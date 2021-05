Angelina Jolie chia sẻ bài học quan trọng nhất khi làm mẹ

Dân trí Nữ diễn viên Hollywood - Angelina Jolie đã chia sẻ về bài học làm mẹ quan trọng nhất mà cô nhận được từ người mẹ quá cố của mình - bà Marcheline Bertrand.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Angelina Jolie (phải) đã tưởng nhớ về người mẹ quá cố của mình - bà Marcheline Bertrand (trái).

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Angelina Jolie (45 tuổi) đã tưởng nhớ về người mẹ quá cố của mình, trong ký ức của cô, mẹ là một người dịu dàng, để lại nhiều ký ức ấm áp, chính vì vậy, sau này, khi làm mẹ, Angelina Jolie cũng luôn cố gắng đối xử với các con của mình bằng sự dịu dàng, ấm áp.

"Mẹ tôi rất nhẹ nhàng, dịu dàng với các con. Tôi có thể trở thành những nhân vật rất khủng khiếp trong phim, cũng có thể có thêm những sắc thái này khác trong cuộc sống, nhưng riêng với các con, tôi luôn duy trì sự dịu dàng, ấm áp. Sự ân cần, âu yếm, cùng tình yêu thương luôn là nền tảng quan trọng khó nói hết được trong hành trình trưởng thành của một con người.

Mẹ đã dành cho tôi rất nhiều điều quý giá và dạy tôi rất nhiều bài học quan trọng, nhưng nếu một người mẹ không có nền tảng của sự dịu dàng, ấm áp, để con cái cảm thấy mình được an toàn, được trân trọng, vậy thì sẽ thật khó để con tiếp thu được bất cứ thông điệp hay bài học ý nghĩa nào mà người mẹ muốn gửi gắm", Angelina Jolie chia sẻ đầy tâm huyết.

Bà Marcheline đã qua đời hồi năm 2007 ở tuổi 56 sau quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư buồng trứng. Angelina cũng chia sẻ rằng hiện cô tạm thời ngừng các dự án phim ấp ủ trong vai trò một nữ đạo diễn, để có thể tập trung vào việc nuôi dưỡng 6 người con đang ở tuổi trưởng thành của mình.

Hiện tại, các con của Angelina Jolie và chồng cũ của cô - nam diễn viên Brad Pitt đều đã ở lứa tuổi "teen", thậm chí đã sắp trở thành những thanh niên trưởng thành thực thụ: Maddox đã 19 tuổi, Pax hiện 17 tuổi, Zahara 16 tuổi, Shiloh 14 tuổi, cặp song sinh Knox - Vivienne 12 tuổi.

Về việc ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt, cho tới giờ, hai bên vẫn chưa thể thống nhất về việc phân chia quyền nuôi con kể từ khi họ tuyên bố chia tay hồi năm 2016, dù về cơ bản, các thủ tục ly hôn đã được thực hiện hoàn tất từ năm 2019.

Trong 5 năm qua, hai bên vẫn giữ nguyên lập trường của mình và dường như không có ý định thỏa hiệp, nhượng bộ. Brad Pitt muốn chia sẻ quyền nuôi con với vợ cũ ở mức 50/50, trong khi Angelina Jolie muốn có toàn quyền nuôi dưỡng 6 người con.

Hiện tại, Angelina Jolie đang tham gia một số hoạt động quảng bá cho bộ phim mới của cô - "Those Who Wish Me Dead". Cô xuất hiện khỏe mạnh, tươi tắn và đầy đặn hơn, khiến những công chúng yêu mến và quan tâm cô cảm thấy vui mừng sau quãng thời gian Angelina Jolie xuất hiện gầy guộc khiến nhiều người cảm thấy lo ngại.

"Those Who Wish Me Dead" là một bộ phim hành động, trong phim, Angelina vào vai một nhà nghiên cứu thường xuyên làm việc trong rừng, có nhiều kỹ năng sinh tồn, cô bất ngờ rơi vào cảnh bị đe dọa tính mạng khi quyết định ra tay cứu giúp một cậu bé đang bị sát thủ truy đuổi, sau khi cha của cậu bé đã bị sát hại.

Trong quá trình đóng phim, Angelina cho biết cô thường xuyên đưa cả 6 người con của mình tới phim trường nằm ở bang New Mexico, Mỹ. Trước đây, cả Angelina và các con của cô đều chưa từng có dịp sống lâu ở bang này. Khi rảnh rỗi, Angelina thường cùng các con và các bạn diễn chơi súng hơi hạng nhẹ, bơi lội hoặc đi thăm thú các địa điểm trong vùng.

Angelina Jolie xuất hiện trong phim mới - "Those Who Wish Me Dead"

Angelina trả lời phỏng vấn, quảng bá phim mới - "Those Who Wish Me Dead"

Bích Ngọc

The Sydney Morning Herald/Daily Mail