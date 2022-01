Giữa tối đến nhà bạn thân, đẩy cửa vào thấy luôn chồng đang "tăng ca" ở đó

Lý Linh và Tiểu Quyên là bạn thân không thể tách rời kể từ thời đi học. Vào đại học, họ thường xuyên tâm sự với nhau về những người bạn trai. Nhiều người nói Lý Linh nên cẩn thận với bạn thân vì cô ấy không tốt tính.

Lý Linh không bận tâm, vẫn kiên định với tình bạn của mình. Cô tin Tiểu Quyên thật lòng với tình bạn của hai người, cô tin rằng mình hiểu bạn thân mình nhất.

Sau khi tốt nghiệp, Lý Linh kết hôn với một người bạn trai do gia đình giới thiệu. Anh ấy là sếp nhỏ trong một công ty to, con đường thăng tiến trong tương lai cũng rộng mở. Bỏ ngoài tai lời khuyên của nhiều người, cô vẫn thường xuyên cùng chồng và cả bạn gái thân đi ăn, thấy mình là người hạnh phúc và may mắn vì có cả hai người cô yêu quý nhất trong mọi cuộc vui của ba người.

Công việc ngày một nhiều nên chồng Lý Linh bắt đầu bận rộn hơn. Anh ấy thường xuyên phải tăng ca, không về nhà buổi đêm trở thành chuyện thường tình. Lý Linh ăn cơm một mình buổi tối đã trở thành thói quen. Nhiều khi cô cảm thấy buồn chán và không thiết nấu ăn nữa.

Bữa tối hôm đó chồng Lý Linh lại nhắn tin rằng anh cần phải làm thêm giờ nên không về sớm được. Anh nói cô tự ăn tối và đi ngủ trước đi, đừng chờ.

"Còn sớm vậy mà một mình ăn cơm rồi lên giường đi ngủ sao? Không thể tin mình đã trở thành một bà cô già lười biếng và mệt mỏi. Tích cực lên nào!" - Lý Linh tự nhủ rồi quay vào trang điểm thay quần áo. Cô dự định đi đến nhà Tiểu Quyên. Cô sẽ ăn tối cùng bạn rồi hai người sẽ xem một bộ phim và uống bia, hoặc rủ cô ấy ra ngoài chơi mà không cần có chồng, cũng lâu rồi hai đứa chưa đi chơi riêng với nhau kể từ khi cô lập gia đình.

Lý Linh không gọi điện báo trước với Tiểu Quyên. Tới căn hộ của bạn, vẫn như thường lệ, cô tự nhập mật mã cửa để vào. Nhìn vào phía trong nhà, Lý Linh sốc nặng khi thấy chồng mình đang ngồi bên bàn ăn, cùng với Tiểu Quyên. Hai người cười nói vui vẻ và ghé sát nhau tình tứ.

Ảnh minh họa: Sohu.

Trong khi người bạn gái thân thiết còn đang bối rối nghĩ lời biện hộ, thì Lý Linh đã lên tiếng đầy giận dữ: "Anh làm thêm giờ ở đây sao? Nếu hôm nay tôi không đến đây, hai người còn định làm gì nữa? Từ khi nào hai người lén lút sau lưng tôi? Tôi nuôi ong tay áo, tôi đối xử với các người tốt như vậy để cả hai người phản bội tôi sao? Tôi thật có mắt như mù", Lý Linh không thể cầm lòng mà tuôn ra cả tràng oán trách, nhưng cô không còn cần lời giải thích. Trong cơn xúc động mạnh, Lý Linh lập tức bỏ đi.

Trên đường về, Lý Linh cuối cùng đã có thể bật khóc. Cô cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất, mất tình yêu, mất cả tình bạn. Chính sự khinh xuất của cô đã tạo cơ hội cho hai con người tồi tệ đó đến với nhau. Đau đớn, hối hận thì sự cũng đã rồi. Cô không còn con đường nào khác ngoài quyết định từ bỏ cả hai và tự mình bắt đầu cuộc sống mới.

Bài học rút ra là, đối với hạnh phúc riêng tư của mình, nên tự mình mình biết. Bởi vì nó là riêng tư nên bạn không cần thiết phải chia sẻ với bất cứ ai. Ở đời này, ngoài bố mẹ ruột thịt, người mừng cho bạn thì ít, người ghen tị thì nhiều. Hạnh phúc của bạn có thể là khao khát của người khác, sự phô trương của bạn càng khiến họ nóng lòng muốn có được những gì bạn đang có mà thôi.

Đối mặt với sự phản bội của bạn thân và sự lừa dối của bạn đời, một người phụ nữ bình thường sẽ buồn phiền, tủi thân, buông lời than phiền, oán trách. Nhưng nỗi buồn của bạn không đổi lại được mọi sự quay về như lúc đầu. Bạn chẳng làm gì được khi người khác thay lòng đổi dạ. Vậy thì sao phải tự chuốc lấy muộn phiền?

Tốt hơn hết là nên từ bỏ càng sớm càng tốt, bắt đầu cuộc sống mới với thái độ tốt hơn, để những kẻ đã phản bội nhìn thấy rõ, tự lập mạnh mẽ mới là điều đáng khâm phục nhất của một người phụ nữ.

Đắm đuối quá khứ khiến bạn trở nên hèn nhát, nhìn về tương lai sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp đang chờ. Sau cơn mưa cành lộc sẽ đâm chồi, ngay cả giữa đất đá cũng có ngày nở ra một nhành hoa.