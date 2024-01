"Aquaman 2": Doanh thu khiêm tốn, không thành công như kỳ vọng

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman và vương quốc thất lạc) chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 22/12 và nhận được nhiều sự kỳ vọng của giới phê bình cũng như khán giả. Đây được xem là phần 2 của siêu phẩm Aquaman.

"Aquaman and the Lost Kingdom" chính thức ra mắt khán giả vào ngày 22/12 (Ảnh: Warner Bros.).

Phần 1 của phim ra mắt khán giả vào năm 2018 và đạt doanh thu toàn cầu hơn 1,1 tỷ USD, trở thành một trong những phim có doanh thu thương mại cao nhất của vũ trụ điện ảnh DCEU.

Aquaman 1 cũng là phim có doanh thu cao thứ 5 trong số những tác phẩm điện ảnh ra mắt vào năm 2018 và đứng thứ 20 trong danh sách những bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh thế giới.

Aquaman and the Lost Kingdom xoay quanh nhân vật chính Arthur Curry (Jason Momoa đóng). Sau 7 năm trị vì biển cả, Arthur và Mera (Amber Heard đóng) có một con trai. Phản diện Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II đóng) - từng bị Arthus hạ gục ở phần trước - muốn trừ khử anh để trả thù cho cái chết của cha.

Để đánh bại kẻ thù, Aquaman nhờ đến em trai cùng mẹ khác cha - Orm (Patrick Wilson đóng), cựu vương của Atlantis, đang bị giam cầm ở một vương quốc khác. Hai người gạt bỏ hiềm khích để bảo vệ thế giới trước những thảm họa do Black Manta liên tiếp gây ra.

Jason Momoa vào vai Aquaman (Ảnh: Warner Bros.).

Aquaman and the Lost Kingdom được hoàn thiện trong nhiều năm và vẫn giữ nguyên ê-kíp diễn viên đình đám của phần một. Tuy nhiên, doanh thu tụt thê thảm của bộ phim thời gian gần đây cho thấy sự thất vọng của khán giả dành cho bộ phim.

Tính tới ngày 7/1, doanh thu của Aquaman and the Lost Kingdom là 334 triệu USD, chưa đạt con số có thể hòa vốn 450 triệu USD của nhà phát hành và sản xuất. Tại Việt Nam, bộ phim đã dắt túi hơn 77 tỷ đồng sau 3 tuần cập bến, theo số liệu của Box Office Vietnam. Đây là thành tích không tệ so với mặt bằng chung phim siêu anh hùng năm nay.

Song, con số này còn khá khiêm tốn khi đặt lên bàn cân với phần phim gốc. 5 năm về trước, Aquaman (2018) từng càn quét phòng vé Việt Nam và góp mặt trong danh sách những bộ phim ngoại có doanh thu ấn tượng tại các rạp chiếu Việt Nam.

"Aquaman and the Lost Kingdom" không đạt được hiệu ứng như mong đợi và doanh thu phòng vé liên tục sụt giảm (Ảnh: Warner Bros.).

Tại Mỹ, Aquaman and the Lost Kingdom mới chỉ đạt hơn 27 triệu USD doanh thu và mất ngay vị trí đầu bảng chỉ sau một tuần ra mắt. Hãng Warner Bros., đơn vị sản xuất Aquaman and the Lost Kingdom, được cho là đã chi 205 - 215 triệu USD để sản xuất phim. Giới quan sát cho rằng phim cần thu về tối thiểu 450 triệu USD để đạt điểm hòa vốn.

Tờ Collider nhận định, việc Aquaman and the Lost Kingdom không thành công như mong đợi đã được dự đoán từ trước. Có nhiều nguyên nhân đằng sau sự lạnh nhạt của khán giả với phần 2 của Aquaman.

Nhiều ý kiến cho rằng, 5 năm là khoảng thời gian quá dài để Aquaman tái xuất màn ảnh rộng. Đáng lẽ, sau thành công của phần một vào năm 2018, hãng Warner Bros. phải sớm trình làng phần 2 của phim. Quãng thời gian chờ đợi quá lâu khiến khán giả không còn thiết tha với phần hai của phim.

Một nguyên nhân khác khiến Aquaman 2 không được khán giả đón nhận là sự tham gia diễn xuất của ngôi sao tai tiếng Amber Heard. Ở phần 1, cô vào vai nàng công chúa Mera xinh đẹp và từng là một trong những điểm nhấn của phim.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên Amber Heard trong "Aquaman and the Lost Kingdom", dù không nhiều, nhưng vẫn khiến khán giả thất vọng (Ảnh: Warner Bros.).

Tuy nhiên, vì bê bối đời tư cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1986 mất đi sự ủng hộ của khán giả toàn cầu. Thậm chí, nhiều khán giả còn tẩy chay, đòi loại bỏ Amber Heard trong phần 2 của phim. Ở Aquaman and the Lost Kingdom, Amber Heard xuất hiện khá nhạt nhòa.

Theo nhận định của giới chuyên môn, Aquaman 2 ra mắt vào thời điểm dòng phim siêu anh hùng thoái trào nên sức hấp dẫn của phim đã không còn mạnh mẽ như 5 năm trước.

Trong năm 2023, nhiều bộ phim siêu anh hùng cũng phải nhận thành tích tệ hại. Và xu hướng này được dự đoán tiếp tục kéo dài trong những năm tới khi khán giả bắt đầu cảm thấy "bội thực" bởi những bộ phim siêu anh hùng được ra mắt ồ ạt.

Không thể phủ nhận, điểm mạnh của Aquaman and the Lost Kingdom chính là khâu kỹ xảo. 7 vương quốc dưới lòng đại dương được thiết kế chi tiết, trong đó Atlantis hiện lên tráng lệ với lối kiến trúc cổ điển, mang hơi hướng thần thoại Hy Lạp.

Khán giả được chiêm ngưỡng các thủy sinh vật phát sáng, không khí sinh hoạt trong các khu chợ đêm, hay thế giới ngầm của giới tội phạm. Các phân cảnh giao chiến được dàn dựng hùng tráng và đẹp mắt.