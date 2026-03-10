Chồng đi vắng, tôi lo sợ vì thói quen lạ của em trai chồng trước phòng ngủ

Tôi 24 tuổi, kết hôn được hơn một năm. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Gia đình chồng tôi ở quê, bố mẹ chồng làm nông nên điều kiện không khá giả. Vì muốn hai con có cơ hội học hành tốt hơn nên khi chồng tôi lên thành phố lập nghiệp và ổn định chỗ ở, bố mẹ chồng cũng nhờ anh đón em trai lên ở cùng để tiện học đại học.

Em trai chồng tôi năm nay 19 tuổi, năm ngoái đỗ một trường đại học ở thành phố. Bố mẹ chồng nói ở ký túc xá chật chội, sợ em trai chưa quen sinh hoạt tập thể nên muốn em ở cùng anh chị cho yên tâm.

Trước khi em trai chuyển qua ở chung, anh ấy có hỏi ý kiến tôi. Tôi hiểu cho tình cảm anh em của chồng. Hai anh em từ nhỏ đã thân thiết, nương tựa nhau. Vợ chồng tôi thuê căn chung cư hai phòng ngủ. Mới cưới, chưa có kế hoạch sinh con nên tôi nghĩ thêm một người cũng không quá bất tiện.

Tôi hoang mang vì phát hiện hành động lạ của em trai chồng những lần chồng đi vắng đêm khuya (Ảnh minh họa: Pinterest).

Lúc mới chuyển lên thành phố, em trai chồng khá ít nói, có phần rụt rè nhưng rất ngoan. Mỗi khi tôi nấu ăn, em trai chồng thường phụ nhặt rau, ăn xong rửa bát. Có hôm tôi đi làm về muộn, thấy em đã cắm cơm sẵn hoặc dọn dẹp nhà cửa giúp. Nhiều lúc tôi còn trêu chồng rằng: “Em trai anh ngoan thế này, ở chung còn đỡ việc cho em”.

Em trai chồng cũng khá vô tư. Có hôm đang ngồi học bài ở phòng khách thì em quay sang hỏi tôi vài chuyện linh tinh như cách nấu món ăn, chuyện học hành hay hỏi tôi kinh nghiệm đi làm sau này.

Thỉnh thoảng cuối tuần rảnh, tôi còn mua trà sữa hoặc đồ ăn vặt mang về cho cả nhà. Em trai chồng lúc nào cũng vui vẻ cảm ơn, còn nói rằng “Ở với anh chị sướng quá”.

Chính vì vậy, tôi luôn nghĩ mối quan hệ giữa mình và em trai chồng khá thoải mái. Cho đến khoảng vài tuần gần đây, tôi bắt đầu để ý thấy có những chuyện khá bất thường.

Chồng tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh nên nhiều hôm phải gặp khách hàng, có khi về nhà rất muộn. Những hôm như vậy tôi thường đi ngủ trước vì sáng hôm sau còn đi làm.

Phòng ngủ của vợ chồng tôi thường chỉ đóng lại chứ ít khi khóa bên trong. Hơn nữa, chồng tôi nhiều hôm đi làm về rất muộn. Nếu khóa cửa thì mỗi lần anh về lại phải gõ cửa đánh thức tôi dậy mở, khá bất tiện. Vì vậy từ trước đến nay tôi thường để cửa khép như vậy để chồng về khuya có thể vào phòng luôn.

Có lần đang ngủ say, tôi bỗng giật mình vì tiếng động có người mở cửa phòng. Khi tôi hé mắt nhìn thì thấy em trai chồng đứng ở cửa, thấy tôi cử động thì cậu ấy vội quay đi và khép cửa lại. Lúc đầu tôi nghĩ có thể cậu ấy nhầm phòng hoặc vào hỏi gì đó nên không để tâm.

Lần khác, tôi đang dưỡng da trước khi ngủ thì thấy em trai chồng đứng ở cửa phòng khá lâu. Khi tôi ngồi dậy định hỏi có chuyện gì không thì cậu ấy lập tức bước ra ngoài và về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhà tôi có lắp camera ở phòng khách nên tôi thử xem lại. Camera chỉ lưu được khoảng hai tuần nhưng tôi vẫn thấy 2-3 lần em trai chồng đi về phía phòng tôi vào buổi tối, đứng bên ngoài rất lâu, có lúc mở cửa ngó vào, đúng những hôm chồng tôi không có nhà.

Ban ngày, thi thoảng tôi cũng bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn về phía mình, nhưng khi tôi quay lại thì cậu ấy vội nhìn sang chỗ khác. Gần đây, em trai chồng cũng cư xử lạ, thiếu tự nhiên khi nói chuyện cùng vợ chồng tôi trong những bữa ăn tối cùng cả nhà.

Những chuyện nhỏ như vậy tích tụ lại khiến tôi dần cảm thấy bất an. Tôi không chắc mình có đang suy diễn quá lên không, nhưng cảm giác không thoải mái thì ngày càng rõ.

Điều khiến tôi bối rối nhất là không biết nên xử lý thế nào. Những ngày qua, tôi đã có thói quen khóa cửa khi đi ngủ. Nhưng tôi chưa nói chuyện với chồng. Tôi sợ nếu nói ra mà chỉ là hiểu lầm sẽ khiến gia đình căng thẳng, nhất là chồng tôi rất thương em trai vì nhà chỉ có hai anh em.

Nhưng nếu cứ im lặng thì tôi lại cảm thấy không yên tâm khi ở nhà một mình. Nếu đúng là em trai chồng có những suy nghĩ không đứng đắn với chị dâu thì tôi chắc chắn không thể ở cùng nhà với cậu ấy nữa. Tôi đang rất hoang mang và không biết nên nói chuyện nhạy cảm này với chồng ra sao cho khéo léo. Xin hãy cho tôi lời khuyên.