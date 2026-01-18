Hôn nhân 20 năm sụp đổ vì tin nhắn “anh yêu” cô hàng xóm gửi cho chồng

Tôi và chồng hiện ở độ tuổi ngoài 40, đã ở bên nhau tròn 20 năm, có với nhau hai đứa con, một trai, một gái. Chồng tôi làm nghề lái xe còn tôi kinh doanh ở nhà. Nhờ khéo léo, có duyên buôn bán, tôi có thu nhập tương đối tốt.

Suốt từng ấy năm, cuộc sống của chúng tôi trôi qua khá êm đềm. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn vì có một gia đình trọn vẹn.

Cho đến một ngày vào khoảng 8 tháng trước, tôi vô tình phát hiện chồng nhắn tin với Q. - cô hàng xóm gần nhà. Người phụ nữ này hơn 30 tuổi, đã có chồng và một đứa con. Gia đình cô ta chuyển về khu phố tôi ở khoảng 5 năm trở lại đây.

Cay đắng phát hiện chồng nhắn tin với cô hàng xóm (Ảnh minh họa: Brightside).

Tôi phát hiện mọi chuyện rất tình cờ. Hôm đó, tôi thấy trên lịch sử nghe gọi của chồng có một số điện thoại lạ, thường gọi điện cho chồng vào buổi tối. Mỗi cuộc gọi điện kéo dài 3,4 phút. Tôi tra thử trên Zalo thì không hiển thị danh thiếp nào, tin nhắn cũng không lưu.

Linh cảm có điều bất thường khiến tôi âm thầm để ý. Sau gần một tuần bí mật theo dõi và tìm mọi cách tra cứu số điện thoại kia, tình cờ tôi đọc được một bài đăng bán hàng online trong nhóm cư dân khu phố trùng khớp số điện thoại. Hóa ra, đây là số của cô Q. gần nhà.

Trước nay, tôi chỉ biết mặt chứ chưa từng tiếp xúc hay trao đổi gần với nhà bên đó bao giờ. Tôi sốc khi biết chồng tôi lại thường xuyên liên lạc với cô hàng xóm.

Tiếp tục theo dõi điện thoại chồng, tôi phát hiện thì ra chồng tôi và Q. nhắn tin thường xuyên. Tôi lục lại những tin nhắn đầu tiên, họ bắt đầu bằng chuyện hỏi mua hàng, sau đó chuyển sang hỏi han cuộc sống của nhau và sau đó gần như nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày.

Tuy nhiên, nội dung tin nhắn chỉ mới là những câu hỏi thăm, trò chuyện vu vơ nên tôi lại không có cớ để tra hỏi chồng, sợ anh ấy lại bảo tôi ghen tuông vô lối. Tôi quyết định gặp cô hàng xóm để thăm dò. Cô ta nói rằng vì chồng tôi mua hàng, lại là hàng xóm láng tiềng, nên trò chuyện hỏi thăm. Q. khẳng định giữa hai người không có gì, mong tôi yên tâm.

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi không thấy có động tĩnh gì thêm, nghĩ rằng mọi chuyện đã dừng lại. Nhưng một thời gian sau, tôi lại phát hiện chồng nhắn những tin tình cảm hơn với cô hàng xóm, còn cô ta gọi chồng tôi là "anh yêu". Chứng cứ rành rành nhưng chồng vẫn khẳng định không có chuyện gì, cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều.

Trong lúc nóng giận và tổn thương, tôi từng nghĩ đến việc sang tận nhà Q. để nói rõ mọi chuyện với chồng và cả mẹ chồng của cô ấy, chỉ mong mọi thứ dừng lại. Nhưng chồng tôi ra sức can ngăn, không muốn làm to chuyện, không muốn “mất mặt” với xóm giềng.

"Em làm ầm ĩ lên thì sao nhà mình sống ở đây được nữa? Mặt mũi anh và con cái để ở đâu? Em phải nghĩ cho con chứ?", chồng nói.

Sau đó gần 1 tháng, tôi không rõ vì sao gia đình cô hàng xóm cũng phát hiện mối quan hệ giữa chồng tôi và cô ấy. Có thể là "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", có thể do hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán...

Vậy mà, chồng trách tôi mang chuyện trong nhà đi nói cho hàng xóm, gây ảnh hưởng danh dự, xáo trộn công việc anh. Nhưng thực sự thời gian qua, tôi không hề tiếp cận gia đình cô hàng xóm, tôi chỉ nhắn tin, gọi điện cho cô ta để "dằn mặt".

Hai bên gia đình sau đó có can thiệp, khuyên nhủ. Tuy nhiên, đến nay, tôi vẫn không thấy có sự thay đổi rõ ràng nào từ phía chồng. Dường như sau mỗi lần bị phát hiện, mối quan hệ của chồng tôi và cô hàng xóm lại càng sâu sắc hơn.

Quá mệt mỏi và tổn thương khi chồng ngoại tình, tôi đã quyết định ly thân để cả hai có thời gian nhìn lại cuộc hôn nhân này.

Tuy nhiên, điều tôi đang băn khoăn là trong thời gian ly thân, tôi không muốn ở lại căn nhà mà chúng tôi đang sống, hay về nhà ngoại. Tôi dự định đi làm xa một thời gian ở nơi khác để ổn định lại tinh thần. Điều khiến tôi trăn trở nhất lúc này là chuyện sắp xếp cho các con.

Các con tôi hiện học cấp 2, giai đoạn có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Nếu đưa con đi theo, tôi lo việc học của các con bị gián đoạn, chỗ ở không ổn định, cuộc sống thuê trọ vất vả sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Tôi có một khoản tiền riêng nhưng chưa đủ nhiều để làm lại cuộc sống mới cho cả ba mẹ con.

Nếu để con ở lại với ông bà nội hoặc ngoại, các con sẽ có chỗ ở ổn định hơn, ít xáo trộn, song tôi lại day dứt vì phải xa con, không biết như vậy có thực sự phù hợp hay không.

Tôi đang rất phân vân, không biết nên làm gì để tốt nhất hiện tại. Có người bạn khuyên tôi không nên ly hôn vì khả năng cô hàng xóm "cướp" chồng tôi là rất thấp vì cô ta đã có gia đình, tôi rời đi là dại dột. Nhưng tôi thấy khó mà ở lại chung sống với chồng khi niềm tin đã đổ vỡ.

Tôi nên ly thân hay nên dứt khoát chấm dứt luôn cuộc hôn nhân đã kéo dài 20 năm? Xin mọi người hãy cho tôi một hướng giải quyết nào đó nhẹ nhàng hơn cho các con và cho chính mình.