Ưu đãi cực lớn khi mua tour tại Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM 2018

CHÙM TOUR KHUYẾN MẠI TẠI ITE 2018 Hà Nội - Sapa - Fansipan (3N) Giá từ: 4,59 triệu Hà Nội - Tràng An - Hành Cung Vũ Lâm - Phim Trường Kong - Bái Đính - Yên Tử - Hạ Long (4N) Giá từ: 5,59 triệu Đông Bắc: Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Bắc Mê - Đền Hùng (5N) Giá từ: 6,99 triệu Phan Thiết (2N) Giá từ: 990 ngàn Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy (3N) Giá từ: 1,19 triệu Đà Lạt (3N) Giá từ: 1,39 triệu Buôn Ma Thuột - Mùa hoa Dã Quỳ (3N) Giá từ: 1,79 triệu Nha Trang (3N) Giá từ: 3,39 triệu Phú Yên - Quy Nhơn (3N) Giá từ: 3,59 triệu Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng (3N) Giá từ: 3,19 triệu Đà Nẵng - Động Thiên Đường (4N) Giá từ: 4,59 triệu Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (1N) Giá từ: 299 ngàn Vũng Tàu - Nhà Úp Ngược - Bến thuyền Marina (1N) Giá từ: 439 ngàn Phú Quốc - Ngắm Hoàng Hôn Tại Sunset Sanato - Bãi Sao - Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc (3N) Giá từ: 3,29 triệu Siem Reap - Phnom Penh (4N) Giá từ: 2,99 triệu Chiang Mai - Chiang Rai (4N) – bay thẳng Giá từ: 6,99 triệu Bangkok - Pattaya (5N) Giá từ: 7,99 triệu Singapore - Một ngày tự do (4N) Giá từ: 9,49 triệu Singapore - Malaysia (6N) Giá từ: 9,99 triệu Singapore - Indonesia - Malaysia (6N) Giá từ: 11,99 triệu Bali (4N) - KS 4* Giá từ: 10,99 triệu Đài Nam - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Trung - Đài Bắc (5N) Giá từ: 9,99 triệu Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành (3 - 4N) Giá từ: 9,99 triệu Thượng Hải - Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành (4N) Giá từ: 13,99 triệu Seoul - Everland - Nami (4N) Giá từ: 12,99 triệu Seoul - Lotte World - Nami - Ski resort (4N) Giá từ: 14,99 triệu Seoul - Jeongseon - Everland- Nami - Trải nghiệm đường đi bộ trên cao Byeongbangchi (5N) Giá từ: 17,99 triệu Seoul - Everland - Nami - Seorak - Ski Resort (5N) Giá từ: 18,99 triệu Seoul - Jeju - Lotte World - Lotte Aquarium - Nami (5N) Giá từ: 20,99 triệu Busan - Gyeongju - Deagu - Lotte World - Lotte Aquarium - Seoul - Nami (7N) Giá từ: 26,99 triệu Nagoya - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Odaiba - Hakone - Tokoname (4N) Giá từ: 23,99 triệu Osaka - Công viên nai Nara - Kyoto - Kobe - Đại Thủy Cung Kaiyukan - Lễ Hội Ánh Sáng (4N) Giá từ: 25,99 triệu Nagoya - Osaka - Kyoto - Tokyo - Núi Phú Sĩ (6N) Giá từ: 31,99 triệu Osaka - Kobe - Arashiyama - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Odaiba - Lễ hội ánh sáng (6N) Giá từ: 34,99 triệu KH: 13/11 Thổ Nhĩ Kỳ (9N) Giá từ: 27,99 triệu Ai Cập (8N) Giá từ: 39,99 triệu Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức (10N) Giá từ: 49,99 triệu Thụy Sĩ: Zurich - Bern - Lausanne - Montreux - Tasch - Zermatt - Leukerbad - Lucerne - Zurich (8N) - Bay thẳng Giá từ: 49,99 triệu Đức - Thụy Sĩ - Pháp (8N) - Bay thẳng Giá từ: 52,99 triệu Thụy Sĩ - Liechtenstein - Áo - Đức (8N) - Bay thẳng Giá từ: 52,99 triệu Pháp – Thụy Sĩ - Ý (12N) Giá từ: 59,99 triệu Thụy Sĩ: Zurich - Rhine Fall - Bern - Lucerne - Núi Titlis - Locarno - Bellinzona - Lugano (7N) Giá từ: 61,99 triệu Thụy Điển - Phần Lan - Na Uy - Đan Mạch (11N) Giá từ: 103,99 triệu Melbourne - Dandenong - Phillip Island - Sydney - Blue Mountain (7N) Giá từ: 40,99 triệu Los Angeles - Hollywood - Las Vegas - Hoover Dam (7N) Giá từ: 37,99 triệu New York- Philadelphia - Washington DC (7N) Giá từ: 48,99 triệu Vancouver - Victoria - Grandville Island – Vancouver (7N) Giá từ: 49,99 triệu Du Thuyền cao cấp Ý - Pháp - Tây Ban Nha - Du thuyền cao cấp MSC Magnifica (7N) Giá từ: 55,99 triệu Trung Quốc - Nhật Bản - Du thuyền 5 sao Quantum of the Seas (7N) Giá từ: 38,99 triệu Tour Free & Easy Phòng Amon Phú Quốc 3* (3N-2Đ) Giá từ: 1,265 triệu Villa 01 PN Garden Pool Fusion Phú Quốc 5* (2N-1Đ) Giá từ: 4,05 triệu Phòng Standard Vinoasis FB Phú Quốc 4* - Ăn 03 bữa + Vinpearl Land và Safari (3N-2Đ) Giá từ: 8,49 triệu Phòng Ocean Nami Long Hải 5* (2N-1Đ) Giá từ: 1,9 triệu Phòng Mường Thanh Luxury Nha Trang 5* (2N-1Đ) Giá từ: 1,75 triệu Phòng Studio Suite Vinpearl Nha Trang Empire Suite 5* - Ăn sáng + Vinpearl Land (3N-2Đ) Giá từ: 4,89 triệu Phòng Cicilia Đà Nẵng 4* (3N-2Đ) Giá từ: 1,79 triệu Phòng Angsana Lăng Cô Huế 5* (2N-1Đ) Giá từ: 2,85 triệu Phòng Deluxe Vinpearl Hạ Long 5* - Ăn sáng (3N-2Đ) Giá từ: 5,69 triệu Phòng Deluxe Vinpearl Nam Hội An 5*- Ăn 03 bữa + Vinpearl Land (3N-2Đ) Giá từ: 10,79 triệu Nước ngoài Combo Vé máy bay + Khách sạn 3* Singapore (4N-3Đ) Giá từ: 6,89 triệu Combo Vé máy bay + Khách sạn 3* Bali (4N-3Đ) Giá từ: 6,19 triệu Combo Vé máy bay + Khách sạn 4* Maldives (4N-3Đ) Giá từ: 29,99 triệu Vé tham quan công viên Everland Hàn Quốc Giá từ: 650 ngàn Vé vào công viên nước Caribbean Bay Giá từ: 630 ngàn