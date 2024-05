Bê bối tình dục Burning Sun: Fan bức xúc trước thông tin mới về Seungri

Seungri tiếp tục là tâm điểm của truyền thông châu Á khi một loạt chi tiết về bê bối Burning Sun được hé lộ trong bộ phim tài liệu Burning Sun - Exposing the secret Kpop chat groups.

Năm 2019, hàng loạt tội ác như cưỡng bức tập thể, quay lén, môi giới mại dâm, lập nhóm chat tình dục để phát tán video ghi lại cảnh cưỡng bức phụ nữ của Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon khiến dư luận kinh sợ.

Seungri là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ châu Á sau khi bộ phim tài liệu "Burning Sun - Exposing the secret Kpop chat groups" được đăng tải (Ảnh: Chosun)

Theo bộ phim tài liệu, Seungri được xem là một mấu chốt quan trọng của vụ bê bối. Hàng loạt tội ác với phụ nữ, lối sống trụy lạc của một bộ phận nghệ sĩ thần tượng xứ Hàn dần được hé lộ, khiến công chúng xôn xao.

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên nhóm Big Bang đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, Tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt.

Tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam dành cho Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết. Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng). Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ được tự do vào tháng 2/2023.

Khi những thông tin chi tiết về bê bối Burning Sun được hé lộ, làn sóng phản đối Seungri lại bùng phát khắp Hàn Quốc. Có thông tin cho rằng, kể từ khi mãn hạn tù, nam ca sĩ thần tượng rục rịch trở lại hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Song, mọi động thái của Seungri đều vướng làn sóng tẩy chay dữ dội từ công chúng.

Theo nguồn tin thân cận, Seungri được cho là đã hết hy vọng trở lại hoạt động ở làng giải trí Hàn Quốc sau khi ra tù. Nửa năm qua, nam ca sĩ góp mặt trong nhiều sự kiện do các doanh nhân tại Đông Nam Á tổ chức. Ngày 24/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cựu thành viên Big Bang đang cân nhắc việc phát triển kinh doanh hộp đêm tại Campuchia.

Seungri (giữa) liên tục lộ diện trong các bữa tiệc của giới nhà giàu tại khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây (Ảnh: Instagram).

Được biết, nam ca sĩ Hàn Quốc đã hoàn tất việc thu hút vốn đầu tư và trong tâm thế sẵn sàng để bắt tay vào công việc kinh doanh. Trong quá khứ, Seungri từng điều hành hộp đêm Burning Sun - nơi khởi nguồn của loạt bê bối hiếp dâm, quay lén, tham ô, môi giới mại dâm... liên quan tới dàn sao nổi tiếng của Hàn Quốc.

Hồi đầu năm, Seungri tham dự sự kiện tại Campuchia và trở thành tâm điểm bàn tán khi thổ lộ: "Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa G-Dragon (thành viên Big Bang) đến quốc gia này".

Thông tin Seungri sắp mở hộp đêm ở Campuchia khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều ý kiến thể hiện sự phản đối được chia sẻ trên các diễn đàn âm nhạc Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn): "Anh ta lại ngựa quen đường cũ cho mà xem", "Một nghệ sĩ ảnh hưởng xấu như anh ta không nên làm gì"...

Trước đó, tờ Sohu đưa tin, Seungri có kế hoạch sang Hong Kong (Trung Quốc) định cư. Nguồn tin cho biết thêm nam ca sĩ đã bỏ tiền mua một ngôi nhà sang trọng ở khu dân cư dành cho người giàu và tham gia khảo sát kinh doanh hộp đêm ở Hong Kong.

Khi hay tin, nam diễn viên Hướng Tả - con trai ông trùm giải trí xứ Hương Cảng Hướng Hoa Cường - đã gay gắt phản đối việc Seungri sang Hong Kong (Trung Quốc) hoạt động kinh doanh.

Hướng Tả chia sẻ: "Không được ai chào đón đâu đừng có sang, làm ơn tránh xa khỏi làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Mở hộp đêm sao, đừng có mang theo những thứ tồi tệ đến đây và gây ảnh hưởng xấu cho chúng tôi".

Trước khi bị điều tra và phải ngồi tù, Seungri từng là nam thần tượng xứ Hàn nổi tiếng, sở hữu lượng khán giả hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới. Anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Big Bang, gặt hái nhiều thành công với ban nhạc và có sự nghiệp âm nhạc riêng.

Seungri im lặng trước thông tin sắp chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống và mở hộp đêm tại Campuchia (Ảnh: News).

Bên cạnh tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám Big Bang, nam ca sĩ còn là nhà sản xuất âm nhạc, nhà đầu tư kinh doanh đa lĩnh vực với khối tài sản "không phải dạng vừa". Seungri cũng nổi tiếng với lối sống xa xỉ, giao thiệp rộng trong giới giải trí.

Cuộc sống sau khi ra tù của Seungri được xem là khá thảnh thơi. Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ trong các chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè, tiệc tùng với giới nổi tiếng tại châu Á.

Trên các diễn đàn xứ Hàn và châu Á, cộng đồng mạng liên tục chỉ trích Seungri và không ủng hộ anh xuất hiện tại các sự kiện hay trở lại hoạt động nghệ thuật.

Với người hâm mộ Hàn Quốc, các nghệ sĩ có lối sống phóng túng, không bày tỏ sự ăn năn hối cải không xứng đáng nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả.