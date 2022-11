Nữ ca sĩ gạo cội Cher nắm chặt tay nhà sản xuất âm nhạc Alexander Edwards trước ống kính thợ săn ảnh (Ảnh: Page Six).

Trong tuần này, nữ ca sĩ gạo cội Cher đã gây sửng sốt khi nắm chặt tay nhà sản xuất âm nhạc Alexander Edwards khi hai người cùng xuất hiện trước ống kính thợ săn ảnh. Họ liên tục nắm chặt tay khi đi bên nhau, khi cùng ngồi trong xe, Edwards thậm chí còn hôn tay Cher.

Edwards cũng luôn thể hiện sự quan tâm chu đáo, tỉ mỉ dành cho Cher khi họ bước đi trên đường phố, nhà sản xuất âm nhạc nhắc Cher để ý những bậc thềm để khỏi bị vấp. Hai người cùng mặc đồ đen rất ăn ý.

Trong cuộc đời mình, Cher từng đi qua hai cuộc hôn nhân và có hai người con. Cuộc hôn nhân thứ hai của bà với ca sĩ - nhạc sĩ Gregg Allman đã kết thúc hồi năm 1979. Về nhà sản xuất âm nhạc Alexander Edwards, anh từng hẹn hò với người mẫu Amber Rose và có một cậu con trai hiện lên 3 tuổi.

Edwards và Rose bắt đầu hẹn hò hồi năm 2018 nhưng họ đã chia tay sau 3 năm gắn bó, vì Edwards liên tục có những cuộc tình ngoài luồng và không duy trì mối quan hệ nghiêm túc với Amber Rose.

Edwards và Rose bắt đầu hẹn hò hồi năm 2018 nhưng họ đã chia tay sau 3 năm gắn bó (Ảnh: Page Six).

Khi chia tay, Rose đã nói: "Tôi cảm thấy mệt mỏi vì luôn bị lừa dối và cảm thấy xấu hổ sau tất cả, câu chuyện này cần phải dừng lại". Về phần mình, Edwards thừa nhận anh đã không chung thủy với Rose khi hai người đang trong mối quan hệ gắn bó.

Anh cho biết mình đã bị "bắt quả tang" và không thể chối cãi gì, còn Amber Rose cảm thấy cô đã chịu đựng quá đủ nên quyết định dừng mối quan hệ này lại hồi năm ngoái.

76 tuổi, Cher dính tin đồn hò hẹn với nhà sản xuất âm nhạc... 36 tuổi (Video: Daily Mail).

Cuộc đời của Cher - "nữ thần nhạc pop" khởi nghiệp bằng nghề... giúp việc

Giọng ca "Bang Bang" - Cher - bỏ học từ năm 16 để lên thành phố tự kiếm sống nuôi thân. Sau khi được một nhà sản xuất âm nhạc thuê làm… người giúp việc, Cher đã không thể hình dung từ đó, cuộc đời mình sẽ biến đổi nhường nào.

Sau một tuổi thơ luôn phải sống trong nghèo khó, cô gái trẻ 16 tuổi Cherilyn Sarkisian quyết định bỏ học, chuyển tới sống ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Trong khi tự nuôi sống mình bằng những công việc vặt thời vụ, Cherilyn vẫn cố gắng tham gia các lớp học diễn xuất.

Cher bên người chồng đầu - Sonny Bono (Ảnh: Page Six).

Tình cờ, Cherilyn gặp được một nghệ sĩ thu âm có tên Sonny Bono. Lúc này, Sonny vừa chia tay người vợ đầu nên đã thuê Cherilyn về làm người giúp việc. Biết cô gái trẻ yêu nghệ thuật, Sonny giúp Cherilyn được nhận một chân hát bè cho hãng thu âm.

Đến năm 1964, Cherilyn thực hiện đĩa đơn đầu tay với nghệ danh Bobbie Jo Mason và quyết định sẽ gắn bó lâu dài với Sonny Bono bằng một hôn lễ không chính thức tổ chức tại một phòng khách sạn ở Tijuana, Mexico.

Album đầu tay của Cher - "All I Really Want To Do" ra mắt sau đó đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng âm nhạc - một kết quả không tồi đối với một nữ ca sĩ đang trong giai đoạn khởi nghiệp.

Lúc này, Sonny Bono vừa là chồng, vừa là nhà sản xuất âm nhạc của Cher, ông luôn khuyến khích vợ biểu diễn solo, nhưng Cher vẫn khăng khăng muốn biểu diễn cùng chồng trên sân khấu bởi Cher vốn có nỗi sợ sân khấu. Đĩa đơn "I Got You Babe" của cặp đôi ra mắt hồi năm 1965 đã vươn lên đến vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Lúc này, hai người bắt đầu được biết tới rộng rãi là cặp đôi "Sonny & Cher", họ cho ra mắt thêm nhiều đĩa đơn ăn khách, bên cạnh đó, Cher cũng tiếp tục cho ra những album solo.

Nói về thành công mình đạt được trong sự nghiệp, Cher từng chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ. Tôi chỉ nghĩ, mình sẽ nổi tiếng. Đó chính là mục tiêu của tôi. Tôi đã luôn mạo hiểm, không bao giờ lo sợ mọi người sẽ nghĩ gì về tôi. Trong ngành công nghiệp giải trí, bạn cần có thời gian mới trở thành một nghệ sĩ thực sự đẳng cấp, nhưng trước khi đạt được điều đó, thì có thể, bạn đã hết thời rồi".

Cher được mệnh danh là "nữ thần nhạc pop" trong showbiz Mỹ (Ảnh: Page Six).

Với sự nghiệp thành công của mình, Cher từng được xem là hiện thân cho sự thống trị mới của phụ nữ trong nền công nghiệp âm nhạc thập niên 1960 bởi ở thời điểm đó, vẫn còn quá nhiều sự thiên vị dành cho nam giới.

Cher nổi tiếng với một giọng nữ trầm rất riêng, bà hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí, như ca hát, diễn xuất, viết lách, diễn hài, nhảy múa, đạo diễn, thiết kế thời trang, sản xuất phim, làm người mẫu, sản xuất âm nhạc, sáng tác nhạc, dẫn chương trình truyền hình…

Ngoài ra, Cher còn từng trải qua những cuộc đổi thay ngoạn mục về phong cách và diện mạo để làm mới mình trong sự nghiệp kéo dài qua 5 thập kỷ. Vì vậy, người ta luôn dành cho bà một sự ngưỡng mộ và tôn xưng bà là "nữ thần nhạc pop".

Cher thực sự trở nên nổi tiếng vào năm 1966 khi cho ra mắt đĩa đơn solo đầu tiên bán được tới hơn một triệu bản - đĩa đơn nổi tiếng "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)". Chính sau thành công với đĩa đơn này, Cher bắt đầu tự tin biểu diễn solo và chiến thắng nỗi sợ sân khấu.

Năm 1975, sau khi ly hôn Sonny Bono - người chồng đã cùng mình đạt tới thành công lớn không ngờ trong sự nghiệp, Cher có một khoảng lặng kéo dài vài năm, rồi bà trở lại sân khấu vào năm 1979.

Thập niên 1980 là thời điểm "nữ thần nhạc pop" thử nghiệm với diễn xuất trên sân khấu kịch Broadway và trên màn ảnh rộng.

Nhan sắc của Cher qua thời gian (Ảnh: Page Six).

Điều đáng ngưỡng mộ là không chỉ rong chơi trong diễn xuất, Cher đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho các vai diễn của mình trong những bộ phim như "Silkwood" (1983), "Mask" (1985) và "Moonstruck" (1987). Với phim "Moonstruck", Cher còn nhận được tượng vàng Oscar danh giá dành cho Nữ chính xuất sắc.

Thành công trong diễn xuất giúp Cher có thêm cảm hứng cho âm nhạc, bà cho ra mắt thêm nhiều album mới và có được thêm nhiều đĩa đơn bán chạy.

Sự nghiệp của Cher là một sự nghiệp thành công trải dài đáng nể. Năm 1998, danh tiếng của Cher được làm nóng trở lại với album "Believe". Tour lưu diễn kéo dài 3 năm (từ 2002-2005), mang tên "Living Proof: The Farewell Tour" (Bằng chứng sống: Tour chia tay) trở thành một trong những tour lưu diễn âm nhạc đạt doanh thu lớn nhất mọi thời đại.

Sau 7 năm trầm lắng, sang thập niên 2010, Cher tái xuất bằng bộ phim ca nhạc "Burlesque" (2010). Sau 12 năm không ra album, đến năm 2013, Cher cho ra mắt "Closer to the Truth", đây là album solo có thứ hạng cao nhất của bà tại thị trường âm nhạc Mỹ khi vươn lên tới vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong cuộc đời của mình, Cher từng giành được giải Oscar (giải thưởng điện ảnh), Grammy (giải thưởng âm nhạc) và Emmy (giải thưởng truyền hình), đây là ba trong bốn giải thưởng cao quý nhất của ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Trong bộ sưu tập này, bà chỉ còn thiếu giải Tony (giải thưởng sân khấu).

Trong sự nghiệp của mình, Cher đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên khắp thế giới. Cho tới hôm nay, bà vẫn nắm giữ kỷ lục là nghệ sĩ duy nhất có đĩa đơn đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đều đặn qua mỗi thập kỷ, kể từ thập niên 1960 đến thập niên 2010. Đây là một "bằng chứng sống" cho thấy sự nghiệp dài lâu và thành công hiếm thấy của Cher.