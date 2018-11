Thai phụ sinh con cùng một khối u lớn

Hình ảnh ca phẫu thuật cho sản phụ H.

Ngày 13/11, thông tin từ bệnh viện Quốc tế Vinh, Nghệ An cho biết, một trường hợp sản phụ mang thai cùng khối u lớn vừa được các bác sĩ tại đây mổ đẻ thành công. Cháu bé chào đời cũng là lúc khối u xơ có kích thước rất lớn được lấy ra khỏi cơ thể người mẹ.

Theo đó, sau 18 năm sinh con gái đầu lòng, chị H.T.H (SN 1976, trú tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An) bất ngờ nhận được tin vui khi biết mình đang mang thai 11 tuần trong một lần đi kiểm tra sức khỏe. Niềm vui vừa đến thì nỗi lo cũng mang theo, vì bác sĩ cho biết ngoài một bào thai trưởng thành trong lòng tử cung còn có một khối u xơ tử cung kích thước 80 x 55 mm.

Cháu bé chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của người mẹ sau muôn vàn khó khăn.

U xơ tử cung là loại u lành tính thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt ở những phụ nữ lớn tuổi mới có thai hay những người có thai lần 2 trở lên. Trong giai đoạn khối u nhỏ thường không có triệu chứng cụ thể, vì vậy trước khi mang thai nhiều sản phụ không biết mình đã bị u xơ tử cung cho đến khi mang thai mới phát hiện ra.

Qúa trình mang thai, tình trạng tiết estrogen ở buồng trứng sẽ thúc đẩy khối u xơ phát triển nhanh có thể gây ra các biến chứng trong thai kỳ như đau bụng âm ỉ hoặc đau nhẹ, xuất huyết nhẹ, gây sảy thai, thai lưu hoặc gây sinh non, dễ làm cho ngôi thai bất thường, rau bám ở vị trí bất thường, nếu các khối u nằm ở vị trí thấp có thể cản trở bé chào đời … Đồng thời, do máu nuôi thai phải chia một phần nuôi khối u xơ khiến bé sinh ra bị nhẹ cân hoặc suy dinh dưỡng.

Vì thế, chị H mang thai với rất nhiều nguy cơ đe dọa do lớn tuổi, khối u xơ lớn khiến thai nhi nằm ở trí bất lợi (ngôi ngang). Trong quá trình mang thai, nhiều lần chị H bị dọa đẻ non phải nhập viện để dưỡng thai và điều trị. BSCKI Nguyễn Văn Hải, Khoa Sản, Bệnh viện Quốc tế Vinh cho biết: “Bên cạnh việc chăm sóc, theo dõi và quản lý thai kỳ chặt chẽ từ những tuần đầu tiên, từ tuần thai 34 chúng tôi đã tiêm trưởng thành phổi cho bé và dự trù tất cả các phương án có thể xảy ra. Đến tuần 39, ca mổ lấy thai đã tiến hành thành công, bé trai nặng 2,9kg, quá trình bóc u xơ bảo toàn được tử cung, sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh sau mổ”.

Khối u lớn được bóc tách từ cơ thể của sản phụ H sau quá khi sinh con.

Chị H.T.H xúc động chia sẻ: “Để giữ được bé đến ngày hôm nay và sinh con ra khỏe mạnh đối với tôi và gia đình thực sự là một điều kỳ diệu. Tôi sẽ không thể nào làm được điều này nếu như không có sự tận tâm chăm sóc của các bác sĩ, điều dưỡng và sự động viên, quan tâm chăm sóc từ phía gia đình”, người mẹ không vô cùng hạnh phúc sau khi vượt qua bao khó khăn.

Các bác sĩ tại đây khuyến cáo, thai phụ có u xơ tử cung cần được theo dõi chặt chẽ trong thai kỳ, nghỉ ngơi nhiều, dùng thuốc chống co bóp tử cung theo đúng chỉ định của bác sĩ để phòng ngừa sẩy thai, sinh non. Ngoài ra áp dụng chế độ ăn nhằm hạn chế tối đa sự phát triển của khối u trong suốt thời gian mang thai như những loại trái cây chứa nhiều vitamin C, các loại rau củ sống dưới biển như rong biển…, các loại đậu, các loại thịt từ gia cầm và các loại cá. Đồng thời, để phòng tránh nguy cơ mắc phải u xơ tử cung và các bệnh lý khác nói chung trong thai kỳ, trước khi quyết định có thai sản phụ nên đi khám tổng quát để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Hiện tại sức khỏe của chị H và con đã ổn định dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới.

