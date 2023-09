Bảo Anh: Chuyên vai công an, đời thực viên mãn bên vợ kém 11 tuổi

Hơn 10 năm đóng vai công an

Bảo Anh không còn là cái tên xa lạ với những khán giả yêu phim truyền hình Việt. Trong bộ phim Biệt dược đen mới lên sóng, anh vào vai Tuyển - đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nhân vật có phong cách điều tra toàn diện, quy củ, là người luôn gánh mọi trách nhiệm cũng như sai lầm của đội.

Bảo Anh (phải) trong phim "Biệt dược đen" (Ảnh: VFC).

Chia sẻ về lý do tiếp tục nhận vai công an trong phim mới, nam diễn viên cho biết: "Trước khi đóng Biệt dược đen, tôi nhận được lời mời vào một vai diễn khá hay. Nhưng tôi không đắn đo từ bỏ vai diễn đó để một lần nữa vào vai công an".

Mỗi khi nhận vai, Bảo Anh thường đặt ra câu hỏi trong đầu, làm thế nào để những nhân vật công an của mình có sự khác biệt. Nam diễn viên thích tự thử thách, làm mới bản thân từ những điều đã cũ và quen thuộc với khán giả. Anh nói: "Công an không chỉ đơn điệu là phá án và đánh án, mỗi một vai trò công an lại có điểm khác nhau".

Bảo Anh (SN 1981) đến với nghệ thuật khi học xong khóa diễn xuất tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC). Với gương mặt điển trai, nam tính, anh nhận được nhiều lời mời đóng phim, thường đảm nhận những vai diễn có phong thái nghiêm nghị, đĩnh đạc.

Hơn 10 năm làm nghề, nam diễn viên quen mặt với khán giả qua hình tượng công an trên màn ảnh.

Trước Biệt dược đen Bảo Anh từng đảm nhận vai công an trong nhiều bộ phim như: Người phán xử, Mê cung, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương…

Anh từng gây ấn tượng khi thủ vai Bảo "ngậu" - một trong những tay chân thân cận của "ông trùm" Phan Quân (NSND Hoàng Dũng đóng).

Vì giấu kín lai lịch, nhân vật này luôn khiến khán giả phải suy đoán, hồi hộp dõi theo những diễn biến tâm lý. Đến tập cuối, thân phận của anh mới được tiết lộ, Bảo "ngậu" chính là cảnh sát chìm trong phim, là người bắt giữ Phan Quân, đẩy Lương Bổng (NSND Trung Anh đóng) vào tù.

Bảo "ngậu" trong "Người phán xử" là một trong những vai diễn nổi bật của Bảo Anh (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2019, Bảo Anh tham gia Mê cung, vào vai Thiếu tá Trần Đình Quyết - đội phó đội điều tra hình sự. Nhân vật của Bảo Anh là người tận tâm với nghề, nhưng đôi khi quá nguyên tắc, sẵn sàng đối đầu với quan điểm của đội trưởng Khánh (Hồng Đăng). Tuy nhiên, với khả năng nghiệp vụ, anh và đội trưởng Khánh đã giúp cả đội tìm ra những manh mối quan trọng để phá án.

Bảo Anh diễn tròn vai trong "Mê cung" (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau Mê cung, anh tiếp tục vào vai trưởng phòng cảnh sát điều tra trong phim Hồ sơ cá sấu. Phim xoay quanh chuyện phá án của lực lượng cảnh sát trước các thế lực ngầm trong xã hội. Với kinh nghiệm nhiều năm đóng vai công an, Bảo Anh không gặp nhiều khó khăn khi thể hiện hình tượng này.

Khi tham gia phim Mặt nạ gương, Bảo Anh đảm nhận vai Tùng - đội trưởng đội trọng án cơ quan điều tra. Dù tiếp tục là vai công an, với Bảo Anh đây là hình tượng trẻ trung, năng động và mới mẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Bảo Anh trải qua 10 ngày siết cân nặng đầy khắc nghiệt. Anh tự ép mình thay đổi mọi thói quen, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện. Nam diễn viên cho biết, ngày đầu ghi hình, anh đã giảm được 8kg, đạt cân nặng 72kg. Trong suốt quá trình làm phim, anh tiếp tục tập luyện để giảm được số kg mong muốn, phù hợp với hình ảnh nhân vật.

Bảo Anh đóng cùng Lương Thu Trang trong "Mặt nạ gương" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuộc sống viên mãn bên vợ kém 11 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Bảo Anh hiện có cuộc sống yên bình, viên mãn bên vợ con. Sinh ra ở nội thành Hà Nội nhưng từ năm 2008, nam diễn viên đã chọn về quê sống, tránh xa thành phố ồn ào. Anh từng cho biết, trong một lần muốn rời bỏ công việc vì áp lực, khi trở về quê ngoại ở huyện Quốc Oai, anh lại yêu thích không khí bình yên nơi đây. Sau đó, Bảo Anh quyết định sống hẳn ở quê.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường chia sẻ không gian sống của mình. Anh có sân vườn rộng, có thể trồng nhiều loại rau củ, cây ăn quả. Bảo Anh cũng có những thú vui bình dị như nuôi lợn, hái lượm… Khi không bận công việc, anh dành thời gian chăm sóc vợ con, không thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè.

Bà xã của Bảo Anh (SN 1992) kém anh 11 tuổi. Theo nam diễn viên, anh quen vợ khi cô mới 16-17 tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác, cả hai đều biết nhường nhịn nên cuộc sống vợ chồng khá êm đềm.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Bảo Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bảo Anh dành nhiều lời "có cánh" cho bà xã, khẳng định thành công của mình có sự hỗ trợ từ hậu phương: "Nếu không phải vợ tôi làm hậu phương vững chắc, chu toàn mọi việc ở nhà, chăm sóc các con một cách tuyệt vời thì chắc tôi đã không dám tham gia dự án liên tục như vậy. Nên chắc chắn thành công của tôi chính là thành công của cả gia đình tôi".

Sau 10 năm kết hôn, Bảo Anh và vợ đã có hai cô con gái, chuẩn bị chào đón em bé thứ ba. Nam diễn viên thường chia sẻ những lời tình cảm với vợ, hình ảnh đẹp bên gia đình lên trang cá nhân. Anh nói với phóng viên Dân trí: "Tôi cảm thấy thoải mái khi được tự do làm điều mình thích, được nói về những gì mình yêu thương".

Bảo Anh cho biết, đằng sau vẻ ngoài ít nói, cục mịch trên màn ảnh, ngoài đời anh là một ông bố tốt và luôn cố gắng để tốt hơn từng ngày. Cuộc sống hiện tại của anh nhẹ nhàng, hạnh phúc, có sự nghiệp, gia đình và một không gian sống lý tưởng.