Sau đêm nồng nhiệt, chồng cũ ra sức tìm cách theo đuổi tôi

Năm năm sau ngày ly hôn, tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân ấy đã thực sự khép lại. Tôi không còn nhắc đến anh trong những câu chuyện với bạn bè. Tôi cũng không còn thói quen lén nhìn những tấm ảnh cũ hay tự hỏi anh đang sống thế nào.

Sau rất nhiều đau đớn, tôi đã học được cách bước tiếp, không phải bởi quên lãng hoàn toàn mà bằng sự chấp nhận. Vậy mà chỉ vì một món quà gửi nhầm địa chỉ, người đàn ông từng khiến tôi tổn thương nhất lại bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Trước khi bão tố ập đến 5 năm trước, tôi từng có một cuộc hôn nhân nhiều người ngưỡng mộ khi chồng là người thành đạt, luôn yêu chiều vợ.

Nhìn chị gái và những người bạn xung quanh ngày đêm lao lực quản lý chồng, từ việc kiểm tra lịch trình, kiểm soát giờ giấc đến việc đòi biết mật khẩu điện thoại, tôi chỉ mỉm cười.

Thực tế chứng minh, dù họ có siết chặt đến đâu, những người đàn ông ấy nếu muốn phản bội thì vẫn tìm được cách. Vì vậy, tôi chọn một lối đi khác: Đặt trọn vẹn niềm tin vào chồng và cho anh sự tự do. Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng quyền riêng tư.

Thế nhưng, sự thoải mái quá mức ấy lại vô tình dẫn lối anh vào vòng tay người khác. Thêm nữa, giai đoạn đó, tôi bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Tính cách có phần thay đổi, trở nên khô khan, cáu gắt và liên tục trì hoãn kế hoạch sinh con. Khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ thế lớn dần theo những chuyến công tác và những bữa cơm nguội lạnh.

Ngày sự thật phơi bày, tôi như rơi xuống vực thẳm. Không phải tôi tự phát hiện, mà chính nhân tình của anh đã tìm đến tận nơi, nhìn thẳng vào mắt tôi và buông câu cay đắng: "Chị giải thoát cho anh ấy đi".

Hóa ra, người đàn ông tôi từng tin tưởng nhất, người tôi ngỡ là yêu tôi nhất, lại phản bội tôi dễ dàng đến thế. Tôi suy sụp, đau đớn, nhưng cũng tự trách bản thân đã quá thờ ơ.

Dẫu vậy, lòng tự trọng không cho phép tôi tha thứ. Tôi quyết định ly hôn và cắt đứt mọi liên lạc. Phải mất một thời gian rất dài, tôi mới quên được anh.

Chồng cũ muốn nối lại tình cảm với tôi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ bình lặng như thế nếu không có sự cố hy hữu cách đây 2 tháng. Một nhãn hàng gửi tặng quà cho tôi nhưng lại chuyển nhầm về địa chỉ công ty của chồng cũ - nơi mà năm xưa tôi vẫn thường nhờ anh nhận đồ hộ rồi xách về nhà. Nhận được gói quà, anh đã lập tức lấy cớ đó để hẹn gặp tôi.

Ngày gặp lại, tôi vẫn hồi hộp, nhưng lý trí kịp kéo tôi về thực tại. Sự xuất hiện của anh lần này nằm ngoài mọi kịch bản tôi từng nghĩ đến. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ân hận và thú nhận rằng, suốt 5 năm qua, anh chưa từng quên tôi. Anh đã chia tay với người phụ nữ kia ngay khi tôi biết mọi chuyện.

Từ sau hôm ấy, khi biết tôi vẫn chọn cuộc sống độc thân, anh bắt đầu nhắn tin, gọi điện hỏi han quan tâm nhiều hơn.

Đôi khi, anh xuất hiện ở sảnh công ty tôi mỗi giờ tan tầm, không vồ vập, chỉ kiên nhẫn chờ đợi để được đưa tôi về. Sự chân thành, cuồng nhiệt xen lẫn hối lỗi của người chồng cũ khiến bức tường băng trong lòng tôi bắt đầu rạn nứt.

Đỉnh điểm là đêm sinh nhật công ty tuần trước. Trong cơn say túy lúy, tiềm thức trỗi dậy, tôi đã vô thức bấm số gọi cho anh. Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chúng tôi đã trải qua một đêm nồng nhiệt như những ngày đầu mới yêu.

Thế nhưng, khi hơi men tan bớt và sự bình tĩnh quay trở lại, tôi lại thấy hoang mang tột độ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Sau đêm ấy, anh lại theo đuổi tôi, gửi hoa, gửi quà, mua đồ uống gửi đến cho tôi và đồng nghiệp. Anh còn gọi điện cho bố mẹ tôi, hẹn gặp và bày tỏ muốn quay lại với tôi, cam kết sẽ bù đắp cho tôi những tổn thương.

Liệu tôi có nên quay lại với người cũ? Quá khứ phản bội năm xưa như một cái bóng lảng vảng đâu đó, nhắc nhở tôi về nỗi đau mới chỉ tạm nguôi ngoai. Tôi sợ sự cuồng nhiệt lúc này của anh chỉ là cảm giác muốn chinh phục lại thứ đã mất.

Nhưng mặt khác, trái tim tôi lại không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn còn rung động. Tôi đứng giữa ngã ba đường, lo lắng và mông lung, không biết có nên dũng cảm nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa, hay nên dứt khoát quay lưng để bảo vệ sự bình yên khó khăn lắm mới có được này?