Vợ xa nhà 3 ngày để dự lễ cưới bạn thân khác giới, tôi nghi ngờ đến mất ngủ

Tôi kết hôn được 7 năm. Vợ kém tôi 2 tuổi. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ vợ chồng sống với nhau điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Tôi không phải kiểu người hay ghen tuông vô cớ, cũng không thích kiểm soát vợ. Nhưng chuyện xảy ra tuần trước khiến đầu óc tôi rối bời, nhiều đêm không ngủ được.

Hôm đó, vợ thông báo vào tuần cuối tháng 5 sẽ đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm để dự đám cưới cậu bạn thân thời cấp 3. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu bạn thân đó ngày xưa từng thích thầm vợ tôi.

Theo lời vợ kể, ngày ấy hai người ngồi cùng bàn nhiều năm liền, thân thiết đến mức ai trong lớp cũng ghép đôi. Nhà lại gần nhau nên sáng đi học chung, chiều tan trường cậu ta thường chở vợ tôi về. Những dịp lớp lao động, cắm trại hay văn nghệ, hai người cũng hay đi cùng nhóm. Vợ khẳng định cô ấy không thích cậu bạn kia, chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng cô ấy cũng thừa nhận ai nhìn vào cũng biết cậu ta có tình cảm với cô ấy.

Sau khi ra trường, lên đại học, mỗi người một ngả. Cậu bạn kia chuyển vào Đà Nẵng sống nên nhóm bạn học cũ của vợ tôi ít có dịp gặp lại. Hai năm trước, họ tình cờ nối lại liên lạc nhân dịp họp mặt 15 năm ra trường. Người này hiện khá thành đạt, mở công ty riêng.

Từ lúc gặp lại ở buổi họp lớp, vợ tôi và cậu bạn kia giữ liên lạc thường xuyên. Họ thường hỏi thăm nhau vào các dịp sinh nhật, lễ Tết. Dịp Tết vừa rồi, anh ta còn gửi quà cho con trai tôi, mua đặc sản khô ở Đà Nẵng gửi ra cho gia đình tôi.

Tôi ban đầu không có gì lấn cấn về tình bạn của vợ, nhưng khi nghe vợ thông báo sẽ đi dự đám cưới, lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác khó gọi tên. Điều khiến tôi không thoải mái là thời gian chuyến đi kéo dài tới 3 ngày 2 đêm.

Tôi hỏi đám cưới gì mà đi lâu vậy, thì vợ giải thích bay vào để phụ việc lặt vặt. Vả lại, gia đình người bạn này và gia đình vợ tôi cũng quen biết nhau, nên vợ muốn vào sớm để thăm hỏi, phụ giúp.

Về chi phí, vợ cho tôi xem mã vé máy bay khứ hồi và mã đặt khách sạn 4 sao sát biển. Tất cả đều do cậu bạn thân kia bao trọn gói. Vợ nói bạn bè có điều kiện nên mời đàng hoàng, coi như dịp nghỉ dưỡng vài ngày, không mất đồng nào.

Nghe thì hợp lý, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Tôi ngỏ ý xin đi cùng vì nghĩ nếu chỉ là đám cưới bình thường thì chồng đi dự chung có gì sai. Nhưng vợ tỏ rõ khó chịu, bảo tôi đa nghi, gia trưởng quá mức. Theo lời vợ tôi, vợ chồng phải tin tưởng nhau, cô ấy không làm gì sai trái hay mờ ám. Cách tôi phản ứng khiến vợ buồn vì thiếu tôn trọng cô ấy lẫn tình bạn của cô ấy.

Nghe vậy tôi đành im lặng. Nhưng từ hôm đó đến nay, linh cảm của một người đàn ông khiến tôi bất an. Một người đàn ông thành đạt lấy vợ, tại sao lại đặt vé máy bay, khách sạn 4 sao cho bạn thân khác giới chỉ để mời dự đám cưới? Anh ta từng đơn phương thích vợ tôi nhiều năm, bây giờ liệu có khi nào tình xưa trỗi dậy? Nếu giữa 2 người là tình bạn trong sáng, tại sao vợ nhất quyết không muốn tôi đi cùng?

Trong đầu tôi hiện lên đủ kịch bản xấu nhất trong suốt 3 ngày vợ vắng nhà. Nhưng rồi tôi cũng tự nhắc bản thân rằng tất cả mới chỉ là suy diễn. Tôi không có bằng chứng gì chắc chắn về việc vợ và người bạn kia có gì mập mờ hay không. Nếu vì nghi ngờ mà làm ầm lên, có khi tôi lại biến mình thành kẻ ghen tuông bệnh hoạn, phá nát niềm tin vợ chồng.

Tôi đang rơi vào trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Một bên là linh cảm bất an cứ thôi thúc rằng chuyện này không đơn giản như vợ nói. Một bên là lý trí nhắc tôi phải tôn trọng vợ, phải tin tưởng người bạn đời của mình. Nếu ngăn cản, tôi sợ bản thân trở thành người chồng nhỏ nhen, kiểm soát quá mức. Hơn nữa, vợ tôi cũng không phải kiểu phụ nữ dễ dàng nghe theo mọi sắp đặt của chồng.

Nhưng nếu để cô ấy đi trong khi lòng mình đầy nghi ngờ, tôi lại thấy bất lực và day dứt. Tôi không biết nên chọn cách tin tưởng để giữ yên gia đình, hay âm thầm đặt vé vào Đà Nẵng, tự mình làm rõ mọi chuyện trước khi quá muộn?