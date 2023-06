10 năm hôn nhân mật ngọt của cặp đôi "người đẹp và quái vật" xứ Hàn

Năm 2013, Lee Hyori gây sốc khi thông báo kết hôn với Lee Sang Soon, một chàng nhạc sĩ nghèo và kém nổi tiếng hơn cô. So về ngoại hình, cả hai cũng có sự chênh lệch lớn. Nhiều khán giả hâm mộ gọi Lee Hyori là "người đẹp" trong khi gọi ông xã của cô là "quái vật".

Từ bỏ vị trí nữ hoàng giải trí, Lee Hyori lựa chọn cuộc sống giản dị, bình yên và kín tiếng bên Lee Sang Soon tại một trang trại ở đảo Jeju (Hàn Quốc). Năm 2018, Lee Hyori lần đầu hé lộ về cuộc sống của vợ chồng cô tại đảo Jeju với người hâm mộ.

Lee Hyori và ông xã Lee Sang Soon đã có 10 năm kết hôn (Ảnh: Naver).

Không còn diện những bộ trang phục đắt tiền, không lui tới những tụ điểm giải trí hay xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện, Lee Hyori bận rộn với việc chăm sóc khu vườn nhỏ, đàn thú cưng, chăm chỉ làm vườn, tập yoga hay tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên ông xã sau khi kết hôn.

Không hợp đồng quảng cáo, không MV hoành tráng, không album bán chạy, nữ ca sĩ cùng chồng và một cây đàn guitar tạo nên những giai điệu mộc mạc ở một căn phòng nhỏ mà họ tự gọi là studio. Cuộc hôn nhân bình yên, giản dị của Lee Hyori và Lee Sang Soon khiến fan ngưỡng mộ suốt 10 năm qua.

Khi được hỏi về người bạn đời, Lee Sang Soon nói: "Hình ảnh Hyori trên sân khấu và Hyori ngoài đời thường có khác biệt rất lớn. Khi vợ tôi trang điểm, tôi sững sờ và tự hỏi ai đang ở bên cạnh mình thế này? Ở nhà, vợ tôi rất ít khi chịu thay quần áo, chỉ mặc đi mặc lại một bộ đồ".

Khoảnh khắc bình yên của Lee Hyori bên chồng (Ảnh: Naver).

Khác xa với hình ảnh trên sân khấu, Lee Hyori trong mắt "ông xã" chỉ là một phụ nữ bình thường, giản dị và vô cùng đáng yêu. Về phần mình, Lee Hyori từng phải chịu nhiều áp lực khi công khai kết hôn với Lee Sang Soon. Nhiều người còn buông lời chê bai ngoại hình và xuất thân nghèo của Lee Sang Soon.

Trước khi kết hôn với chàng nhạc sĩ nghèo Lee Sang Soon, Lee Hyori từng dính tin đồn tình cảm với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có như Lee Seo Jin, Sung Si Kyung, Choi Sung Wook...

Khi gặp Lee Sang Soon, năng lượng sống tích cực và chất "nghệ sĩ" của anh khiến nữ hoàng gợi cảm bị chinh phục. Lee Sang Soon không giàu có, thậm chí thua cô về danh tiếng và tài chính nhưng anh luôn tự tin, đối xử với Lee Hyori một cách chân thành.

Sự yêu thương một cách tự nhiên và chân thành của Lee Sang Soon đã khiến Lee Hyori nhận lời làm vợ anh vào năm 2013.

Vợ chồng Lee Hyori đi nghỉ tại Thụy Sỹ nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới (Ảnh: Instagram).

Nhiều lần Lee Hyori khẳng định: "Lee Sang Soon vẫn luôn là người đẹp trai nhất trong mắt tôi". Quan trọng hơn, điều Lee Sang Soon mang lại cho Lee Hyori chính là cảm giác an toàn, bài học về cách tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi và đầy ý nghĩa suốt 10 năm qua.

Dù đã ở bên nhau khá lâu và tuổi không còn trẻ, Lee Hyori và Lee Sang Soon chưa có con. Năm 2022, Lee Hyori thừa nhận, cô bắt đầu nghĩ tới việc có con và muốn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

Nữ hoàng gợi cảm của làng nhạc trẻ xứ Hàn theo đuổi lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập yoga mỗi ngày để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên càng có tuổi, việc có con với vợ chồng cô càng trở nên khó khăn.

Nữ ca sĩ xinh đẹp cũng thừa nhận, cuộc sống của vợ chồng cô hiện tại không nóng bỏng, ngọt ngào hay lãng mạn như lúc mới yêu. Song, ở giai đoạn nào của mối quan hệ vợ chồng, cô cũng thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Lee Hyori dành thời gian tập yoga, làm vườn và chăm sóc thú cưng cùng ông xã (Ảnh: News).

Tháng 6 này, vợ chồng Lee Hyori đã thực hiện một chuyến du lịch tại nước ngoài để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Trên trang cá nhân, nữ hoàng giải trí đăng ảnh hai vợ chồng ở Thụy Sĩ. Trong ảnh, hai vợ chồng Lee Hyori nắm tay cùng đi dạo, ngắm cảnh và trao nhau ánh nhìn ngọt ngào. Dưới ống kính của ông xã, Lee Hyori vẫn trẻ trung ở tuổi 44.

Lee Hyori (SN 1979) ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Fin.K.L. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp solo và được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" của làng nhạc trẻ Hàn Quốc. Lee Hyori dẫn đầu xu hướng trình diễn gợi cảm và những bản nhạc dance sôi động trong nhiều năm.

Hiện tại, đã bước sang tuổi 44, Lee Hyori vẫn khiến đàn em phải trầm trồ khi duy trì dáng vóc gợi cảm, thân hình mảnh mai và gương mặt luôn bừng sáng.

Sau khi kết hôn, người đẹp sinh năm 1979 thỉnh thoảng tham gia các hoạt động của làng giải trí, đi về giữa Seoul và đảo Jeju vì công việc. Hiện tại, cô nhận được nhiều tình cảm từ khán giả qua show truyền hình Dance Singers On the Road.

Ở tuổi 44, Lee Hyori vẫn trẻ đẹp và quyến rũ (Ảnh: HB).

Ngôi sao 44 tuổi cũng nghĩ tới chuyện có con và muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên (Ảnh: HB).

Lee Hyori vẫn tham gia các show giải trí tại Hàn Quốc và duy trì vị thế "nữ hoàng gợi cảm" của làng nhạc trẻ xứ Hàn (Ảnh: News).