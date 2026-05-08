Chồng đi chơi thể thao mỗi ngày, tôi vào nhóm chat phát hiện sự thật

Tôi năm nay 32 tuổi, làm kế toán cho một công ty nội thất ở Hà Nội. Công việc của tôi ổn định nhưng những tháng gần đây tôi khá áp lực vì ốm nghén, mệt mỏi trong giai đoạn mang thai con đầu lòng.

Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, là trưởng nhóm kinh doanh cho một hãng thiết bị điện tử. Anh giao tiếp tốt, vẻ ngoài sáng sủa, tính cách hoạt bát nên đi đâu cũng dễ kết bạn. Suốt nhiều năm hôn nhân, tôi chưa từng phải bận tâm chuyện chồng trăng hoa bởi anh ấy luôn sống chuẩn mực, không rượu chè, chơi bời, chỉ tập trung công việc và gia đình.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước, khi chồng tôi bắt đầu chơi pickleball. Ban đầu chỉ là vài buổi đánh thử cùng đồng nghiệp sau giờ làm. Sau đó anh chơi ngày một đều đặn hơn. Tôi nghĩ đàn ông có thú vui thể thao còn tốt hơn tụ tập nhậu nhẹt nên ủng hộ. Thậm chí dịp Valentine còn chủ động đặt mua cho chồng một cây vợt gần 5 triệu đồng.

Khoảng thời gian sau đó, tôi bắt đầu thấy chồng thay đổi. Anh mua giày mới, quần áo thể thao mới, đổi cả nước hoa. Có hôm vừa đi làm về đã vội tắm rửa, thay đồ rồi đi ngay vì: “Hôm nay có kèo đánh pickleball”.

Anh cầm điện thoại nhiều hơn. Hay cười một mình khi nhắn tin. Đi ngủ cũng để điện thoại úp xuống hoặc mang vào nhà tắm. Có lần tôi hỏi đùa: “Dạo này ai nhắn tin mà anh cười suốt thế?”. Anh chỉ đáp qua loa: “Nhóm pickleball thôi, toàn chuyện phiếm em đừng bận tâm”.

Không có bằng chứng rõ ràng nhưng tôi vẫn thấy bất an. Đang mang bầu nên tôi cũng ngày càng nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ của chồng. Cho đến một tối cuối tuần, khi chồng vào nhà vệ sinh, máy tính chồng vẫn đang mở, tôi liền thử vào Zalo của chồng, thấy một nhóm chat tên “CLB Pickleball night owls”, gồm những bạn chơi pickleball cùng chồng.

Kiểm tra danh sách thành viên trong nhóm, tôi thấy chồng kết bạn với 4 cô gái, nhưng trong đó có 1 tài khoản để mật khẩu ẩn. Cô gái này cũng thường nhắc tên chồng tôi, thả tim mọi bức ảnh hay dòng tin nhắn của anh trong nhóm chat chung.

Đúng lúc đó, chồng tôi từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi ngồi trước màn hình máy tính của anh, mặt chồng biến sắc ngay lập tức. Tôi hỏi thẳng: “Người này là ai? Tại sao phải ẩn rồi còn đặt mật khẩu?”. Chồng kéo tôi đứng sang một bên, nói rằng chỉ là chuyện riêng tư với bạn bè trong nhóm pickleball, bảo tôi đang suy diễn quá mức. Nhưng càng giải thích, anh càng lộ vẻ lúng túng.

Tôi cố giữ bình tĩnh dù người run lên. Tôi bảo rằng nếu không có gì khuất tất, tại sao anh không dám mở. "Em không cần nghe giải thích. Hoặc anh mở ngay bây giờ, hoặc đừng trách em làm chuyện điên rồ", tôi gào lên.

Chồng đứng im rất lâu. Nhìn sắc mặt của tôi, cuối cùng anh chịu thua, thở mạnh rồi nhập mật khẩu mở đoạn chat ẩn.

Khi mở được ra, tôi gần như chết lặng. Cô gái này sống cách nhà chúng tôi không xa, kém chồng tôi 9 tuổi. Hai người nhắn tin từ 1,5 tháng trước, nói chuyện từ sáng tới đêm. Không chỉ chuyện pickleball mà còn đủ thứ riêng tư cuộc sống, kể chuyện công việc, gửi ảnh ăn uống, hỏi han nhau từng chút không khác gì người yêu.

Có đoạn cô ta nhắn: “Ước gì ngày nào cũng được đánh đôi với anh”. Chồng tôi trả lời: “Anh cũng chỉ thấy vui khi chơi cùng em”. Ba tuần trước, họ hẹn hò nhau ở quán cà phê sau giờ đánh pickleball. Hai tuần trước, chồng nói với tôi là đi tiếp khách, nhưng thực tế lại dẫn cô gái kia đi mua sắm đồ tập.

Điều đau nhất là đúng hôm tôi phải nhập viện vì động thai nhẹ, chồng vẫn nhắn cho cô gái kia rằng: “Hôm nay anh không ra sân được, nhớ em ghê”. Cuộc trò chuyện gần nhất, chồng tôi và cô ta còn nói chuyện mùi mẫn kiểu "nhớ mùi nước hoa của em"...

Tôi không thể giữ bình tĩnh, bật khóc, la hét, chửi mắng chồng. Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông mình tin tưởng tuyệt đối lại phản bội mình theo cách như vậy.

Khi tôi đối chất, chồng vẫn khăng khăng rằng giữa anh và cô gái đó chưa đi quá giới hạn. Anh nói tất cả chỉ dừng lại ở vài buổi đi cà phê sau giờ chơi pickleball, vài cuộc trò chuyện thân thiết hơn mức bình thường một chút. Nhưng với tôi, ngoại tình đâu phải chỉ bắt đầu khi hai người bước lên giường với nhau.

Nó bắt đầu từ khoảnh khắc một người đàn ông mang sự quan tâm, chờ đợi và nhớ nhung đáng lẽ thuộc về vợ mình để dành cho một người phụ nữ khác. Nó bắt đầu từ việc giấu giếm, nói dối, cài mật khẩu riêng cho những đoạn tin nhắn mà bản thân biết rõ không thể để vợ nhìn thấy.

Điều khiến tôi ám ảnh nhất là suy nghĩ: Nếu hôm đó tôi không vô tình phát hiện ra, liệu mối quan hệ ấy sẽ còn đi xa đến mức nào? Hoặc mọi chuyện có thật sự "chưa đi quá giới hạn" như chồng nói hay không?

Sau vụ việc, chồng tôi xin lỗi rất nhiều. Anh hứa sẽ nghỉ chơi pickleball, chặn liên lạc với cô gái kia và mong tôi cho cơ hội để giữ lại gia đình. Nhìn chồng cúi đầu xin lỗi, nghĩ tới đứa bé trong bụng chưa kịp chào đời, tôi thực sự đau lòng và mâu thuẫn.

Nhưng có lẽ điều khó nhất không phải là tha thứ, mà là học cách tin lại một người từng khiến mình tổn thương. Tôi không biết phải làm sao để quên cảm giác bị phản bội ấy, cảm giác người mình tin tưởng tuyệt đối lại có thể nói dối mình mỗi ngày, ngay trong lúc mình đang mang thai và dành hết tâm trí cho gia đình.

Bây giờ mỗi lần chồng cầm điện thoại, tôi lại bất an. Mỗi lần anh nói ra ngoài gặp bạn bè, trong đầu tôi lại xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Tôi sợ bản thân sẽ trở thành một người vợ đa nghi, lúc nào cũng sống trong cảm giác đề phòng và kiểm soát.

Tôi vẫn còn thương chồng, nhưng niềm tin trong tôi không còn. Mẹ tôi động viên phải biết bỏ qua để giữ tổ ấm, để nghĩ cho hiện tại và tương lai. Nhưng tôi không biết đối mặt với những ngày tháng sau này thế nào nữa. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ làm gì?