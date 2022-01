"Bạch Tuyết và 7 chú lùn" sẽ thay đổi vĩnh viễn vì một ý kiến... "tủi thân"

Sự tổn thương của nam diễn viên mắc chứng thấp lùn

Nam diễn viên người Mỹ Peter Dinklage và vợ - cô Erica Schmidt (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên người Mỹ Peter Dinklage (52 tuổi) đã bày tỏ thái độ phản ứng trước dự định thực hiện lại bộ phim "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" của hãng phim Walt Disney. Theo Dinklage, trong xã hội văn minh, hiện đại hôm nay, chúng ta cần hành xử cân nhắc tới các nhóm công chúng.

Dự án phim "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" cần cân nhắc tới cả nhóm công chúng mắc hội chứng thấp lùn. Nếu giữ nguyên cách khắc họa về nhân vật các chú lùn như trong câu chuyện nguyên gốc và bộ phim hoạt hình từng được Walt Disney thực hiện hồi năm 1937, nhóm công chúng mắc chứng thấp lùn sẽ cảm thấy bị tổn thương.

Ý kiến này của Dinklage vừa được nam diễn viên đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Tôi tự hỏi họ đang làm gì vậy. Họ sẽ vẫn kể câu chuyện về 7 chú lùn sống với nhau trong hang động nơi rừng sâu biệt lập ư? Nếu như thế thật, thì tệ quá.

Hãy dừng lại một chút và nhìn lại mọi việc, một câu chuyện như thế khiến tôi cảm thấy không ổn chút nào. Có phải tôi chưa từng làm điều gì để góp phần nâng cao nhận thức về những người mắc chứng thấp lùn giống như mình không? Tôi nghĩ chắc là do tiếng nói của tôi chưa đủ lớn để họ nghe thấy".

Dinklage bị rối loạn xương di truyền khiến anh mắc chứng thấp lùn và chỉ cao 1,35 mét. Dinklage cho biết anh sẽ chỉ cảm thấy hài lòng với chuyện phim "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" nếu như chuyện phim có những cải biên đưa lại những nội dung tích cực, thú vị và mới mẻ về 7 chú lùn.

Theo Dinklage, các nhân vật này không cần phải vào sống trong rừng sâu biệt lập, cách xa đời sống xã hội chỉ vì sự khác biệt ngoại hình của mình.

Trailer phim hoạt hình "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" ra mắt năm 1937 (Video: Movieclips Classic Trailers/YouTube).

Hãng phim đồng ý tiếp thu: Số phận 7 chú lùn sẽ thay đổi từ đây?

Đạo diễn Marc Webb sẽ dàn dựng bộ phim điện ảnh mới dựa trên bộ phim hoạt hình mà Walt Disney từng cho ra mắt hồi năm 1937 (Ảnh: New York Post).

Ý kiến của nam diễn viên Peter Dinklage nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông - dư luận. Đại diện của hãng phim Walt Disney đã chia sẻ rằng họ sẽ có cách tiếp cận mới xung quanh loạt nhân vật 7 chú lùn: "Để tránh cách khắc họa thiếu thấu đáo, thiếu cân nhắc từng xuất hiện trong bộ phim hoạt hình nguyên gốc, chúng tôi sẽ có cách tiếp cận khác đối với loạt nhân vật 7 chú lùn.

Chúng tôi đã bắt đầu làm việc với những người thuộc nhóm cộng đồng những người mắc chứng thấp lùn. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có thể chia sẻ nhiều hơn về bộ phim, khi dự án chính thức bước vào giai đoạn thực hiện, sau một quãng thời gian dài phát triển các ý tưởng".

Hiện tại, các thông tin về chuyện phim vẫn được giữ kín, bao gồm việc diện mạo của 7 chú lùn sẽ được khắc họa như thế nào trong bộ phim mới.

Hiện tại, bộ phim "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" được lên ý tưởng là một phim ca nhạc, với diễn xuất chính của nữ diễn viên người Mỹ Rachel Zegler (20 tuổi). Ngoài ra, một số diễn viên cũng đã xác nhận thông tin tham gia dự án này có Gal Gadot, Andrew Burnap...

Đạo diễn Marc Webb sẽ dàn dựng bộ phim điện ảnh này dựa trên bộ phim hoạt hình mà Walt Disney từng cho ra mắt hồi năm 1937.

Câu chuyện về nàng Bạch Tuyết đã từng được kể lại với những nội dung làm mới hồi năm 2012. Khi ấy, bộ phim "Snow White and the Huntsman" (Bạch Tuyết và gã thợ săn) có diễn xuất chính của Kristen Stewart (vai Bạch Tuyết), Charlize Theron vào vai Hoàng hậu độc ác. Bộ phim có khắc họa nhân vật các chú lùn. Các nhân vật này do các diễn viên có chiều cao bình thường đảm nhận.

Sau đó, gương mặt của các diễn viên đảm nhận vai chú lùn sẽ được chèn vào hình ảnh thân người nhỏ hơn của chính họ bằng cách sử dụng kỹ xảo hình ảnh.