"Biểu tượng truyền hình Mỹ" Betty White qua đời ở tuổi 99

Dân trí Tờ People đưa tin, ngày 31/12/2021 (giờ Mỹ), nữ diễn viên kỳ cựu của màn ảnh thế giới và đồng thời là biểu tượng truyền hình Mỹ - Betty White đã qua đời ở tuổi 99, 17 ngày trước khi bà đón tuổi 100.

Thông tin được chính người quản lý đồng thời là bạn thân của Betty White - Jeff Witjas xác nhận với People vào ngày 31/12. Jeff Witjas viết: "Dù Betty sắp bước sang tuổi 100, tôi vẫn nghĩ chị ấy sẽ không bao giờ ra đi. Tôi sẽ nhớ chị ấy rất nhiều, những con vật mà lúc sinh thời chị hết lòng thương yêu cũng vậy. Tôi không nghĩ Betty sợ cái chết bởi tâm nguyện của chị ấy là được đoàn tụ cùng người chồng mình yêu thương hết mực Allen Ludden. Betty luôn tin rồi sẽ có ngày cả hai được đoàn tụ".

Trang Daily Mail đưa tin, Betty White đột ngột qua đời tại nhà riêng vào đúng ngày cuối cùng của năm cũ (31/12/2021), hưởng thọ 99 tuổi. Nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ TMZ cho biết, ngôi sao gạo cội không hề bị ốm hay đối mặt với căn bệnh nghiêm trọng nào nên sự ra đi của bà là vì tuổi già sức yếu.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của bà tại nhà vào hôm 31/12 và nhấn mạnh rằng, họ không tìm thấy bất cứ vấn đề đáng ngờ nào xung quanh sự ra đi đột ngột của Betty White. Hiện tại, cái chết bất ngờ của nữ diễn viên quyền lực khiến người hâm mộ bàng hoàng và xót xa.

Betty White mất khi chỉ còn 3 tuần nữa sẽ là sinh nhật tuổi thứ 100 của bà. 3 ngày trước khi qua đời, Betty White còn chia sẻ trên mạng xã hội: "Không thể tin được tôi sắp đón sinh nhật tuổi 100 và tạp chí People sẽ cùng chào đón tuổi mới với tôi. Tôi may mắn khi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn dù đã ở tuổi này". Bà tiết lộ bí quyết trường thọ của mình chính là tinh thần lạc quan bẩm sinh được di truyền từ mẹ.

Betty White, sinh năm 1921, bắt đầu tham gia sự nghiệp diễn xuất từ năm 1945. Từ thập niên 1950, bà đã là gương mặt quen thuộc của truyền hình Mỹ khi tham gia 121 dự án phim từ phim ngắn cho đến series truyền hình...

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Betty White có thể kể đến Mary Tyler Moore, Life With Elizabeth, Hot In Cleveland... Năm 2012, ở tuổi 90, bà ra mắt show hài kịch thực tế Betty White's Off Their Rockers trên sóng đài NBC. Bà được coi là biểu tượng truyền hình nước Mỹ.

Trong suốt sự nghiệp, Betty White đã nhận 34 giải thưởng cùng 40 để cử tại các giải thưởng nghệ thuật lớn nhỏ. Bà được đề cử 21 giải thưởng truyền hình Emmy và giành 5 chiến thắng lần lượt trong các năm 2010, 1996, 1986, 1976 và 1975.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật lừng lẫy, Betty White cũng dành niềm đam mê cho các hoạt động đấu tranh vì phúc lợi động vật. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã bày tỏ tình cảm trước sự ra đi đột ngột của một trong những huyền thoại của truyền hình Mỹ.

