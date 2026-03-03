Sau khi cùng tôi đi chợ, bạn gái bất ngờ đề nghị chia tay

Buổi tối hôm đó, khi tôi tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn đến. Tin nhắn hiển thị trong zalo là của Hiền, bạn gái tôi: “Sau một thời gian tìm hiểu, em thấy chúng ta không hợp nhau lắm. Em muốn dừng lại. Cảm ơn anh thời gian qua đã dành tình cảm và quan tâm em”.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, không thấy nó giống một tin nhắn đùa. Vậy thì vì lý do gì Hiền lại nhắn tin như vậy? Trong khi mới chiều nay, sau khi tan làm, cô ấy còn đến thăm tôi, cả hai còn cùng đi chợ, nấu bữa tối ăn cùng nhau.

Tôi không vội nhắn lại, dành thời gian đó để suy ngẫm, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Vấn đề nằm ở đâu?

Tôi và Hiền quen nhau 4 tháng trước, trong một buổi họp đồng hương hằng năm. Trước đây, tôi không quan tâm đến các cuộc họp mặt kiểu này vì cho rằng đó là việc khá vô bổ và mất thời gian.

Thế nhưng, cậu bạn của tôi lại nói: “Nếu cậu muốn lấy vợ người cùng quê thì nên tham gia mấy hội đồng hương. Chỉ ở đó mới có cơ hội quen biết nhiều cô gái cùng quê, thậm chí còn gần nhà”. Vì lời khuyên đó mà tôi đến tham dự một cuộc họp đồng hương, cũng chính nhờ buổi họp đó mà tôi quen Hiền.

Lần đầu gặp, chúng tôi ngồi cùng nhau, sau đó lại tình cờ tham gia chung một vài hoạt động. Hiền không xinh, nhan sắc chỉ đạt điểm trung bình. Ưu điểm là hiền lành và chu đáo.

Bạn gái dứt khoát chia tay chỉ vì một chuyện không đáng (Ảnh minh họa: Freepik).

Cô ấy người cùng huyện, khác xã với tôi. Sau khi học xong đại học, đang làm một công việc trái nghề ở thành phố.

Sau khi quen Hiền, tôi đã có một phép tính nhanh: Lấy vợ không cần đẹp, chỉ cần ngoan và hiểu chuyện. Chúng tôi xuất thân giống nhau, dễ sẻ chia và đồng cảm. Nếu sau này có thể tiến tới hôn nhân, mỗi lần về quê nội ngoại gần nhau rất tiện. Nếu thành phố khó sống quá thì dắt díu nhau về quê lập nghiệp, cũng không cần lo xa nội xa ngoại ba chốn bốn nơi.

Sau khi tính toán trước sau, tôi thấy Hiền là đối tượng mình nên theo đuổi. Chuyện trai đơn gái chiếc, tán tỉnh nhau không quá khó khăn. Huống hồ, cả hai đều là đồng hương, có rất nhiều chuyện để nói. Tình cảm cứ thế lớn dần theo ngày tháng rồi trở thành tình yêu.

Tính Hiền rất dễ chiều, không hay đòi hỏi, không hay mè nheo. Cô ấy lại đặc biệt nấu ăn rất ngon, nhất là những món truyền thống ở quê cộng thêm bản tính gọn gàng, sạch sẽ.

Tôi cũng giống như hầu hết những gã trai độc thân khác, hơi lười biếng và vụng về. Mỗi lần Hiền có dịp ghé qua phòng trọ của tôi thì căn phòng gần như lột xác. Cô ấy thỉnh thoảng phàn nàn tôi luộm thuộm, bày bừa. Tôi trêu: “Em mau chóng lấy anh đi để lo cho anh với”.

Cả hai chúng tôi đều thuê chỗ trọ gần chỗ làm nên ở cách xa nhau 24km. Công việc khá bận nên thường cuối tuần hai đứa mới có thể hẹn hò. Bình thường, tôi sẽ chủ động đến thăm Hiền. Cũng có vài lần, Hiền sẽ bất ngờ đến thăm tôi mà không báo trước.

Tuần trước, Hiền có việc ngang qua chỗ tôi ở nên ghé chơi. Hôm đó tan làm, tôi rủ cô ấy cùng đi chợ. Chúng tôi đi chợ một vòng, mua đủ những thứ mình cần, sau đó về phòng cùng nhau nấu nướng, cùng ăn tối rất vui.

Giờ nghĩ lại, cũng có thể là tôi thấy vui, còn Hiền hôm đó có vẻ ít nói, ít cười, khá trầm lặng. Tôi hỏi, cô ấy nói thời tiết thay đổi nên đau đầu.

Sau bữa tối, thấy Hiền có vẻ mệt, tôi muốn chở em về nhưng em nói trời lạnh, em đi xe buýt cho ấm. Vậy nên tôi chở em ra bến xe buýt, đợi em lên xe rồi mới quay về. Và tới khuya đó thì em nhắn tin đề nghị chia tay.

Không mâu thuẫn bất đồng, không một cuộc cãi cọ, ngay cả một câu nói hay thái độ khó chịu cũng không có, vì sao cô ấy đột ngột đòi chia tay?

Tôi quyết định nhắn tin hỏi lý do. Hiền vẫn nói rằng, cảm thấy cả hai không hợp. Nhưng không hợp chỗ nào, cô ấy lại không nói rõ. Tối hôm sau, tôi tìm đến chỗ cô ấy hi vọng mặt đối mặt, biết đâu có thể làm rõ hiểu lầm nào đó. Nhưng Hiền vẫn không cho tôi câu trả lời rõ ràng, lý do vẫn là "thấy không hợp".

Cho đến hôm trước, tôi tình cờ gặp một chị bạn đồng hương, cũng là bạn của Hiền. Tôi đem chuyện của mình ra tâm sự. Chị ấy lắng nghe hồi lâu mới nói: “Thật ra, cũng không phải là không có lý do. Hôm đó, Hiền có gọi điện cho chị, kể rằng chiều có ghé qua thăm em, cùng em đi chợ. Và vấn đề là ở buổi đi chợ đó”. Cho đến khi chị ấy kể hết, tôi mới nhớ lại và cảm thấy hơi bất ngờ.

Chuyện là hôm đó chúng tôi đi chợ, tôi muốn ăn món cá diếc kho khế mà cô ấy nấu rất ngon. Đi một vòng tới cuối chợ, cuối cùng cũng thấy một chị áo quần còn dính bùn đất bán một mớ cá đồng. Số tiền phải trả là 80.000 đồng và tôi đưa cho chị ấy tờ 100.000 đồng. Nhưng có lẽ do nhầm lẫn, thay vì trả lại tôi 20.000, chị ấy lại trả tôi 120.000 đồng.

Trên đường về, tôi có khoe với Hiền: “Hôm nay chúng ta được ăn cá miễn phí, lại còn được cho thêm tiền”. Cô ấy tỏ ý không hiểu nên tôi kể lại đầu đuôi. Lúc đó Hiền chỉ nói: “Đáng lẽ anh nên trả lại tiền thừa cho chị ấy”.

Chị đồng hương nói với tôi rằng, Hiền có cái nhìn không tốt về tôi sau tình huống đó. Cô ấy cho rằng, tôi biết rõ chị bán cá trả lại nhầm tiền nhưng vẫn không trả lại cho chị ấy, như vậy là gian tham. Số tiền đó không nhiều, nhưng với chị bán cá, đó có thể là tiền đóng học cho con, là một bữa cơm đủ đầy cho cả gia đình nghèo khó.

Vậy mà tôi lại im lặng lấy không số tiền của người ta mà không hề có một chút áy náy. Hiền thất vọng vì tôi, cho rằng đó là cách hành xử mà một người đàn ông tử tế sẽ không làm. Từ một việc nhỏ đã không tử tế thì việc lớn cũng khó đàng hoàng.

Tôi thừa nhận, đáng lẽ hôm đó mình nên trả lại tiền. Nếu Hiền thật sự yêu tôi, không hài lòng cô ấy có thể góp ý cho tôi sửa đổi. Đằng này, cô ấy lại kiên quyết chia tay không thèm nói lý do.

Vả lại, bản chất của câu chuyện cũng là do chị bán cá nhầm trước, đâu phải tôi cố ý trộm cướp gì đâu. Hiền nói tôi gian tham liệu có quá lời không? Đánh giá tôi không tử tế rồi chấm dứt quan hệ tình cảm chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy có đáng không?