40 năm và 120 triệu USD tiền túi, đạo diễn "Bố già" có bom tấn ở tuổi 85

Bộ phim do đạo diễn Francis Ford Coppola tự mình bỏ tiền túi ra thực hiện. Những diễn viên tham gia diễn xuất trong Megalopolis có Adam Driver, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman...

Đạo diễn Francis Ford Coppola vốn được biết tới với loạt phim điện ảnh Godfather (Bố già). Toàn bộ số tiền 120 triệu USD dùng để làm phim Megalopolis đều là tiền của vị đạo diễn 85 tuổi. Coppola đã nảy ra ý tưởng về bộ phim Megalopolis từ năm 1977, ông bắt đầu thực hiện kịch bản cho bộ phim từ năm 1983.

Đạo diễn Francis Ford Coppola (Ảnh: The Guardian).

Trong vài thập kỷ sau đó, quá trình thực hiện liên tục bị dừng lại. Có những giai đoạn, dự án tưởng như đã bị khép hẳn lại. Nhiều thước phim đã được thực hiện lại bị bỏ đi. Sau cùng, đến năm 2019, Coppola quyết định thực hiện bộ phim đến cùng. Ông tự mình chi tiền làm phim để không bị các bên chi phối.

Đây là bộ phim đầu tiên được Coppola thực hiện sau phim Twixt (2011). 13 năm là khoảng cách thời gian dài nhất giữa hai phim điện ảnh do Coppola đạo diễn. Sau cùng, một dự án phim thể hiện niềm đam mê ấp ủ suốt cả cuộc đời vị đạo diễn gạo cội đã được hoàn tất. Megalopolis sẽ công chiếu tại LHP Cannes trong ngày 17/5 tới đây.

Tổng đạo diễn của sự kiện LHP Cannes năm nay - ông Thierry Frémaux - chia sẻ về bộ phim Megalopolis: "Tôi đã biết ông Francis Ford Coppola từ thập niên 1990, khi tôi mới bắt đầu góp mặt ở Cannes.

Megalopolis là một dự án phim đã được ông Coppola theo đuổi quá lâu rồi. Ông ấy thực hiện bộ phim này một cách độc lập về mặt tài chính. Coppola muốn làm phim theo đúng cách mình mong muốn. Tôi nhìn nhận ông ấy như một nghệ sĩ đích thực với dự án phim này".

Cảnh trong phim "Megalopolis" (Ảnh: The Guardian).

Megalopolis hoàn tất hoạt động ghi hình trong năm ngoái. Bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, do Coppola biên kịch, đạo diễn và sản xuất. Phim lấy bối cảnh giả tưởng ở thời tương lai, khi nước Mỹ trải qua một thảm họa kinh hoàng.

Thành phố New Rome vốn đã dần mục ruỗng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng trong nhiều năm. New Rome sụp đổ hoàn toàn sau thảm họa. Kiến trúc sư Cesar Catilina (vai diễn do nam diễn viên chính Adam Driver đảm nhận) có năng lực kiểm soát thời gian.

Cesar muốn xây dựng lại thành phố theo hướng bền vững, mang những nguồn năng lượng tích cực, tốt đẹp hơn, để nơi này sẽ tồn tại bền bỉ bất chấp những biến cố có thể xảy ra.

Người phản đối ý tưởng của Cesar rất dữ dội chính là thị trưởng Franklyn Cicero. Thị trưởng Franklyn vốn có những hoạt động mờ ám. Ông ta theo đuổi kế hoạch xây dựng lại một thành phố có cấu trúc y nguyên như cũ, để thuận lợi cho kế hoạch kiểm soát thành phố mà ông ta và các đồng minh đặt ra.

Đạo diễn Coppola trên phim trường "Megalopolis" (Ảnh: The Guardian).

Teaser giới thiệu phim "Megalopolis" của đạo diễn Francis Ford Coppola (Video: Francis Ford Coppola).

Đứng giữa chàng kiến trúc sư đầy lý tưởng và ông thị trưởng tham lam là nàng Julia, con gái của thị trưởng Franklyn. Julia mệt mỏi vì những cuộc đối đầu, những vấn đề bất cập hiện diện trong thành phố, những điều tiêu cực mà nàng phải đối diện hàng ngày. Julia chỉ mong muốn tìm kiếm được ý nghĩa trong cuộc sống của mình.

Megalopolis được nhìn nhận là dự án phim tham vọng khó thực hiện của đạo diễn Coppola. Bộ phim mang màu sắc sử thi lấy cảm hứng từ các câu chuyện lịch sử cổ đại, đặt trong một bối cảnh giả tưởng đậm chất khoa học viễn tưởng. Phim đưa vào đề tài về ngày tận thế, cùng các ý niệm nghệ thuật khác, thể hiện thẩm mỹ điện ảnh mà Coppola theo đuổi.

Megalopolis là bộ phim phản ánh những tham vọng của nhà chính trị, tầm nhìn của thiên tài và tình yêu nhiều giằng xé của những phận người bé nhỏ trước biến cố. Bộ phim mới chỉ được chiếu giới hạn cho những nhà phân phối tiềm năng.

Theo tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter, phản ứng của các nhà phân phối đối với phim khá trái chiều, có những bên khen ngợi hết lời, có những bên thẳng thừng chê bai. Dù vậy, hiện tại, chưa có nhà phân phối nào thể hiện hứng thú dành cho phim mới của đạo diễn Coppola.

"Megalopolis" là dự án phim nhiều tham vọng và đầy thử thách của đạo diễn Coppola (Ảnh: The Guardian).

LHP Cannes được xem là sân khấu phù hợp cho các dự án phim tham vọng của Coppola. Ông từng công chiếu giới thiệu phim Apocalypse Now tại liên hoan năm 1979.

Bộ phim này cũng có quá trình sản xuất rất khó khăn. Sau khi phim được công chiếu giới thiệu tại Cannes, phim bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý, được khen ngợi rồi trở thành một phim điện ảnh gây tiếng vang.