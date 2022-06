Trước khi trở thành diễn viên, Angelina Jolie đã xuất hiện trong một số MV ca nhạc, có thể kể tới "Stand by My Woman" (1991) của Lenny Kravitz, "Alta Marea" (1991) của Antonello Venditti, "It's About Time" (1993) của The Lemonheads, "Rock and Roll Dreams Come Through" (1993) của Meat Loaf (Ảnh: New York Post).