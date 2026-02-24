Bạn gái kém 10 tuổi liên tục "cắm sừng" nhưng tôi không thể chia tay

Tôi năm nay 33 tuổi, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện nuôi con gái 5 tuổi. Công việc của tôi là kỹ thuật viên cho một công ty xây dựng ở tỉnh, thu nhập ổn định, không dư dả nhưng đủ để hai bố con có cuộc sống thoải mái.

Sau biến cố hôn nhân, tôi từng nghĩ mình sẽ hài lòng với cuộc sống bố đơn thân, không mở lòng thêm lần nữa. Thực tế, tôi cũng đã quen vài người. Nhưng khi biết tôi có con riêng, phần lớn đều dần giữ khoảng cách. Có người nói thẳng rằng họ chưa sẵn sàng làm mẹ của một đứa trẻ không phải con ruột. Có người ban đầu tỏ ra thông cảm nhưng sau lại lạnh nhạt.

Cho đến khoảng 1 năm rưỡi trước, tôi quen Linh trong một chuyến công tác. Cô ấy kém tôi 10 tuổi, sinh năm 2003. Bạn gái tôi làm nhân viên bán hàng tại Hà Nội, tính cách nhanh nhẹn, nói chuyện dễ thương. Sự trẻ trung của cô ấy khiến tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng, tươi mới hơn rất nhiều. Đặc biệt, cô ấy chưa bao giờ e ngại hoàn cảnh "gà trống nuôi con" của tôi.

Bạn gái kém 10 tuổi nhiều lần lừa dối nhưng tôi không nỡ chia tay (Ảnh minh họa: Pinterest).

Nơi tôi sống cách Hà Nội khoảng 50km, nên thời gian đầu chúng tôi yêu xa. Tôi vẫn thường nói bạn gái về quê chơi mỗi tháng vài lần. Lần đầu cô ấy về nhà tôi chơi, tôi đã rất vui. Đặc biệt, con gái tôi rất quấn quýt cô ấy.

Tôi xác định sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này. Tôi đối xử với bạn gái hết lòng. Lúc cô ấy nghỉ việc, tôi là người lo lắng, chăm sóc, hỗ trợ mọi chi phí sinh hoạt khi cần.

Thế nhưng, một lần, tôi phát hiện ra cô ấy vừa hẹn hò với tôi ở quê, trở lại Hà Nội liền qua lại với người đàn ông khác, thậm chí nhắn tin thân mật với nhiều người. Tôi tình cờ biết chuyện vì cô ấy quên thoát tài khoản iCloud trên iPad của tôi.

Cảm giác giống như mình vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh giữa lúc đang mơ về tương lai. Tôi nghĩ đến bố mẹ mình và con gái - họ vừa gặp đã quý mến cô ấy. Tôi nghĩ đến chính mình - một người đàn ông từng đổ vỡ, đã rất dè dặt mới dám mở lòng thêm lần nữa.

Sau 2 ngày bình tĩnh lại, tôi nói chuyện thẳng thắn với Linh. Cô ấy khóc lóc, xin lỗi, hứa hẹn đủ điều, cho rằng mình chỉ nhắn tin cho "khuây khỏa". Linh nói cô ấy biết tôi từng đổ vỡ và rất sợ bị tổn thương thêm lần nữa, nên xin tôi cơ hội để cô ấy chứng minh mình xứng đáng làm người đồng hành với hai bố con tôi.

Vì quá yêu, tôi mềm lòng, chấp nhận tha thứ cho Linh.

Sau Tết 2025, cô ấy chuyển về tỉnh sống cùng bố con tôi. Đó là thời điểm chúng tôi yêu nhau được hơn nửa năm. Cô ấy nói về ở chung là vì mong muốn xây dựng gia đình cùng tôi. Về tỉnh, cô ấy bán hàng online, thu nhập không ổn định, được tôi lo kinh tế.

Phải công nhận rằng Linh chăm sóc hai bố con tôi rất chu đáo. Hằng ngày, bạn gái tôi chủ động chơi cùng con bé, dạy con học, gội đầu, buộc tóc cho con. Những buổi tối tôi tăng ca, cô ấy ở nhà nấu cơm, lo chuyện ăn uống, thậm chí còn kiên nhẫn ngồi nghe con kể chuyện ở lớp. Con gái tôi vốn khá nhạy cảm từ sau khi bố mẹ ly hôn, vậy mà lại nhanh chóng quấn quýt cô ấy.

Nhìn cảnh đó, tôi từng nghĩ việc tha thứ cho bạn gái là quyết định sáng suốt vì tôi thực sự muốn vun đắp tương lai.

Nhưng chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Chúng tôi từ lúc về ở chung nảy sinh một số cãi vã vì khác biệt tuổi tác, tính cách. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, cô ấy lại nhắn tin cho người yêu cũ ở Hà Nội, hẹn gặp, nhờ đưa đón. Đỉnh điểm là tháng 10 vừa rồi, cô ấy nói về quê vài hôm nhưng thực tế lại quay ra Hà Nội một ngày để gặp người đàn ông kia. Tôi phát hiện hai người đã có quan hệ vượt quá giới hạn.

Tôi đau khi liên tục bị "cắm sừng", bị phản bội niềm tin một lần nữa. Tôi không phải người đàn ông quá tệ. Tôi có ngoại hình bình thường, công việc ổn định, tự lập kinh tế từ sớm, sống trách nhiệm. Điều khiến tôi day dứt là dù bị tổn thương nhiều lần, tôi vẫn còn tình cảm nên không thể chia tay, rời bỏ một cách dứt khoát.

Tôi cũng lo lắng khi nghĩ con gái tôi. Tôi sợ con bé thêm một lần hụt hẫng. Trước đây đã có vài người phụ nữ bước qua cuộc đời hai bố con, nhưng chưa ai thật lòng tự nguyện chăm sóc con bé như cô ấy.

Cô ấy tiếp tục xin lỗi, hứa sẽ thay đổi, nói muốn cùng tôi xây dựng gia đình lâu dài, nhắc đến tình thương dành cho con gái tôi để làm tôi xao động. Tôi vẫn muốn tin tưởng thêm, nhưng lại sợ...

Tôi sợ bản chất con người khó thay đổi. Sợ rằng những lần phản bội đó sẽ lặp lại. Có những đêm nằm nghĩ về những lời cô ấy từng nói sau lưng mình, những việc cô ấy đã làm, tôi cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng.

Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: Tiếp tục vì tình cảm của mình và vì con gái, hay dừng lại để bảo vệ lòng tự trọng và sự bình yên lâu dài?