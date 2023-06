Sau khi bị ném chiếc điện thoại trúng vào mặt, nữ ca sĩ Bebe Rexha (33 tuổi) quá đau đớn, cô quỵ ngã trên sân khấu và không thể hát tiếp. Sự việc xảy ra trong buổi biểu diễn mới nhất của cô tổ chức tại thành phố New York, Mỹ, vào tối chủ nhật vừa qua. Đêm nhạc nằm trong tour lưu diễn Best F'n Night Of My Life của Bebe Rexha.

Sự việc đã khiến nữ ca sĩ choáng váng và đau đớn tới mức cộng sự của cô phải chạy lại để dìu cô ra hậu trường nghỉ ngơi, buổi biểu diễn buộc phải kết thúc sớm. Khi rời khỏi sân khấu, Bebe Rexha vẫy tay chào khán giả.

Bị ném điện thoại vào mặt khi đang hát, nữ ca sĩ đau đớn quỵ ngã (Video: Alex Chavez/Twitter).

Các fan của nữ ca sĩ 33 tuổi đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội trước hành động của một khán giả ác ý và rất thiếu văn hóa.

Một fan chia sẻ: "Đêm nhạc đang diễn ra tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ và rồi tất cả bàng hoàng, sững sờ. Ai lại có thể thực hiện một hành vi như vậy? Các fan đều mong Bebe Rexha sẽ sớm lấy lại phong độ sau sự việc".

Một fan khác lên tiếng: "Bebe là một trong những nghệ sĩ ngọt ngào và nghiêm túc nhất trong nền công nghiệp âm nhạc, cô ấy không đáng bị đối xử như thế này. Cả một buổi biểu diễn đã bị phá hỏng vì một hành động tàn nhẫn".

Theo thông tin mà một số "fan ruột" của nữ ca sĩ cập nhật được, Bebe đã phải tới bệnh viện khâu 3 mũi trên mặt sau sự việc. Phía nữ ca sĩ chưa chính thức đưa ra thông tin về tình trạng hiện tại của Bebe hay những thay đổi trong lịch biểu diễn của cô trong tuần này.

Gần đây, Bebe chia sẻ rằng cô tăng tới 15 cân vì bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang: "Tôi đi khám hồi năm ngoái và được biết mình mắc phải hội chứng này. Tôi đã tăng tới hơn 15 cân vì thế. Nhưng tôi lựa chọn sống tích cực, lạc quan.

Tôi là một nghệ sĩ và khi tôi tăng cân mạnh như vậy, tôi đã phải nhận nhiều bình luận trái chiều từ công chúng, điều đó là dễ hiểu. Nhưng cũng có những bình luận khiến tôi cảm thấy nội tâm mình trở nên hỗn loạn.

Sau cùng, chúng ta không biết một con người đang phải trải qua những chuyện gì trong cuộc sống của họ, có thể họ đang đi qua một giai đoạn khó khăn, vì vậy, hãy sống nhân hậu hơn một chút để tránh làm tổn thương người khác".

Gần đây, Bebe chia sẻ rằng cô tăng tới 15 cân vì bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang (Ảnh: Daily Mail).

Bebe cho biết bản thân cô vốn đã luôn cảm thấy khó khăn trong việc duy trì cân nặng ở mức phù hợp, vấn đề sức khỏe đang gặp phải càng khiến cô phải vật lộn nhiều hơn với những ám ảnh ngoại hình. Bebe cho biết kể từ khi cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát, cô đã luôn bị các nhà sản xuất âm nhạc yêu cầu phải giảm cân.

Hiện tại, sau hơn một thập kỷ ca hát, Bebe vẫn chưa thể thoát khỏi những mặc cảm ngoại hình và cảm giác phải vật lộn với chính mình để có được một diện mạo ấn tượng khi đứng trên sân khấu.