Vợ lén mua đồng hồ 3 triệu đồng, tôi ngã ngửa khi biết đó là quà tặng ai

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay được 12 năm, có 3 con, sống ở Hà Nội. Chúng tôi đều từ quê lên đây học đại học, chung trường nhưng đến khi tốt nghiệp đi làm mới bắt đầu tìm hiểu nhau.

Hai đứa yêu nhau được 4 năm thì kết hôn. Lúc đó, kinh tế của cả hai chưa vững vàng nhưng vẫn cưới vì có con. Chúng tôi mượn tiền của bố mẹ hai bên, bạn bè để làm đám cưới nên có bao nhiêu tiền mừng đều dùng để trả nợ.

Nay kinh tế gia đình chúng tôi ổn định hơn, đủ lo cho cuộc sống và chuyện ăn học của các con nhưng vẫn chưa quá dư dả. Chúng tôi còn đang mua ô tô trả góp hàng tháng.

Vài tháng gần đây, tôi bắt đầu để ý thấy tiền trong tài khoản chung bị hao hụt vô lý. Tôi hỏi vợ thì biết là cô ấy đã chi tiền để mua quà tặng cho các nhân viên ở chỗ làm, đôi khi có cả những mối quan hệ xã giao.

Sau khi cưới, chúng tôi quản lý chuyện tài chính bằng cách dùng chung một tài khoản ngân hàng, tiền lương hàng tháng đều đổ vào đây. Số tiền này dùng để chi tiêu cho những việc trong gia đình, ốm đau hay thứ quan trọng... Mỗi người vẫn có tài khoản riêng để chi tiêu cá nhân hàng ngày nhưng khoản tiền ấy có mức giới hạn và không quá lớn.

Nhà có nhiều việc cần giải quyết, vợ vẫn lấy tiền mua quà tặng cho đồng nghiệp trẻ (Ảnh minh họa: Freepik).

Vợ tôi đang làm quản lý nhà hàng, thu nhập 15 triệu đồng/tháng chưa kể thưởng, có lúc lên đến 20 triệu đồng cũng là bình thường. Nhưng ít khi nào số tiền thưởng ấy được sử dụng cho đúng mục đích trong gia đình.

Tôi không phải người có tính kiểm soát, đọc tin nhắn hay theo dõi vợ. Cách đây không lâu, tôi mượn điện thoại vợ một lúc để làm việc. Trong lúc ấy, tôi vô tình thấy được tin nhắn từ cậu em đồng nghiệp của vợ, gửi lời cảm ơn vì quà tặng xịn.

Bấm vào đoạn hội thoại, tôi mới biết vợ bỏ ra 3 triệu đồng để sắm đồng hồ mua từ nước ngoài tặng cậu em đó. Lúc ấy, tôi bực bội lắm bởi tôi đang bù đầu trong công việc, muốn tăng thu nhập cho gia đình.

Mẹ tôi đau ốm, ra vào viện liên tục. Vợ vẫn dửng dưng, nói rằng gia đình anh cả sống cùng mẹ nên gần gũi, tiện chăm sóc hơn. Nhà anh cũng có điều kiện kinh tế tốt hơn, nhà mình khó khăn hơn thì đóng góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tôi liền hỏi vợ cho ra nhẽ về nguồn gốc khoản tiền. Cô ấy nói, đó là tiền thưởng nên dùng để mua quà tặng cho các em nhân viên. Mỗi tháng, vợ vẫn đóng góp đều tiền lương vào quỹ. Còn tiền thưởng lúc có, lúc không, thỉnh thoảng dùng để tiếp đãi đối tác hay đồng nghiệp.

Cô ấy kể ra muôn vàn lý do. Các em nhân viên đã hỗ trợ nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ nên nhà hàng được nhận xét tốt... Quà tặng là để cảm ơn và xây dựng mối quan hệ.

Quà có lúc là quần áo, giày dép, khi thì vợt thể thao. Giá trị mỗi món lên đến vài triệu đồng vì đều là hàng từ các thương hiệu có tiếng. Nhưng điều đáng nói, phần lớn đối tượng được tặng quà là các em trai trẻ trung, bảnh bao.

Nghe vợ nói xong, tôi có thêm chút chạnh lòng. Từ khi yêu nhau, vợ chưa lần nào tặng cho tôi món quà gì có giá vài triệu đồng như vậy. Thậm chí, quà vợ tặng cho đồng nghiệp trẻ còn được gói gém cẩn thận, đẹp mắt. Vợ còn nói tôi có phản ứng thái quá, đó chỉ là cách "ngoại giao mềm".

Tôi mệt mỏi lắm, nói chuyện mà vợ cứ gạt phăng đi. Ai kết hôn cũng mong gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng một người cố gắng, một người thờ ơ như vậy thì thật khó.

Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?