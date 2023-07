Ấn định ngày tổ chức tang lễ cho diva châu Á Coco Lee

Nữ ca sĩ Coco Lee qua đời vào ngày 5/7 ở tuổi 48 sau gần 3 ngày hôn mê trong bệnh viện. Trước đó, cô được người nhà phát hiện tự vẫn và đưa đi cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Coco Lee vẫn không thể qua khỏi.

Lễ tưởng niệm Coco Lee sẽ được phát trực tiếp và tổ chức vào ngày 31/7 tới (Ảnh: Sina).

Gia đình của Coco Lee đã đồng ý thực hiện khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân thực sự khiến nữ ca sĩ qua đời. Do vậy, kế hoạch tổ chức tang lễ của giọng ca 48 tuổi bị trì hoãn.

Sau nhiều ngày cân nhắc, người thân của Coco Lee ấn định, ngày 31/7 tới sẽ tổ chức lễ tưởng niệm giọng ca nổi tiếng.

Sau đó, thi thể của cô sẽ được hỏa táng tại một nhà tang lễ ở Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 1/8. Được biết, lễ tưởng niệm nữ ca sĩ nổi tiếng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube vào ngày 31/7.

Theo Sohu, chồng của nữ ca sĩ, doanh nhân Bruce Rockowitz, không đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm của vợ. Hậu sự của Coco Lee sẽ do nhạc sĩ Yao Qian và Zhen Ni, hai người bạn thân của giọng ca nổi tiếng, đứng ra lo liệu.

Ban Tổ chức tang lễ dự kiến sẽ có lễ tưởng niệm riêng của người thân trong 2 tiếng vào chiều 31/7. 4 tiếng sau đó là lễ tưởng niệm dành cho truyền thông và người hâm mộ.

Coco Lee (SN 1975) lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân tại Hong Kong (Trung Quốc). Cha cô mất từ khi nữ ca sĩ chưa chào đời nên cô trưởng thành trong tình yêu thương, sự dạy bảo của mẹ và hai người chị.

Nữ ca sĩ từng có thời gian sinh sống, học tập tại Mỹ trước khi về Hong Kong theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Các sản phẩm âm nhạc của Coco Lee nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí Hong Kong, được yêu thích tại các quốc gia châu Á lân cận.

Chồng của Coco Lee sẽ không tham gia tổ chức lễ tưởng niệm cho nữ ca sĩ (Ảnh: Sina).

Tính đến năm 2000, Coco Lee bán được hơn 7,5 triệu album ở châu Á và trở thành diva hàng đầu châu Á từ những năm 90 tới đầu những năm 2000. Giọng hát nội lực, cảm xúc và quãng giọng rộng giúp Coco Lee được truyền thông phong tặng là "Mariah Carey châu Á".

Ngoài ra, cô còn tham gia thể hiện một số ca khúc nhạc trong phim. Ngôi sao sinh năm 1975 cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như No Tobacco, Master of Everything, Forever Young.

Coco Lee vừa sở hữu phong cách gợi cảm, phóng khoáng phương Tây vừa có những nét đẹp đặc trưng của phụ nữ châu Á. Cô được tạp chí FHM bình chọn và khen ngợi là "nữ nghệ sĩ R&B gợi cảm nhất châu Á".

Vài năm gần đây, ngoài vai trò ca sĩ, cô còn đảm nhận vai trò cố vấn, giám khảo của nhiều chương trình âm nhạc, giải trí ăn khách như Chinese Idol, World's Got Talent, Jungle Voice…

Từ năm 2022, Coco Lee bắt đầu hé lộ về tình hình sức khỏe giảm sút. Giọng ca nổi tiếng phát hiện ung thư hồi đầu năm 2023 và phải phẫu thuật chấn thương ở chân, ảnh hưởng tới việc ca hát, nhảy múa.

Cô chỉ nặng gần 42kg trước khi qua đời. Người thân của Coco Lee xác nhận cô bị trầm cảm nhiều năm và tình hình bệnh nặng hơn thời gian gần đây.

Sau khi Coco Lee qua đời, mối quan hệ vợ chồng của cô cũng được truyền thông hé lộ. Theo nhiều nguồn tin, vợ chồng Coco Lee ly thân từ năm 2020 và đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Coco Lee kết hôn với doanh nhân người Canada, Bruce Rockowitz, từ năm 2010 nhưng chưa có con chung.

Theo di nguyện của Coco Lee, cô để lại toàn bộ tài sản cho mẹ ruột nhưng Bruce không đồng tình với thông báo này. Anh muốn thay đổi bản di chúc và điều này khiến mối quan hệ giữa Bruce và người thân của Coco Lee trở nên căng thẳng.