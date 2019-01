Ảnh một quả trứng đạt hàng chục triệu "like": Đã đến lúc "like" chẳng còn quan trọng

Ảnh một quả trứng nhiều "like" hơn cả "nữ hoàng mạng xã hội"



Trước đây, ngôi sao truyền hình thực tế - nữ doanh nhân triệu phú trẻ tuổi Kylie Jenner (21 tuổi) vốn thường xuyên nắm giữ những kỷ lục trên mạng xã hội Instagram về số lượt "like" trên ảnh, số thù lao trả cho những bức ảnh quảng cáo sản phẩm...

Nói chung, Kylie Jenner được xem là "nữ hoàng mạng xã hội", trong đó Instagram là một trong những mạng mà Kylie có thế mạnh nhất.

Vậy nhưng trong tuần này, truyền thông sửng sốt chứng kiến một... trái trứng gà đạt hàng chục triệu lượt "thả tim" trên trang Instagram và phá vỡ kỷ lục về số lượt "like" cho ảnh mà Kylie từng nắm giữ.

Một tài khoản Instagram có tên "world_record_egg" đã đăng tải một bức ảnh duy nhất trên trang, chụp hình một trái trứng gà, ảnh đăng vào ngày 5/1 vừa qua với lời nhắn: "Hãy cùng nhau lập kỷ lục và tạo nên một đăng tải có nhiều 'like' nhất trên Instagram. Hãy đánh bại kỷ lục thế giới hiện được nắm giữ bởi Kylie Jenner (18 triệu lượt 'like')! Chúng ta làm được!".

Kết quả là hiện tại, bức ảnh trái trứng đã có được gần 44 triệu lượt "like". Nhiều tờ tin tức đã hài hước nhận xét bức ảnh trái trứng "triệu like" là biểu hiện chân thực nhất cho sự hữu hảo và tinh thần hợp tác của cư dân mạng.

Người dùng mạng xã hội Instagram trên khắp thế giới đã cùng nhau lan truyền "hashtag" #EggGang #EggSoldiers (tạm hiểu là nhóm "like" trái trứng) để giúp bức ảnh đạt được lượng "like" kỷ lục. Sẽ còn khá lâu nữa mới có thể xuất hiện một bức ảnh khác nhiều "like" hơn thế.

Bức ảnh đạt nhiều lượt "like" nhất trước khi trái trứng xuất hiện là ảnh do Kylie Jenner đăng tải khi lần đầu tiên cô chia sẻ với cư dân mạng một khoảnh khắc xác nhận sự ra đời của con gái Stormi vào ngày 7/2/2018. Bức ảnh đã nhận được hơn 18 triệu lượt "like".

Bức ảnh này gây sốt là bởi Kylie khi ấy mới 20 tuổi, nhưng cô đã trở thành ngôi sao truyền hình thực tế tại Mỹ, là triệu phú kinh doanh mỹ phẩm và còn sẵn sàng làm mẹ. Thời điểm ấy, tất cả các trang tin giải trí của Mỹ đều xoay quanh sức nóng mà Kylie tạo ra.

Bản thân cô gái này cũng không phiền lòng gì vì trái trứng đã "giành mất" kỷ lục của cô trên mạng xã hội. Cô thậm chí cũng gia nhập "đội quân 'like' trứng".

Nhưng khi có quá nhiều người vào bình luận về ảnh trái trứng trên tài khoản mạng xã hội của Kylie, cô đã đăng tải clip ngắn ghi lại hình ảnh mình đập vỡ một trái trứng gà trên mặt đường nhựa như một cách "đá đáp" hài hước lại việc người ta đề cập tới cô quá nhiều trong những ngày qua bên cạnh... trái trứng "triệu like".

Clip Kylie Jenner đập trứng

Sau khi bức ảnh trái trứng "triệu like" được các tờ tin tức đề cập như một hiện tượng thú vị trên mạng xã hội, ngay lập tức, tờ tạp chí Paper (Mỹ) đã sử dụng bức ảnh này để làm hình bìa. Trước đây, Paper đã từng đăng tải những bức ảnh gây sốc của Kim Kardashian - ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng, chị gái của Kylie Jenner.

Nếu trước đây, hồi năm 2014, những bức ảnh của Kim Kardashian được Paper sử dụng làm hình bìa với tít ảnh "Break the Internet" ("Phá đảo" thế giới ảo) thì giờ đây, ảnh trái trứng cũng được đặt dòng tít tương tự.

Kim Kardashian từng xuất hiện trên hình bìa của tạp chí Paper

Kylie Jenner trên một hình bìa của tạp chí Paper

Đã đến lúc lượt "like" không còn quan trọng?

Kể từ khi "trái trứng triệu like" xuất hiện với kỷ lục mà nó lập nên được nhắc tới trên khắp các trang tin tức, cư dân mạng đã chế ra vô số ảnh hài hước xoay quanh câu chuyện kỳ khôi này của đời sống trên "mạng ảo".

Chúng ta nói nhiều về "trái trứng triệu like", nhưng kỳ thực điều mà chúng ta đều hiểu, đó là câu chuyện không phải hướng vào trái trứng, người ta không thực sự quan tâm tới nó, hay "thả tim" cho nó vì... thích nó.

Điều mà chúng ta đều hiểu - điều ẩn sâu sau bức ảnh trái trứng - đó là cuộc đua về "like" và mức độ phổ biến trên mạng xã hội của các ngôi sao nổi tiếng và của cả chính chúng ta trong cộng đồng, hội nhóm của mình.

Trong thời buổi mạng xã hội bùng nổ, nhiều người dùng bị ám ảnh bởi lượt "like" và không ít người đã đồng nghĩa lượt "like", lượt "thả tim", lượt tương tác bình luận... với giá trị hình ảnh bản thân trong mắt những người xung quanh.

Nhiều khi chúng ta bị "bồn chồn" bởi những con số này, thay vì cảm nhận niềm vui đơn giản khi tạo nên một nội dung mà mình thích thú trên tài khoản mạng xã hội của riêng mình.

Bức ảnh "trái trứng triệu like" không có nội dung gì, nhưng câu chuyện về nó đang gợi nên những nội dung đáng để tâm. Đây chỉ là một câu chuyện "vui vui, tầm phào": một bức ảnh "vô nghĩa" đạt hàng chục triệu lượt "thả tim" từ người dùng mạng xã hội trên khắp thế giới; nhưng rồi nó cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên trong ít thời gian nữa, chuyện vui quanh nó rồi cũng sẽ nhanh "nhạt".

Vì vậy, có lẽ giữa thế giới mạng xã hội bùng nổ hiện nay, chúng ta cũng chẳng nên coi lượt "like", lượt tương tác... là điều gì quá quan trọng. Đôi khi, tất cả những gì cần làm chỉ là dừng lại một nhịp và tự đánh giá lại những gì mình đang làm trên thế giới ảo. Một bức ảnh trái trứng "vô nghĩa" cũng có thể xác lập kỷ lục, có thể "phá đảo thế giới ảo" nữa kia mà...

Bích Ngọc

Theo Asia One/Daily Mail