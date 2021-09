Bí mật bất ngờ phía sau bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại

Dân trí 12 năm sau khi ra mắt, bộ phim "bom tấn" Avatar của đạo diễn James Cameron vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại với rất nhiều sự thật thú vị phía sau hậu trường.

Sam Worthington lịch lãm đi quảng bá phim Avatar

James Cameron đã bắt đầu viết kịch bản phim Avatar vào năm 1994 và ý tưởng về một siêu "bom tấn" điện ảnh đã được ông nung nấu trong nhiều năm tháng.

Sau đó, James Cameron đã nhiều lần nghiền ngẫm, chỉnh sửa kịch bản và cuối cùng, vị đạo diễn thiên tài này cũng đã đợi được đến lúc công nghệ làm phim phát triển cho phép kịch bản của ông có thể được "hiện hình" sống động nhất trên màn ảnh.

Ngoại hình của người Na'vi trong phim được truyền cảm hứng từ một giấc mơ của mẹ James Cameron.

Theo như James Cameron đã chia sẻ trong lễ ra mắt bộ phim Avatar thì tạo hình ban đầu của tộc người Na'vi xuất phát từ giấc mơ của mẹ ông. Cụ thể, mẹ của James Cameron đã mơ thấy một người phụ nữ da xanh cao tới 12 feet (hơn 3,6 m). Đây thực sự là một hình ảnh ấn tượng đối với James Cameron.

Zoe Saldana xinh đẹp trên thảm đỏ

Ngoài ra, có một điều khá thú vị khác là nguồn cảm hứng ban đầu của bộ phim này đã đến với Cameron khi ông đang bị bệnh ở Rome, Italy và trải qua một cơn ác mộng đáng nhớ.

Nhà soạn nhạc James Horner đã sử dụng các công cụ mới phát minh để làm nhạc cho Avatar.

Nhà soạn nhạc của bộ phim Avatar, James Horner đã dùng rất nhiều cách để tạo ra những bản nhạc nền rực rỡ. Cụ thể, James Horner đã tìm kiếm các nhạc cụ trên toàn thế giới cũng như sử dụng các nhạc cụ mới được phát minh để tạo ra âm thanh tuyệt vời như trên phim.

Nhà ngôn ngữ học Paul Frommer đã tạo ra một nghìn từ trong tiếng Na'vi.

Để tạo ra một ngôn ngữ hoàn toàn mới cho chủng tộc Na'vi trên phim, đạo diễn James Cameron đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của nhà ngôn ngữ học Paul Frommer. Trong một bài phỏng vấn, Frommer đã chia sẻ chi tiết quá trình tạo ra ngôn ngữ này. Cụ thể, nhà ngôn ngữ học đã bắt đầu sáng tác ngôn ngữ từ năm 2005 và tạo ra gần 1.000 từ nguyên bản.

James Cameron đã thiết kế một "thực đơn ăn chay" cho đoàn làm phim.

Dựa trên chủ đề chính của bộ phim cũng như việc James Cameron vốn là một người ăn chay, việc các thành viên trong đoàn làm phim "kiêng" các thức ăn làm từ động vật là hoàn toàn hợp lý. Do đó, Cameron đã thực thi nghiêm ngặt chế độ ăn chay cho mọi người và ông thậm chí còn cung cấp cho các thành viên trong đoàn một thực đơn toàn món chay trong suốt quá trình sản xuất bộ phim này.

Michael Biehn từng nghĩ mình sẽ có vai trong Avatar.

Nam diễn viên Michael Biehn từng có cơ hội hợp tác với James Cameron trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như The Terminator, Aliens và The Abyss. Do đó, nam tài tử cũng đã đinh ninh rằng mình sẽ tiếp tục có được một vai trong dự án đang được ấp ủ của James Cameron lúc bấy giờ là Avatar. Rốt cuộc, mọi chuyện lại không xảy ra đúng như kỳ vọng của Michael Biehn.

Nhân vật Gollum trong Lord of the Rings là tác nhân đã thuyết phục James Cameron tạo ra Avatar.

Một trong những thành tựu đáng kinh ngạc nhất từ Lord of the Rings là việc tạo ra nhân vật Gollum nhờ ghi lại chuyển động của nam diễn viên Andy Serkis cộng với công nghệ CGI. Đây được xem là một bước tiến đáng kinh ngạc của công nghệ làm phim hiện đại. Và chính điều này đã thuyết phục James Cameron có thêm niềm tin sản xuất bộ phim Avatar.

Avatar từng là bộ phim đắt đỏ nhất của hãng phim Fox.

Theo tiết lộ, Avatar có chi phí sản xuất rơi vào khoảng 237 triệu đô la và con số này còn chưa bao gồm chi phí quảng cáo. Theo thị giá vào năm 2009, đây thực sự là cả một gia tài. Dù vậy, hãng Fox cũng đã có một ván cược thành công khi Avatar sau đó đã trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Avatar là một bộ phim ngập tràn kỹ xảo. Tuy nhiên, các khán giả kỳ vọng sẽ được chứng kiến đồ họa kỹ xảo trong những phân cảnh thiên nhiên kỳ vĩ ngoài trái đất hoặc là những trường đoạn hành động hấp dẫn thay vì việc sử dụng kỹ xảo chỉ để tạo ra một điếu thuốc lá giả như trên phim.

Avatar ban đầu được xếp hạng R, giới hạn độ tuổi.

James Cameron ban đầu đã viết một kịch bản xếp hạng R nghĩa là có giới hạn với một độ tuổi nhất định. Tuy vậy, với ngân sách làm phim khổng lồ, nhà sản xuất cần phải đảm bảo tác phẩm của mình sẽ có đối tượng khán giả càng nhiều càng tốt. Do đó, Cameron đã phải chỉnh sửa để cho ra mắt một phiên bản PG-13 như chúng ta đã thấy.

James Cameron đã kiếm được hơn 350 triệu đô la Mỹ nhờ Avatar.

Theo Deadline, đạo diễn James Cameron đã kiếm được hơn 350 triệu đô la Mỹ nhờ thành công của Avatar. Dĩ nhiên, với tư cách là "cha đẻ" của bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại có doanh thu phòng vé lên tới 2,7 tỷ đô la Mỹ, James Cameron hoàn toàn xứng đáng với khoản thu nhập khổng lồ này.

Trailer hấp dẫn của phim Avatar

