Barbra Streisand chê phiên bản "A Star Is Born" của Lady Gaga

Dân trí Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ Barbra Streisand đã thể hiện rất rõ việc bà không đánh giá cao phiên bản phim làm lại - "A Star Is Born" (2018) với diễn xuất của Lady Gaga và Bradley Cooper.

Nữ diễn viên Barbra Streisand trong phiên bản "A Star Is Born" (Vì sao vụt sáng - 1976) diễn xuất bên nam diễn viên Kris Kristofferson.

Mới đây, khi xuất hiện trong một talkshow truyền hình của Úc - "The Project", nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ Barbra Streisand đã thể hiện rất rõ việc bà không đánh giá cao phiên bản phim làm lại "A Star Is Born" (2018) qua diễn xuất chính của Lady Gaga và Bradley Cooper.

"A Star Is Born" (Vì sao vụt sáng - 2018) đã gây tiếng vang lớn trong giới điện ảnh khi ra mắt, phim nhận được 8 đề cử Oscar ở những hạng mục quan trọng như Phim - Nam chính - Nữ chính xuất sắc. Khi phim ra mắt, Barbra Streisand đã từng lên tiếng chúc mừng và dành những lời khen ngợi cho ê-kíp làm phim nhưng hiện tại, nữ diễn viên dường như đã thay đổi quan điểm.

Bản thân nữ diễn viên Barbra Streisand (hiện 79 tuổi) cũng từng xuất hiện trong phiên bản phim làm lại - "A Star Is Born" (1976). Trong talkshow "The Project", Barbra Streisand cũng quảng bá cho album mới của mình, nhưng chính những nhận định của bà về bộ phim "A Star Is Born" (2018) mới thu hút sự quan tâm lớn nhất.

Bradley Cooper và Lady Gaga trong "A Star Is Born" (2018).

Barbra Streisand chia sẻ: "Thoạt tiên, khi tôi được biết rằng bộ phim "A Star Is Born" sẽ tiếp tục được làm lại, tôi đã nghĩ đó sẽ là một bộ phim mang nhiều nét mới mẻ, sẽ có hai diễn viên chính kiểu như Will Smith và Beyonce. Tôi nghĩ một phiên bản như thế sẽ thú vị lắm. Một bộ phim được làm lại với rất nhiều sự khác biệt, về âm nhạc, về diễn viên, đó sẽ là một ý tưởng hay.

Vì vậy, tôi đã rất bất ngờ khi được thấy thực sự bộ phim làm lại lần này là như thế nào, nó rất giống với phiên bản mà tôi đã từng tham gia hồi năm 1976".

Trong phiên bản "A Star Is Born" (1976), Barbra Streisand diễn xuất bên nam diễn viên Kris Kristofferson. "A Star Is Born" nguyên gốc được thực hiện hồi năm 1937 với diễn xuất của Janet Gaynor và Fredric March. Phiên bản làm lại đầu tiên được thực hiện hồi năm 1954 với diễn xuất của Judy Garland và James Mason, sau đó tới hai phiên bản năm 1976 và 2018.

Barbra Streisand chia sẻ thêm trong talkshow rằng: "Tôi đã nghĩ ý tưởng thực hiện phiên bản làm lại năm 2018 là sai lầm, nhưng nhìn xem, bộ phim đó thành công lớn, tôi không thể tranh cãi với thành công lớn như vậy được, nhưng tôi không quan tâm lắm tới mức độ thành công của phim, bởi tôi đã từng làm được những điều nguyên bản và mới mẻ".

Trong quá trình quảng bá cho phim mới, Bradley Cooper và Lady Gaga (ảnh) đều dành nhiều lời khen ngợi cho nữ diễn viên gạo cội Barbra Streisand.

Trước khi Bradley Cooper (46 tuổi) và Lady Gaga (35 tuổi) chính thức được giao vai trong "A Star Is Born" (2018), nhiều diễn viên và ca sĩ khác đã được liên hệ tham gia phim như Jennifer Lopez, Rihanna, Christian Bale, Leonardo DiCaprio...

Dù "A Star Is Born" không thắng lớn tại giải Oscar nhưng ca khúc "Shallow" trong phim đã giành được giải Oscar và Quả Cầu Vàng cho Ca khúc trong phim xuất sắc nhất. "Shallow" còn giành được hai giải Grammy và trở thành ca khúc đình đám suốt một thời gian.

Hồi năm 2018, khi chia sẻ với truyền thông, Barbra Streisand đã từng có những nhận định tích cực hơn về phiên bản phim làm lại của Bradley Cooper và Lady Gaga: "Tôi nghĩ Bradley Cooper đã làm được một việc tuyệt vời khi chỉ đạo diễn xuất cho Lady Gaga.

Tôi đã nghĩ vai nữ chính sẽ được giao cho Beyonce, như thế phim sẽ khác đi so với phiên bản trước, sẽ có một dàn diễn viên đa chủng tộc, âm nhạc trong phim hẳn phải hiện đại hơn và sẽ có thêm rap. Nhưng phim khá giống với phiên bản mà tôi đã từng thực hiện".

Barbra Streisand trong "A Star Is Born" (1976).

Trong quá trình quảng bá cho phim mới, Bradley Cooper và Lady Gaga đều dành nhiều lời khen ngợi cho nữ diễn viên gạo cội Barbra Streisand, đặc biệt sau khi bà đến thăm phim trường của họ: "Barbra Streisand đã dành những lời chúc tốt lành cho chúng tôi. Mọi người đều phấn khích khi được thấy nữ diễn viên xuất hiện", Bradley Cooper từng chia sẻ.

Lady Gaga cũng thích thú nói về trải nghiệm khi được tiếp xúc trực tiếp với Barbra Streisand trên phim trường rằng: "Nữ diễn viên Barbra Streisand rất ấm áp".

Trước những nhận định của Barbra Streisand mới đây xung quanh bộ phim "A Star Is Born" (2018), nhiều cư dân mạng thể hiện sự không đồng tình, bởi phiên bản làm lại của Bradley Cooper và Lady Gaga đã đưa lại rất nhiều xúc cảm cho người xem.

Hai diễn viên diễn xuất quá ăn ý tới mức đã từng có những tin đồn về việc "phim giả, tình thật" xảy ra giữa họ. Từ diễn xuất cho tới giọng hát của Bradley Cooper và Lady Gaga đều được giới phê bình và khán giả đánh giá cao ngay ở thời điểm phim ra mắt.

Trailer "A Star Is Born" (1976)

Tại sao "A Star Is Born" được làm lại tới 4 lần?

"A Star Is Born" đưa lại những khắc họa về nỗi đau trong tình yêu, khi người ta dường như không thể nào cùng lúc có được cả tình yêu và sự thành công. Chuyện phim đã được kể lại 4 lần trên màn bạc, xuyên suốt các thập kỷ.

Ở lần khắc họa nào, "A Star Is Born" cũng là câu chuyện tình đầy xúc cảm, kể về hai người nghệ sĩ, đến với nhau từ hai nẻo đường đời khác biệt: một nam ca sĩ đã có danh tiếng nhưng đang trên đà xuống dốc, một nữ ca sĩ còn đang vô danh nhưng rồi sẽ trở thành ngôi sao.

"A Star Is Born" đưa lại những khắc họa về nỗi đau trong tình yêu.

"A Star Is Born" mỗi khi được làm lại đều nhận được sự quan tâm chú ý. Phim khiến người xem xúc động trước cuộc đời của hai con người yêu nhau nhưng sau cùng vẫn phải đầu hàng trước số phận.

Nhân vật Jackson đã giúp Ally trở thành một ngôi sao ca nhạc nhưng lại không thể giúp chính bản thân mình thoát khỏi sự sụp đổ. Khi mới gặp nhau, Ally là người phụ nữ của những sự bất an, Jackson đã trở thành bệ đỡ giúp cô cất cánh và thăng hoa, nhưng bản thân Jackson không thực sự vững vàng, anh cũng chỉ đang gắng gượng trong cuộc sống của mình.

Khi nâng xong đôi cánh cho Ally cũng chính là lúc Jackson đã đi tới thời điểm tận cùng của sự suy sụp. Những câu chuyện tình yêu đau đớn, nghiệt ngã trước nay vốn luôn có sức hút trên màn ảnh.

Chuyện phim "A Star Is Born" kể về sự nghiệt ngã của những lựa chọn và sự ưu tiên.

Chuyện phim "A Star Is Born" kể về sự nghiệt ngã của những lựa chọn và sự ưu tiên. Trong cuộc sống, người ta phải dồn sức cho sự lựa chọn, sự ưu tiên của mình, và đồng thời phải chấp nhận trả giá, đánh đổi cho những sự lựa chọn ấy.

Chuyện phim kể về hành trình trở thành một ngôi sao của Ally, và hành trình lụi tàn của Jackson. Trên hai chặng hành trình trái ngược ấy, họ đã gặp nhau, trao cho nhau tình yêu chân thành và xót xa, là định mệnh của đời nhau trong những trải nghiệm ngọt ngào và cay đắng nhất.

Trailer "A Star Is Born" (2018)

Bích Ngọc

Theo New York Post/Variety