu Á yêu mến dài lâu là bởi họ có lối sống lành mạnh, không nghiện ngập, không scandal và hát những ca khúc bằng tiếng Anh, giúp công chúng nơi đây dễ cảm nhận hơn.

Trong sự nghiệp của Michael Learns to Rock, ca khúc "Take Me To Your Heart" được xem là thành công đỉnh cao. Ngoài ra, nhóm còn được yêu thích bởi những ca khúc như "Sleeping child", "The Actor" hay "Paint My Love".

Michael Learns To Rock - Sleeping Child

Bích Ngọc

Theo India Times