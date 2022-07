Từ chối lời mời sao cho khéo léo

1. Đừng nói không ngay khi họ vừa cất lời

Nếu bạn không đủ thời gian, năng lực để chấp nhận lời yêu cầu, hoặc bạn không muốn làm điều đó, hãy đưa ra một câu trả lời ngắn gọn nhưng lịch sự và nhã nhặn. Tuyệt đối không nên tỏ ra khó chịu hay thô lỗ. Đừng nói "không" ngay khi người ta vừa cất lời. Hãy nói mềm mỏng hơn rằng: "Tôi …", "Tôi không thể vì…".

2. Tôn trọng người mời

Hãy trả lời lời mời hẹn một cách chân thành, lịch sự. Đừng cười cợt hay nói to gây chú ý cho những người xung quanh trong trường hợp bạn muốn từ chối lời mời đi chơi của con trai. Hãy nói ra lời từ chối mà chính bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu nếu là người nhận được phản hồi đó. Tránh làm tổn thương người đối diện bằng những cử chỉ và lời nói vô duyên, nặng nề.

3. Trì hoãn lời mời

Đây là cách gián tiếp từ chối lời mời, bạn không nói thẳng ra là không nhận lời mời. Nhưng bạn có thể tâm sự với đối phương, về cuộc sống rất bận rộn của mình. Để đối phương ngầm hiểu rằng, bạn chưa sẵn sàng để đi đâu đó vào hôm nay và hẹn lại vào một dịp gần nhất.

Lời hứa hẹn của bạn tuy không có thời gian ấn định cụ thể, những sẽ làm cho người mời không phải hụt hẫng và vẫn vui vẻ. Đây là một mẹo để giữ gìn mối quan hệ của bạn.

4. Đưa ra lý do

Cách từ chối lời mời khéo đến mấy thì đối phương vẫn muốn biết được lý do bạn từ chối lời mời của họ. Lúc này bạn cần phải đưa cho họ những lời giải thích rõ ràng và có sức thuyết phục. Thường thì người ta vẫn nói các lý do như có việc bận, có hẹn khác trước rồi, gia đình có việc riêng... thế nhưng bạn nên thông minh lựa tình huống mà bạn đưa ra lý do phù hợp nhất.

5. Đánh lạc hướng

Một cách khác để từ chối lời mời đi chơi của một ai đó, là hãy thể hiện sự bận rộn của mình và giới thiệu một người khác đang rảnh. Đó có thể là một người bạn chơi chung nhóm, một người thân khác trong gia đình… Điều này sẽ giúp đối phương chuyển hướng và bạn có thể thoải mái làm việc cá nhân của mình.

Việc hướng người mời sang một đối tượng khác, sẽ giúp bạn yên tâm thực hiện công việc của mình và không gây mất thời gian cho đối phương.

6. Đừng nói lần sau nếu bạn không thật sự muốn

Thẳng thắn từ chối buổi hẹn nếu như bạn không thích và không có ý định nhận lời ngay từ đầu. Đừng vòng vo bằng cách trả lời "Cho mình thời gian xem lại lịch hẹn nhé!"... Đừng gieo hy vọng cho người khác nếu như bạn có ý định từ chối và làm họ thất vọng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ thực sự hỏi bạn một lần nữa sau một tuần kể từ bây giờ và bạn vẫn không muốn đi? Sau đó, bạn bị bận và không thể đi. Và khi đó mọi người sẽ nghĩ bạn không đúng với lời nói của mình. Chỉ nói "lần sau" nếu bạn thực sự quan tâm nhưng bạn đang bận. Đừng nói "lần sau" chỉ để tỏ ra tử tế. Đây là cách bạn thể hiện sự chính trực.

7. Nói lời cảm ơn chân thành

Một lời mời đi chơi của bạn bè, người thân hoặc một người thích mình là điều đáng quý, bởi họ có quý mến bạn thì mới mời đi chơi. Vì thế, nếu trong trường hợp bạn muốn từ chối lời mời này, hãy nói một cách nhỏ nhẹ, cám ơn họ và hẹn lại lần sau.

Điều này cho thấy bạn trân trọng lời mời của đối phương. Đây cũng là cách xoa dịu, khiến đối phương không thấy ngại và buồn khi bị từ chối lời mời.

8. Biến thành buổi tụ tập bạn bè

Đây là tuyệt chiêu để đối phó với những đối tượng mà bạn không thích, nhưng không thể từ chối lời mời của họ được. Hãy biến buổi gặp mặt này trở thành buổi tụ tập của bạn với đám bạn thân. Còn gì tuyệt vời hơn, khi vừa giải quyết được vấn đề của mình, mà còn được tụ tập cùng những người bạn yêu quý nữa.

9. Chỉ trả lời bằng tin nhắn

Với những lời mời thông qua điện thoại, mạng xã hội, cách tốt nhất để giải quyết là chỉ trả lời ngắn gọn bằng tin nhắn và không nói gì thêm. Khi đối phương thấy bạn không hứng thú trả lời mình, họ sẽ chuyển hướng sang một người khác và không làm phiền bạn nữa. Tuy nhiên, lời lẽ cũng không nên quá cộc cằn, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ sau này.