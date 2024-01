Bỏ lương 13.000 USD/ngày để làm diễn viên, tài tử phải lẩn trốn vì xấu hổ

Tài tử người Bắc Ireland tiết lộ rằng anh ghét công việc người mẫu, dù đây là công việc đưa lại cho anh mức thù lao hậu hĩnh. Nam diễn viên 41 tuổi cho biết mức lương anh nhận được cho một ngày làm việc với những thương hiệu thời trang đình đám có thể lên tới gần 13.000 USD (tương đương gần 320 triệu đồng).

Dù đã từng có lúc lên tới đỉnh cao trong sự nghiệp của một người mẫu nam, nhưng Jamie Dornan luôn cảm thấy không thích thú với công việc người mẫu, anh không thích việc liên tục bị người khác chụp hình.

Jamie Dornan tiết lộ rằng anh ghét công việc người mẫu, dù đây là công việc đưa lại cho anh mức thù lao hậu hĩnh (Ảnh: Daily Mail).

"Thành thực, tôi ghét việc bị chụp ảnh. Tôi đã dành ra 10 năm làm công việc này, tôi nhận thù lao và buộc phải tạo dáng ăn ảnh nhất để người ta chụp hình mình. Đó là công việc mà tôi đã chọn. Tôi làm và cố gắng tìm kiếm niềm vui chừng nào còn có thể. Cho tới tận hôm nay, khi đã từ bỏ công việc người mẫu, tôi vẫn ghét việc bị chụp ảnh", Dornan tâm sự.

Jamie Dornan từng bỏ dở việc học đại học để tham gia một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm các người mẫu trẻ tiềm năng. Khi dự vòng sơ loại của chương trình Model Behaviour, Jamie Dornan suýt nữa đã không được chọn. Ở tuổi 19, Dornan là một chàng thanh niên đang hoang mang trước những ngã rẽ của cuộc đời.

Anh không muốn tiếp tục việc học Đại học, nhưng cũng chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Anh chỉ biết mình muốn làm một việc gì đó khác. Khi ấy, gia đình rất lo lắng cho Dornan vì thấy anh khá bệ rạc, bê trễ trong mọi việc.

Chính chị gái đã là người khuyên Dornan thử đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế Model Behaviour. Về sau, công việc người mẫu đã mở ra cho Dornan cơ hội để chuyển sang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Xuất hiện trong chương trình Model Behaviour của truyền hình Anh, Jamie Dornan không phải một thí sinh xuất sắc, nhưng chương trình này đã giúp mở ra sự nghiệp người mẫu xán lạn cho anh. Chính thức khởi nghiệp người mẫu kể từ năm 2001, với ngoại hình nam tính, chàng thanh niên Jamie Dornan nhanh chóng hấp dẫn các thương hiệu thời trang.

Năm 2015, Dornan từng được tạp chí thời trang Vogue (Mỹ) bình chọn là một trong 25 người mẫu nam đình đám nhất mọi thời đại.

Bên cạnh công việc của một người mẫu, Dornan từng thử sức với hoạt động ca hát. Anh từng biểu diễn trong nhóm nhạc Sons of Jim cho tới năm 2008.

Dornan bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006. Anh từng xuất hiện trong những loạt phim truyền hình như Once Upon a Time (2011-2013), The Fall (2013-2016), The Tourist (2022-nay).

Trong lĩnh vực điện ảnh, Dornan từng diễn xuất trong những phim như Marie Antoinette (2006), loạt phim Fifty Shades (2015-2018), Anthropoid (2016), The Siege of Jadotville (2016), A Private War (2018), Belfast (2021)...

Diễn xuất của Dornan trong phim "Fifty Shades of Grey" bị giới phê bình chê bai nặng nề (Ảnh: Daily Mail).

Đáng chú ý, Dornan tiết lộ rằng anh từng phải chuyển về sống ở miền quê trong một thời gian vì cảm thấy quá xấu hổ sau khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Fifty Shades of Grey (Năm mươi sắc thái - 2015).

Bộ phim có kinh phí đầu tư chỉ 40 triệu USD, nhưng thu về tới 570 triệu USD. Dù có doanh thu ấn tượng nhưng bộ phim từng khiến Dornan cảm thấy khốn khổ. Fifty Shades of Grey ngập tràn cảnh "nóng" và hấp dẫn công chúng chủ yếu bởi nội dung "nóng". Diễn xuất của Dornan trong phim bị giới phê bình chê bai nặng nề, điều này khiến anh cảm thấy suy sụp và xấu hổ.

Hiểu được điều này, nữ đạo diễn của phim - bà Sam Taylor-Johnson - đã cho anh mượn ngôi nhà ở miền quê của bà để Dornan và gia đình có thể tạm về đó "ẩn náu", giúp anh tạm quên đi những bẽ bàng sau khi xuất hiện trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết... khiêu dâm.

"Thành thực tôi đã phải lẩn trốn. Tôi cùng với vợ con của mình quyết định tạm thời sống kín tiếng cho tới khi những phản ứng dịu lại. Trước đó, tôi vốn được nhìn nhận là nam diễn viên có tiềm năng, tôi từng được đề cử tại một số giải thưởng, thế rồi tôi bỗng bị đưa ra làm trò cười. Vì vậy, gia đình tôi quyết định sẽ về miền quê sinh sống một thời gian để có thể tạm rời xa mọi chuyện", Dornan nhớ lại.

Dornan phải chấp nhận rằng mọi người vẫn luôn hỏi lại về loạt phim "Fifty Shades" ngập tràn cảnh "nóng" (Ảnh: Daily Mail).

Fifty Shades of Grey (Năm mươi sắc thái - 2015) là phần đầu trong loạt phim 3 phần. Về sau, Dornan vẫn tiếp tục xuất hiện trong hai phần phim tiếp theo, theo đúng cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng từ trước.

Ngay cả tới bây giờ, khi Dornan đã có thêm những vai diễn được khen ngợi, anh vẫn phải chấp nhận rằng mọi người vẫn luôn hỏi lại về loạt phim Fifty Shades ngập tràn cảnh "nóng". Dornan khẳng định anh không hối tiếc vì đã xuất hiện trong loạt phim này, dù từng có giai đoạn khủng hoảng vì phim.

Dornan tiết lộ rằng trong cuộc đời mình, anh từng đi qua nhiều nỗi đau. Anh mất mẹ ở tuổi 16 vì bà mắc phải bệnh hiểm nghèo. Ngay sau đó, 4 người bạn chơi thân với anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Cha của Dornan, một bác sĩ sản khoa có tiếng tại Bắc Ireland, đã qua đời trong đại dịch Covid-19. Vì những trải nghiệm đã có, đối với Dornan, không có chuyện gì xảy ra trong đời là quá nghiêm trọng và không thể vượt qua.