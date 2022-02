Bộ ảnh chụp người thợ đóng giày 90 tuổi tại Việt Nam gây chú ý:

Bộ ảnh chụp người thợ đóng giày có tên Trịnh Ngọc sống ở TP.HCM, ông cụ vẫn đang tiếp tục làm việc dù đã ở tuổi 90. Ông Trịnh Ngọc đã thực hiện những đôi giày cho nhiều ngôi sao nổi tiếng và những nhân vật quyền lực.

Giải ảnh "Travel Photographer of the Year 2021" năm nay tiếp tục nhận được những tác phẩm ảnh có chất lượng cao, dù hoạt động đi lại, du lịch tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục gặp phải những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Giải ảnh năm nay đã nhận về khoảng 20.000 tác phẩm ảnh dự thi của các tác giả đến từ 151 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm ảnh năm nay được ban giám khảo đánh giá là đưa lại một góc nhìn đa dạng và ấn tượng về cuộc sống trên khắp thế giới.

Giành chiến thắng cao nhất tại giải ảnh năm nay là nhiếp ảnh gia người Ý - Fortunato Gatto, tác giả đã sinh sống tại Scotland kể từ năm 2007. Những bức ảnh phong cảnh của tác giả Fortunato Gatto rất hấp dẫn người xem, đưa họ tới với những cảm nhận kỳ diệu về những vùng miền hoang vu nhưng đẹp đẽ nhất của địa cầu.

Trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, Fortunato Gatto luôn đi tìm những phong cảnh hoang dã, chưa bị bàn tay con người tác động tới. Những bức ảnh thắng giải của nhiếp ảnh gia Fortunato Gatto được ban giám khảo của giải ảnh đánh giá là giúp lên tinh thần, đưa lại cảm nhận ấm áp cho người xem trong một giai đoạn khó khăn như hiện nay.

