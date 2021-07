Ăn sôcôla vào buổi sáng có thể giúp giảm cân

Dân trí Một nghiên cứu do các chuyên gia tại Bệnh viện Brigham và Phụ nữ ở Boston (Mỹ) thực hiện trên 19 người phụ nữ mãn kinh đã cho thấy: An sôcôla vào buổi sáng có thể hỗ trợ giảm cân một cách lành mạnh.

Nghiên cứu được thực hiện trong vòng 2 tuần. Ban đầu, những người tham gia được yêu cầu ăn 100 gram sôcôla trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy vào buổi sáng. Sau đó, họ được yêu cầu thay đổi giờ ăn từ buổi sáng sang thời điểm 1 giờ trước khi đi ngủ.

Các kết quả phân tích cho thấy ăn sôcôla vào buổi sáng thực sự có thể giúp đốt cháy mỡ thừa nhiều hơn, đồng thời làm giảm lượng đường glucose trong máu. Hai quá trình này có thể giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhóm nghiên cứu tin rằng lợi ích này ở sôcôla có được là nhờ hợp chất chống ô xy hóa flavanols có trong ca cao.

Trong khi đó, những người ăn sôcôla vào buổi tối lại có được những tác động tích cực giúp điều hòa giấc ngủ và quá trình trao đổi chất (Ảnh: Shutterstock).

"Phát hiện của chúng tôi khẳng định rằng không chỉ ăn cái gì mà ăn ở thời điểm nào cũng có thể tác động đến các cơ chế sinh lý có khả năng ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể", nhà khoa học Frank Scheer, chuyên gia thần kinh và là một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng ăn sôcôla dường như làm thay đổi "thành phần và chức năng" của hệ vi sinh vật trong ruột, mà họ tin rằng đóng một phần quan trọng trong cảm giác đói, hoạt động và thay đổi trao đổi chất cho những người tham gia.

Ngoài ra, so với những người ăn sôcôla vào buổi tối thì những người ăn vào buổi sáng có nồng độ hoóc môn căng thẳng cortisol thấp hơn (Ảnh: Shutterstock).

Tuy nhiên, các nhà nhiên cứu cũng cảnh báo sôcôla cũng như mọi loại thực phẩm khác đều chứa calo. Do đó, ăn ở mức độ vừa phải sẽ có lợi cho sức khỏe, còn nếu ăn quá nhiều thì tăng cân là điều khó tránh khỏi.

Hoàng Tiến

Theo Eat This, Not That